Трюки «Грузинской мечты» на пути к ЕС и НАТО

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на саммите Североатлантического альянса в Мадриде уверяет лидеров стран Запада в приверженности грузинских властей к ценностям ЕС и НАТО. А в это время в Тбилиси представители правящей силы и аффилированные с ней политики обвиняют Запад в желании втянуть Грузию в войну. Риторика настолько огрубела, что посол США в Грузии Келли Дегнан решила официально опровергнуть эти выпады и напомнить политикам, кто Грузии друг, а кто – недруг.

На полях саммита НАТО в Мадриде премьер-министр Ираклий Гарибашвили демонстрирует полную приверженность грузинских властей евроатлантическим устремлениям. Второй день его пресс-служба забивает соцсети и проправительственные СМИ нескончаемой чередой фотографий, на которых запечатлены рукопожатия Ираклия Гарибашвили с президентом США Джо Байденом, французским президентом Эммануэлем Макроном, британским премьер-министром Борисом Джонсоном и другими лидерами западных стран, а также руководителями НАТО и ЕС. Проявляет активность и сам премьер-министр. Выложив на своей странице в Twitter совместную с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом фотографию, Гарибашвили пишет:

«Как один из самых надежных и способных партнеров Североатлантического союза, Грузия готова тесно сотрудничать с трансатлантическим сообществом для защиты мира, стабильности, продвижения общих ценностей в регионе и за его пределами».

Там же, уже под фотографией со встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, глава грузинского правительства декларирует готовность следовать выданным 17 июня рекомендациям Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

«После принятия решения о перспективе членства Грузии в ЕС мы будем тесно сотрудничать, чтобы продвинуть Грузию по пути получения статуса. Подтвердили неустанную работу нашего правительства для достижения всех приоритетов, изложенных Еврокомиссией», – гласит «твит» Гарибашвили.

Очевидная смена риторики главы правительства в Тбилиси не осталась незамеченной. За прошедшие дни Гарибашвили многих поверг в шоковое состояние выпадами в адрес грузинских оппозиционеров, а также европарламентариев и западных партнеров. Многим врезались в память и его заявления о том, что на Западе не оценили «пролитую в войнах против России кровь грузин, что ЕС поступил несправедливо по отношению к Грузии, когда отказал в статусе кандидата в члены ЕС, а Украине и Молдове пошел навстречу, что Грузии следует восстановить территориальную целостность с Абхазией и Южной Осетией и только потом войти в НАТО. Эти заявления наталкивали на скептицизм в деле интеграции Грузии в евроатлантические структуры, к тому же премьер-министр и другие лидеры «Грузинской мечты» грозили поднять занавес закулисных процессов, связанных с Брюсселем.

Бремя евроатлантического скептицизма и функцию «разоблачения» западных партнеров второй день успешно несут на себе депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили, покинувшие «Грузинскую мечту». Они ведут интенсивную кампанию, повсюду утверждая, что лидеры западных стран взамен на предоставление статуса кандидата требуют у Грузии ввязаться в войну и ввести двусторонние санкции против России. Риторика развязанной ими антизападной кампании оказалась настолько агрессивной, что посол США в Грузии Келли Дегнан решила внести ясность в вопрос, кто втягивает Тбилиси в войну:

«США не пытаются втянуть Грузию в российскую войну против Украины. США не хотят расширения этой войны. США делают все для скорейшего окончания этой войны».

Все выпады дипломат назвала выдержкой из «пособия ФСБ по дезинформации». «Это был Путин, кто начал эту агрессивную, жестокую войну против Украины. И это Путин тот, кто может остановить эту войну», – продолжила дипломат. Посол Дегнан подсказала грузинам, как распознать, кто им друг, а кто – недруг:

«США, Европа – друзья Грузии, которые в последние годы сделали все возможное, чтобы помочь ей на ее пути евроатлантической интеграции. Мы продолжим это делать. Думаю, очень важно, чтобы грузины помнили, что это Россия оккупирует 20 процентов территории Грузии. Россия - та, кто пытается уничтожить ваш язык, кто осквернил ваши церкви, используя их как стойла для животных... Если существуют какие-то вопросы относительно того, что означает дружба России для Грузии, нужно просто взглянуть на административную пограничную линию, и вы все увидите. Ваши друзья – в США и Европе. Это путь Грузии к миру, стабильности и благополучию».

