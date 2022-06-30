Экономика Грузии: разгон или торможение?

Экономический рост Грузии в мае текущего года составил более 11%. Впрочем, специалисты сходятся во мнении, что тенденция носит временный характер. Аналогичный расклад у грузинских и международных институтов, которые не сумели прийти к единому мнению в оценке перспектив роста грузинской экономики.
Экономика Грузии в мае выросла на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в опубликованном сегодня отчете Грустата. И если двузначные показатели первого квартала были отчасти обусловлены сравнением с провальными месяцами пандемии 2021 года, то в мае прошлого года наблюдалось реальное оживление экономики – выше 20%.
Сегодня генеральный директор Грузстата Гогита Тодрадзе посвятил этому событию брифинг, где перечислил факторы, приведшие к впечатляющему результату. В целом за первые пять месяцев 2022 года общий темп экономического роста составил 11,2%, подчеркнул чиновник:
«Оживление наблюдалось практически во всех секторах. Это транспорт и складирование, а увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года способствовало двукратному увеличение экспорта электроэнергии в сравнении с предыдущим годом. Положительная тенденция наблюдалась и в гостинично-ресторанном секторе – 320 тысяч визитов иностранных гостей в Грузию в мае, что в три раза превышает аналогичный показатель соответствующего периода 2021 года».
Совокупность этих факторов оживило жилищное строительство – импорт строительных материалов увеличился на 20%, импорт цемента на 28%, также увеличилось местное производство строительных материалов, было сказано на брифинге.
Пандемия коронавируса внесла сложные коррективы в экономическую жизнь, поэтому показатели реального роста получаются несколько искаженными, говорит экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Вместе с тем, по мнению эксперта, даже если двузначный рост удастся сохранить до конца года, это лишь частично смягчит удар, нанесенный пандемией:
«В мае 2020 года экономика ушла в минус 15%, через год последовал рост ВВП в 25%, а сейчас еще 11%. Согласитесь, сложно сделать однозначный вывод, поэтому в своих расчетах я оттолкнулся от динамики мая 2019 года. Получается приблизительно около 7% реального роста ВВП в мае, что немало в обычных условиях, но только не при нынешней турбулентности. Отставание было настолько велико, что нам понадобится пару лет двузначного роста ВВП, чтобы наверстать упущенное».
Парадоксально, но развязанная Россией война в Украине пока не оказала негативного влияния на грузинскую экономику, говорит Иосиф Арчвадзе. Это в первую очередь обусловлено переадресацией транспортных потоков с востока на запад с России на транспортный коридор Южного Кавказа:
«Весь поток товаров изменил направление, разумеется, не все идет через Грузию, но рост транзита серьезно оживил экономику. Наш ВВП приблизительно на 60% формируется от сферы услуг и лишь на 40% состоит из реального сектора. Сейчас работают туризм и перевозки, они и составляют костяк сферы услуг».
Что касается прогнозов перспектив экономики Грузии, то тут наблюдаются серьезные разночтения. К примеру, по прогнозу банка ТВС, рост ВВП по итогам года выйдет на отметку 10%. Скромнее выглядит прогноз правительства Грузии – 6%. Всемирный банк в начале июня пересмотрел свой прогноз роста, повысив его с 2,5% до 5,5%. Наиболее скептическим выглядит сценарий макроэкономического прогноза Нацбанка Грузии, который ожидает только 4,5% экономического роста в стране.
По словам экспертов, разнобой в прогнозах обусловлен непростой геополитической ситуацией в регионе, что не дает поводов для твердого оптимизма. В целом эксперты сходятся в одном: даже в случае сохранения хрупкой стабильности внутри страны, она не застрахована от внешних шоков, которые могут оказать критическое влияние на небольшую экономику Грузии.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.