Детские лагеря в Абхазии: рынок отвечает на предложение

Многие поколения школьников, по крайней мере на постсоветском пространстве, привыкли в начале сентября обязательно писать сочинения на тему «Как я провел это лето». Увы, в плане разнообразия мест, где дети, живущие в современной Абхазии, могут провести лето, они похвастаться не могут.

За пределы республики на отдых выезжают очень редкие семьи; да и куда, мол, ехать, если у нас тут все свое – и море, и горы… Часть городских детей, как и в советские десятилетия, отправляются в деревню к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. А смена обстановки – это тоже важная составная часть отдыха как для взрослых, так и для детей.

Но многие школьники остаются на лето в городах, их некуда отправить. Конечно, и здесь они бегают на море, играют на соседних с домом спортплощадках… Но как быть тем младшеклассникам, у которых оба родителя работают, а дома больше нет никого, на кого их можно оставить? Еще несколько лет назад немалой популярностью в столице Абхазии пользовался летний детский лагерь, который функционировал на базе сухумской 12-й средней школы в микрорайоне Маяк, у берега моря. Его работу финансировала администрация города Сухума, но еще за год-два до начала коронавирусной пандемии 2020-2021 годов она перестала это делать. В пандемийное же двухлетие вопрос о возобновлении деятельности этого лагеря и вовсе отпал, поскольку и школы не раз закрывались на карантин на много недель.

«Нынче летних детских лагерей на государственном обеспечении в Абхазии пока нет, – сообщил «Эху Кавказа» пресс-секретарь министра образования и языковой политики республики Аслан Кутелия. – Но в министерстве разрабатываются планы по их возрождению. А пока услуги предлагают только частные».

Репортаж из одного такого городского детского лагеря, который функционирует на базе сухумской частной средней школы «Альфа», прозвучал на «Эхе Кавказа» в позапрошлом году, то есть тому удавалось работать, и благополучно работать, и во времена пандемии. Сегодня мы созвонились с сотрудницей «Альфы» Астандой Хаджимба, и вот что она рассказала о детском лагере:

«Да, летний лагерь у нас работает. Поток – две недели. С понедельника начитается поток. Две недели, то есть десять рабочих дней. Это стоит десять тысяч рублей. Запись есть. Группа будет. Даже две, наверное, группы будут. Режим дня интересный, разнообразный, дети заняты… Каждые две недели у нас новый поток. Вот сейчас с четвертого июля в понедельник начало. И через один понедельник – новый поток».

Ну, а как собираются провести лето дети по соседству? Позвонил одному из соседей, чья дочка перешла во второй класс и ходит, как слышал, уже около месяца в другой частный городской лагерь, недавно созданный, под названием «Улыбка». Я поинтересовался:

«Ну, как, вы довольны?

– Да, нормально. Вроде все хорошо. И она сама довольна, это самое главное.

– Какие там условия?

– Ну, условия какие… С девяти до шести в лагере. Кормят, прогулки, какие-то обучающие программы. Еще что-то такое там есть».

Как выяснилось, там плата – десять тысяч за месяц.

Позвонил потом другому соседу, у которого сын перешел в шестой класс, но того есть с кем оставлять дома:

«Как Нестор, чем он занимается? Вы куда-нибудь его определили на лето или так, дома будет?

– Ну, пока никуда. Но сейчас я думаю его в секцию бокса отдать.

– А-а, ну, в смысле дома и будет просто ходить на тренировки, да?

– Ну да.

– Ясно. Просто тут у Хасика дочка ходит в летний лагерь…

– А, ну не знаю. Пока не решили. Если там и там получится, то получится, но на бокс – по-любому».

Наткнулся и на объявление в соцсетях, которое приглашало записывать детей на лето в лагерь под громим названием Академия «Эрудит». Причем это даже два лагеря: один в Сухуме, другой в Гудауте. Авторы объявления зазывают родителей: «Не упускайте свой шанс, такое лето точно запомнится каждому ребенку! Записывайтесь уже сейчас!» Позвонил, и мне сказали, что в Сухуме:

«Пока мы группу еще не набрали, набираем.

– А где расположен ваш лагерь?

– В центре города.

– Это какой-то частный дом?

– Нет, это новостройка, на третьем этаже.

– А сколько детей там будет?

– Десять.

– Какая у вас стоимость?

– Десять тысяч в месяц. Трехразовое питание, развивающие игры, кулинарный кружок, танцевальный…»

Трудно судить о соотношении «цена и качество», не побывав в этих частных маленьких лагерях. Но ясно одно: спрос рождает предложение. И спрос на летние детские лагеря явно есть. Другое дело, что это все не те масштабы, к которым привыкло старшее поколение, – когда функционировали загородные пионерские лагеря на сотни детей. Вспомнилось также, как несколько лет назад была информация о частном детском лагере в одном из сел Гудаутского района, где мыслилось так называемое языковое погружение – чтобы дети общались только на абхазском языке. Нынче такого объявления не видел. И не знаю, что вышло из того эксперимента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия