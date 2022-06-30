Экономика Грузии: разгон или торможение?

Экономический рост Грузии в мае текущего года составил более 11%. Впрочем, специалисты сходятся во мнении, что тенденция носит временный характер. Аналогичный расклад у грузинских и международных институтов, которые не сумели прийти к единому мнению в оценке перспектив роста грузинской экономики.

Экономика Грузии в мае выросла на 11,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в опубликованном сегодня отчете Грустата. И если двузначные показатели первого квартала были отчасти обусловлены сравнением с провальными месяцами пандемии 2021 года, то в мае прошлого года наблюдалось реальное оживление экономики – выше 20%.

Сегодня генеральный директор Грузстата Гогита Тодрадзе посвятил этому событию брифинг, где перечислил факторы, приведшие к впечатляющему результату. В целом за первые пять месяцев 2022 года общий темп экономического роста составил 11,2%, подчеркнул чиновник:

«Оживление наблюдалось практически во всех секторах. Это транспорт и складирование, а увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года способствовало двукратному увеличение экспорта электроэнергии в сравнении с предыдущим годом. Положительная тенденция наблюдалась и в гостинично-ресторанном секторе – 320 тысяч визитов иностранных гостей в Грузию в мае, что в три раза превышает аналогичный показатель соответствующего периода 2021 года».

Совокупность этих факторов оживило жилищное строительство – импорт строительных материалов увеличился на 20%, импорт цемента на 28%, также увеличилось местное производство строительных материалов, было сказано на брифинге.

Пандемия коронавируса внесла сложные коррективы в экономическую жизнь, поэтому показатели реального роста получаются несколько искаженными, говорит экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе. Вместе с тем, по мнению эксперта, даже если двузначный рост удастся сохранить до конца года, это лишь частично смягчит удар, нанесенный пандемией:

«В мае 2020 года экономика ушла в минус 15%, через год последовал рост ВВП в 25%, а сейчас еще 11%. Согласитесь, сложно сделать однозначный вывод, поэтому в своих расчетах я оттолкнулся от динамики мая 2019 года. Получается приблизительно около 7% реального роста ВВП в мае, что немало в обычных условиях, но только не при нынешней турбулентности. Отставание было настолько велико, что нам понадобится пару лет двузначного роста ВВП, чтобы наверстать упущенное».

Парадоксально, но развязанная Россией война в Украине пока не оказала негативного влияния на грузинскую экономику, говорит Иосиф Арчвадзе. Это в первую очередь обусловлено переадресацией транспортных потоков с востока на запад с России на транспортный коридор Южного Кавказа:

«Весь поток товаров изменил направление, разумеется, не все идет через Грузию, но рост транзита серьезно оживил экономику. Наш ВВП приблизительно на 60% формируется от сферы услуг и лишь на 40% состоит из реального сектора. Сейчас работают туризм и перевозки, они и составляют костяк сферы услуг».

Что касается прогнозов перспектив экономики Грузии, то тут наблюдаются серьезные разночтения. К примеру, по прогнозу банка ТВС, рост ВВП по итогам года выйдет на отметку 10%. Скромнее выглядит прогноз правительства Грузии – 6%. Всемирный банк в начале июня пересмотрел свой прогноз роста, повысив его с 2,5% до 5,5%. Наиболее скептическим выглядит сценарий макроэкономического прогноза Нацбанка Грузии, который ожидает только 4,5% экономического роста в стране.

По словам экспертов, разнобой в прогнозах обусловлен непростой геополитической ситуацией в регионе, что не дает поводов для твердого оптимизма. В целом эксперты сходятся в одном: даже в случае сохранения хрупкой стабильности внутри страны, она не застрахована от внешних шоков, которые могут оказать критическое влияние на небольшую экономику Грузии.