Санкции для России обернулись доходом для Грузии

Из-за войны в Украине и введения санкций против России грузоперевозки через Грузию значительно возросли. В основном через территорию страны идут грузы из государств Центральной Азии и Китая, которые раньше шли через Россию в Европу. Соответственно, растут и доходы грузинской транспортной отрасли.

Сотни компаний больше не могут использовать российскую территорию для перевозки грузов, поскольку порты этой страны находятся под санкциями. Следовательно, Грузия становится одной из важных магистралей, соединяющих Азию и Европу.

Убыточная до прошлого года железнодорожная отрасль Грузии постепенно выходит на доходную прямую: если в прошлом году прибыль составила 52 миллиона лари, то в этом году за первый квартал она составила уже 23 миллиона лари, а, исходя из динамики грузопотоков, до конца года может добиться рекордных показателей.

Специалисты считают, что грузинская инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву грузов. Начальник отдела логистики в Geo Gulf Trans Георгий Джахая говорит, что посредством железных дорог Грузии через черноморские порты транспортируется наибольшее число грузов из государств Центральной Азии и в первую очередь из Казахстана:

«После начала войны объемы грузов, перевозимых посредством железных дорог, увеличились практически вдвое. Пошли грузы, которые раньше перевозились через российские порты в Европу, так как страховые компании отказываются страховать грузы, идущие через Россию. После закрытия навигации все эти грузы пошли через наш коридор. Грузия оказалась неготовой к такому наплыву – станции Батуми и Поти, а также все близлежащие станции буквально забиты грузами в ожидании разгрузки. Это, прежде всего, мазут из Казахстана, цинк и стальной прокат. Также впервые через черноморские порты пошла казахстанская пшеница. Ожидается прибытие казахстанского угля».

Однако при этом, по словам эксперта, первый шок постепенно сходит на нет, и в этом немаловажную роль сыграла недавно введенная в строй магистраль Баку-Тбилиси-Карс, на которую пришлась львиная доля контейнерных перевозок:

«Эти грузы, в основном в контейнерах, прибывают на станцию в Ахалкалаки, там их переставляют на европейскую колею, потом транспортируют в турецкий Мерсин и далее в Европу. К слову, большое количество китайских контейнеров транспортируются через порт Поти на паромах в Европу».

Наземные грузовые перевозки в транзитном коридоре также находятся на рекордно высоком уровне. В мае в стране были обработаны 41 307 грузовых автомобилей. Доходы от использования дорог также были рекордными, превысив 8 миллионов 261 тысячу лари всего за один месяц.

По данным за пять месяцев, в государственный бюджет поступило 31,468 млн лари от грузовых перевозок, рост составил 21% или 5,5 млн лари в годовом выражении.

Транзитные перевозки росли в следующей динамике:

январь – 26,7 тысяч грузовиков / 5,4 миллионов лари;

февраль – 30,5 тысяч грузовиков / 6 миллионов лари;

март – 25 тысяч грузовиков / 5 миллионов лари;

апрель – 34 тысячи грузовиков / 6,8 миллионов лари;

май – 41 367 грузовиков / 8,2 миллионов лари.

Следует отметить, что правительство Грузии увеличило плату за проезд тысяч транзитных трейлеров, пересекающих границу. До сих пор каждый трейлер платил 200 лари, но с 20 июня дорожный налог будет стоить 350 лари. Таким образом, Грузия увеличит свои доходы от транспортного коридора на десятки миллионов лари.