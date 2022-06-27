В Грузии ищут правительство национального (не)согласия

В Грузии не перестают спорить о том, сможет ли страна получить статус кандидата на вхождение в ЕС при нынешних властях. Организаторы масштабных проевропейских демонстраций в Тбилиси и их сторонники считают, что правительство, которое возглавляет Ираклий Гарибашвили, не выполнит 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса. Они выступают за создание технического кабинета министров, параллельно выставив главе правительства ультиматум – до 3 июля сложить с себя полномочия. В «Грузинской мечте» такую вероятность исключают, но и о своем плане по выполнению условий Брюсселя пока молчат.

«Простите, но это абсолютно несерьезно», – заявил вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Премьер-министр успешно, как никто другой, справляется с задачами, убежден Давиташвили.

Журналисты безуспешно попытались уточнить у министра, не рассматривался ли на заседании вопрос о техническом правительстве, на создании которого настаивают оппоненты власти.

Сам премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня перед заседанием правительства тоже не коснулся этого вопроса. Зато он обратил внимание общественности на то, что уже исполнилось восемь лет с тех пор, как Грузия подписала договор об Ассоциации с ЕС, что у страны, в отличие от тех же самых европейских стран, «крутой экономический рост». Глава правительства не забыл отметить, что прежняя власть «Нацдвижения» искусственно затягивала процесс евроинтеграции. Коснулся он и дальнейших перспектив страны:

«Мы начали с подписания договора об Ассоциации с ЕС, потом было достижение режима свободной торговли, а также получение безвизового режима. А теперь вот «европейская перспектива», предоставленная стране. Я верю, что мы очень скоро получим статус кандидата и продолжим развитие нашей страны».

Ираклия Гарибашвили призвали подать в отставку 24 июня на проевропейской демонстрации представители народного движения «За Европу», объединяющего движение «Позор», НПО, гражданских активистов и общественников. Авторы обращения будут ждать ответа «Грузинской мечты» до 3 июля. Они же выступают за создание правительства национального согласия, которое до конца года выполнит выдвинутые Брюсселем условия, необходимые для получения страной статуса кандидата. В перечне 12 условий Брюссель ведет речь о деполяризации, деолигархизации, независимости судебной системы и следственных органов, о борьбе с коррупцией и реформе избирательной системы.

С 17 июня, с того самого дня, как Еврокомиссия отказала Тбилиси в статусе, но представила рекомендации, между «Грузинской мечтой» и оппозицией усилилась полемика по поводу того, какой пункт нужно выполнить в первую очередь. В партии власти считают, что нужно начать с деполяризации, и обвиняют оппозицию в нежелании следовать этой рекомендации. Оппоненты же власти акцентируют внимание на пункте о деолигархизации, связывают его появление с неформальным правлением основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Выходом из ситуации они считают создание так называемого технического правительства. Эта идея дипломату, старшему исследователю Центра исследования экономической политики Гиги Гигиадзе кажется вполне жизнеспособной:

«Правительство национального согласия будет перспективным в том случае, если уже начнутся переговоры между представителями власти и гражданского сектора. Считаю это полностью перспективным форматом: техническое правительство будет укомплектовано людьми, не аффилированными с политикой, профессионалами, главной задачей которых будет выполнение этих 12 директив».

К требованиям об отставке премьер-министра Гарибашвили и создании технического правительства присоединилась часть парламентской оппозиции: партии «Нацдвижение», «Лело», «Стратегия Агмашенебели». Там утверждают, что не стремятся к власти, не будут выдвигать свои кандидатуры и всецело доверятся мнению представителей НПО и активистов.

В «Грузинской мечте» эти оппозиционные партии давно уже называют радикальными, поэтому и не сомневаются, что окончательная их цель не прогресс и успех в стране, а дестабилизация ситуации. Говорит депутат Гурам Мачарашвили:

«Вместо того чтобы власть, оппозиция, неправительственный сектор вместе начали работать, чтобы за эти шесть месяцев выполнить рекомендации, они стали говорить о каком-то техническом правительстве. Они собираются создать НПО под таким названием, соберутся несколько десятков человек в ней и будут говорить от имени народа. Они хотят антиконституционные процессы назвать законными».

Конечно же, в партии власти предупреждают, что никаких незаконных действий и планируемых акций неповиновения не допустят.

В еще одной части парламентской оппозиции, в партиях «Гирчи» и «Граждане», требования создания технического правительства не поддерживают, а выход из ситуации видят в интенсивной парламентской работе, чтобы заставить правящую силу принять необходимые для реформ законы.

Мы теряем время, считает менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе:

«Все меньше признаков того, что власть собирается выполнить эти условия. По крайней мере, это показывают все те 10 дней с тех пор, как Тбилиси выдвинули эти рекомендации. Власть не говорит, как она собирается выполнить эти условия. Нет видения, тесных контактов с Брюсселем, уточнений, а без этого к концу года может выясниться, что мы в недостаточной степени выполнили эти рекомендации или не сделали чего-то, что должны были сделать».

По мнению наблюдателей, без политической воли «Грузинской мечты» вопрос следования «европейским перспективам», возможно, еще глубже загонит страну в политический кризис и еще больше отдалит Тбилиси от Брюсселя.