В «Грузинской мечте» исключают формирование технического правительства

В правящей партии «Грузинская мечта» не поддерживают инициативу о формировании технического правительства, озвученную организаторами масштабных проевропейских митингов в Тбилиси.

Движение «Домой, в Европу» считает, что временному кабмину необходимо поручить реформы, от выполнения которых зависит, предоставят ли стране статус кандидата на вступление в ЕС. Одновременно протестующие предъявили ультиматум, потребовав от премьера Грузии Ираклия Гарибашвили уйти в отставку до 3 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Неконстиционно, незаконно, абсурдно», - так прокомментировал требования демонстрантов мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Это абсолютная глупость, нет смысла им лезть в политику», - добавил он.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили охарактеризовал требования о формировании технического правительства, как «очередное желание захватить власть в обход демократии и демократических процедур».

«Ничего не меняется, к сожалению, ряд политических групп вернулись к поствыборной ситуации 2020 года. Мы видим те же лица, с теми же призывами. Понятно, что есть политические группы, какие-то неправительственные организации, которые не хотят, чтобы «Грузинская мечта» была у власти, но демократия так не работает», - сказал Папуашвили.

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вообще сравнил нынешние события с военным переворотом, произошедшим в Грузии в 1992 году.

«Такие вещи: техническое правительство, правительство национального согласия и так далее, как правило, происходят после государственного переворота хунтой, и здесь они проявляют свое намерение… Теперь сделать то же самое хотят Макарашвили, Гигаури и Ломджария», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Противники создания технического правительства нашлись и в рядах оппозиции. Лидер партии «Граждане», депутат парламента Грузии Алеко Элисашвили считает, что протестующие напрасно тратят «столько сил уйдет на решение нерешаемого вопроса». Он считает, что все усилия организаторов протестов, оппозиции и «Грузинской мечты» должны быть направлены на проведении реформ. В партии «Гирчи», которую власти относят к «конструктивной оппозиции», также считают невозможным, что техническое правительство сможет выполнить все условия предоставления статуса кандидата.