Уход из «Грузинской мечты» трех депутатов, которые заявили, что остаются сторонниками партии власти, в грузинских СМИ и соцсетях стали называть «трюком с тройкой» Иванишвили с отсылкой на давно ставшей мемом фразой основателя партии власти о проделанном им трюке.

Празднуя победу на выборах 10 лет назад, Иванишвили, не называя имени, поблагодарил «одного человека за то, что тот помог снять маску с лица Михаила Саакашвили». Его очень раззадорило то, что многие не поняли, как он выразил благодарность самому себе: «Я сделал маленький трюк, и, кстати, думал, что его легко понять. Но многие спросили об этом, как видно, не поняли», – заявил Иванишвили 1 октября 2012-го.

Сторонники отставки премьер-министра и создания так называемого технического правительства, которому доверят выполнение 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС к концу года, смену риторики Гарибашвили за рубежом и уход депутатов из партии власти считают звеньями одной цепи, с помощью которой «Грузинская мечта» старается удержаться во власти. Так считает и конституционалист Вахушти Менабде:

«С одной стороны, они играют на чувствах той части аудитории, у которой пророссийские сентименты, а с другой – на чувствах проевропейской части общества. Власти стараются угнаться за всеми зайцами, и я надеюсь, что в конечном итоге ни одного не смогут поймать. Наше правительство интересует только власть, сохранение ее любой ценой. Если это позволит прозападная стратегия – они будут следовать ей, что и демонстрировали до сих пор. Но если для сохранения этой власти им понадобится альянс с Россией, они и на это пойдут».

Вахушти Менабде видит выход в усилении давления общества, которое может выразиться на запланированной на 3 июля акции протеста.

С негативными выводами не спешит эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чечелашвили. «Грузинскую мечту» он называет «эклектичным образованием», в котором очень много сторонников евроинтеграции. К тому же властям придется учесть позицию людей, пришедших на многотысячные проевропейские акции 20 и 24 июня в Тбилиси. Из них половина, по подсчетам Валерия Чечелашвили, – избиратели партии власти:

«Если «Грузинская мечта» этого не сделает, у нее возникнут серьезные проблемы со своим электоратом на следующих выборах, будь то очередные или внеочередные выборы. Это вызов, с которым сегодня «Грузинская мечта» имеет дело. Именно поэтому мы видим внутри нее определенные расслоения. Я не могу утверждать, но чувствую, что идут очень горячие дискуссии внутри «Грузинской мечты». Результатом этой дискуссии может быть вот этот выход «тройки» (депутатов) и соответствующие заявления, и очень хорошо, что эти заявления – не от большинства «Грузинской мечты». Для того чтобы их сделать, им пришлось уйти из этой партии».

Смену риторики со стороны премьер-министра эксперт Чечелашвили тоже приветствует.

«Изменившаяся риторика премьер-министра Гарибашвили, которую мы наблюдаем в результате его встреч в Испании, – это тоже может быть отголоском вот этой дискуссии. А результат мы увидим. Насколько «Грузинская мечта» будет готова вместе с оппозицией в какой-либо форме – я не знаю, в какой (будет это новое правительство национального единства, или это будет специальный комитет, созданный при премьер-министре, где будут оппозиция, правящая партия и представители гражданского общества, где будут сфокусированы все интеллектуальные ресурсы наши во исполнение главной цели – этих 12 шагов, или это будет какой-то другой способ), но думаю, что сейчас все начинают все больше и больше отдавать себе отчет в том, что это время – решающее. Это шесть месяцев, в конце которых мы либо выйдем на качественно новый уровень, – и это не только статус кандидата, это вообще процесс нашего движения по пути реализации наших основных внешнеполитических приоритетов, – либо останемся второгодниками, которые не сдали экзамен вовремя. Вот так стоит вопрос сейчас», – заключает Валерий Чечелашвили и спешит добавить, что главное, чтобы слова премьер-министра Гарибашвили не расходились с делом в ближайшие шесть месяцев и Грузия получила статус кандидата.