Президент Грузии осудила ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуге, в результате которого погибли как минимум 18 человек, ранены 59.

«Я выражаю нашу полную солидарность с Украиной перед лицом еще одного жестокого нападения. Еще раз повторю: свобода и независимость всегда побеждают!», – написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.

По информации украинских властей, российская ракета попала в торговый центр «Амстор», который в результате возникшего пожара полностью сгорел.

Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.

Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала.