Суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников

Международный уголовный суд (МУС; International Criminal Court – ICC) официально сообщил, что в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников.

Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты).

Гражданские лица, которых считали этническими грузинами, были задержаны в югоосетинской части Грузии, а затем помещены под стражу, подвергнуты жестокому обращению

«24 июня 2022 года Палата предварительного производства I в составе председательствующего судьи Петера Ковача, судьи Рен Аделаид Софи Алапини-Гансу и судьи Марии дель Сокорро Флорес Льера на основании ходатайства Прокурора от 10 марта 2022 года пришла к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что каждый из этих трех подозреваемых несет ответственность за военные преступления. Ордера на арест касаются действий, совершенных во время вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. Есть достаточные основания полагать, что гражданские лица, которых считали этническими грузинами, были задержаны в югоосетинской части Грузии, а затем помещены под стражу, подвергнуты жестокому обращению и содержались в тяжелых условиях в следственном изоляторе (т. н. КПЗ) в Цхинвали, после чего Россия и де-факто власти Южной Осетии использовали их в качестве предмета торга для обмена заключенными и помещенными под стражу лицами. В результате такого обмена помещенные под стражу лица были вынуждены покинуть Южную Осетию», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе международного суда говорится:

Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».

Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».

Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».

В пресс-релизе указано, что палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве в целях задержания и передачи суду этих подозреваемых.

Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.