Российская нефть проплыла в обход санкций?

Танкер с российской нефтью, который пробыл в Батумском порту более суток, стал предметом ожесточенной полемики между грузинской властью и оппозицией. Последние требуют незамедлительного расследования, правительство считает вопрос закрытым.

Скандал обрастает новыми деталями, хотя с тех пор, как турецкий танкер с санкционным российским топливом без лишних хлопот покинул Батумский порт, прошло более суток.

«Судно зашло в порт в полном соответствии с законодательством – груз проверяется на таможне, а не в открытом море», – так отозвался министр финансов Лаша Хуцишвили о заходе российского танкера в порт Батуми.

По словам чиновника, Грузия строго придерживается режима санкций – уже предотвращены более 90 попыток их обхода. При этом, по его словам, в большинстве случаев отправителем или страной происхождения товаров были государства ЕС, а страной назначения – Россия.

«Компания-владелец груза представила в таможенный орган соответствующую документацию для его хранения в терминале, а затем для реэкспорта в Турцию. В этой операции нет ничего необычного, это стандартная таможенная операция, характерная для данного сектора», – отчитался министр на странице Facebook.

Сегодня аргументацию власти подкрепили законодатели от «Грузинской мечты»: к полемике подключился спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, оппоненты пытаются выдать желательное за действительное. Предотвращение же разгрузки топлива он выдал за заслугу правительства, заявив об очевидности слаженной работы различных ведомств.

«Этот груз не попал в Батуми, так как не было получено разрешения на его разгрузку в порту. На этот вопрос вчера также были даны достаточно четкие ответы со стороны различных ведомств. Напомню, что, когда груз попадает в Грузию с моря, включается двухуровневая процедура. Первая касается судна: может ли судно войти в порт, когда идет проверка, санкционировано ли судно, и в этом случае оно не будет пропущено. Второй этап – это часть таможенного оформления или передача груза с судна. Когда выяснилось, что груз под санкциями, судно отчалило восвояси. Если бы судно не прибыло, никакие санкции бы не понадобились», – подчеркнул Папуашвили.

Оправдания правительства в оппозиции сочли нелогичными. В истории слишком много нестыковок, чтобы просто взять и спустить ее на тормозах, считает член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

«Это является предметом международного скандала, и поэтому прокуратура незамедлительно должна приступить к расследованию того, какой компании был адресован груз. Неясно, зачем турецкому танкеру надо было плыть в Батуми, где он должен был быть опорожнен, если до турецкого Трабзона пару часов хода? Думаю, затем, чтобы перемешать этот нефтепродукт с другими и продать его на европейских рынках под видом казахского. Необходимо выяснить, это был первый случай или это уже приняло регулярный характер?» – заявил Гоциридзе.

В свою очередь, лидер партии «Дроа» Елена Хоштария посвятила танкерному скандалу специальный брифинг, где выдвинула свои версии произошедшего. Вызывает подозрение то, что власти отреагировали на происходящее спустя сутки после того, как информация стала достоянием общественности. Кроме того, очевидно, что ни одно судно не стало бы плыть из России без гарантий, что его примут в батумском порту, считает оппозиционер.

«Это судно зашло в наш порт в целях обхода санкций. Схема проста: танкер заходит и без разгрузки меняет документацию о происхождении, чтобы далее перевезти груз в другое место. По нашим данным, за этим механизмом стоит Давид Якобашвили, гражданин Грузии, а ныне гражданин Швеции, который многие годы занимается нефтяным бизнесом в Грузии. В 2014 году его компания подписала партнерское соглашение с «Роснефтью» и приобрела у «Роснефти» 49% своей компании. Конечно, с грузинской стороны задействована неформальная пирамида коррумпированного управления экономикой. Роль некоторых чиновников в этой схеме еще предстоит изучить. Факт, что госорганы пропустили этот груз в грузинский порт», – заявила Хоштария.

Напомним, плавающий под флагом Турции танкер ESEN KA покинул российский порт Туапсе 24 июня. Днем позже он вошел в территориальные воды Грузии. Судно пришвартовалось к причалу Батумского порта рано утром 26 июня, где простояло до вечера 27 июня. Управлением Батумского порта и нефтяного терминала занимается казахстанская государственная компания. Ее представители не комментировали происходящее.