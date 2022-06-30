Анатолий Бибилов – в центре внимания Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует деятельность экс-президента Анатолия Бибилова и его команды. Надзорный орган заявляет о выявлении массовых нарушений закона, многие из которых подпадают под статьи уголовного кодекса. Наблюдатели отмечают, что общество одобряет шаги новой власти.

«Генпрокуратура Южной Осетии проводит расследование по материалам о растрате бюджетных средств», «Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия проводит служебную проверку в отношении ряда прокурорских работников руководящего звена», «Депутата парламента Южной Осетии обвиняют в мошенничестве»...

Заголовки югоосетинских новостей не оставляют сомнений: у Генпрокуратуры, читай, Алана Гаглоева, к предыдущей власти масса вопросов, и он намерен поучить на них ответы.

В центре прокурорских расследований и экс-президент Анатолий Бибилов. Он явно привлек внимание в последние месяцы своего проявления. Раздавал паспорта, как фантики, в нарушение закона, без соблюдения обязательных условий и процедур предоставления гражданства, даже без письменных обращений соискателей. Выдавал налево-направо наградное оружие, причем в таком количестве, что наградного фонда не хватило, поэтому в ход пошли табельные стволы из арсеналов силовых ведомств.

Генпрокуратура инкриминирует президенту незаконное присвоение специальных и воинских званий. Выявлен случай, когда сотрудник МВД в течение десяти суток получил звание подполковника и полковника.

Отдельная история – это списание служебного автотранспорта. В основном новые иномарки представительского класса, да еще и после капитальной профилактики, списывались за копейки, и теперь президент дает поручение Генпрокуратуре вернуть украденное.

Никаких секретов – все напоказ. В эфире республиканского телевидения Алан Гаглоев и исполняющий обязанности генпрокурора Сергей Битиев в подробностях обсуждают все злоупотребления. Президент дает поручение проинформировать обо всех выявленных нарушениях парламент, чтобы и исполнительная власть могла выразить свое отношение к происходящему. В завершение Алан Гаглоев напоминает избирателям о своем предвыборном обещании, что дело об убийстве Инала Джабиева будет объективно расследовано, и подтверждает свое намерении сдержать слово:

«Мы прекрасно помним, какой резонанс это уголовное дело вызвало в обществе. Какие манипуляции при этом проводились, тоже всем известно. Я вас попрошу самым тщательным образом еще раз все продумать, проанализировать и переговорить с государственным обвинителем по этому делу. Мы должны это дело довести до логического законного конца. Все виновные в этом деле должны понести соответствующие наказания в рамках закона. Еще раз хочу подчеркнуть: мы за рамки закона никогда не переходили и не будем переходить».

Однако как быстро изменилась повестка дня в РЮО! Еще вчера местные наблюдатели говорили о том, что новая власть в опасности, ей грозят реваншем бывшие, описывались возможные сценарии, как это может быть, в том числе и такие, что Гаглоеву придется уйти до окончания срока полномочий.

Теперь выясняется, насколько уязвимы позиции экс-президента и его команды. Кругом следы нарушений, а то и преступлений, причем все на поверхности. Шерлок Холмс не понадобится.

По наблюдениям политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, с изменением повестки появились и новые опасения по поводу мести со стороны человека, многое претерпевшего от своего предшественника:

«Мне очень не нравится образ мыслей, назовем его так, югоосетинского истеблишмента, которые считают, что любые попытки привлечь к ответственности бывшую власть государства Алания – это ничто иное, как месть. Смотрите, какая любопытная складывается ситуация. Давайте танцевать от противного. Даже если это вопрос исключительно мести, если мы говорим исключительно о вендетте со стороны президента и его команды, то, простите, какие могут быть вопросы, если люди, которых они преследуют, действительно нарушили закон? Неужели мы сейчас на полном серьезе будем рассуждать о том, что необходимо списать им долги, понять и простить? Конечно же, нет!

– Это если танцевать от обратного… Но в чем тогда, по-вашему, мотивация власти?

– Это скорее здоровый популизм, но уж никак не месть. Глава государства, конечно, понимает, что сейчас время как можно быстрее и эффективнее набирать очки в глазах населения. А лучшего метода, чем справедливое преследование бывшей власти и поиски ее прегрешений, наверное, еще не придумали. Я хочу подчеркнуть, что не должно быть никакой охоты на ведьм, никакого политического преследования, речь идет исключительно об уголовном, если нарушения имели место. А если же их не было и окажется, что новая власть зазря преследует и прессует старую, тогда, конечно, и разговор начнется другой. При этом мы все прекрасно понимаем, и справедливое следствие это установит, что команда Бибилова, очень мягко выражаясь, безумно злоупотребляла властью в последние годы».

По мнению жителя Цхинвала историка Якова Хетагурова, Гаглоев просто обязан довести до конца то, что начал. Ровно это он и обещал избирателю во время своей предвыборной кампании, говорит Яков Хетагуров:

«Алан Гаглоев взял на себя ношу восстановления справедливости в нашем обществе. В последнее время она у нас потерялась, если можно так выразиться. Соответственно, люди ждут от него кардинальных изменений, чтобы сломать наконец хребет той порочной системе, которая у нас сформировалась, особенно после 2008 года. За счет чего сломать? За счет таких уголовных дел, за счет поиска не то чтобы виновных, но корня этой несправедливости. Люди ждут кардинальных перемен, чтобы в один прекрасный день всю эту несправедливость, которая тут наложилась тяжелым слоем, наконец смыло.

– Есть в этом какая-то озлобленность общества, жажда возмездия?

– Есть, конечно, и такие, которые ждут возмездия, потому что за пять лет очень многих людей обидели, и месть в их сердцах живет, Кавказ как никак. Но для большей части населения – это не жажда возмездия, не желание посмотреть, как будут на площади казнить виновных. Нет, это запрос на нормальную жизнь, на нормальную, законную, цивильную. Всего лишь навсего.

– Во время послевоенного восстановления республики злоупотреблений было даже больше. Воровство было просто запредельное, да и произвола силовиков было через край, в 2011 году особенно. Но после выборов 2012 года общественность как-то смягчилась, на возмездии настаивали единицы. В целом было желание перевернуть страницу и начать с чистого листа. А сейчас настроения другие. Наблюдатели отмечают запрос на привлечение к ответственности тех, кто позволил себе злоупотребления властью. Почему так? Что изменилось в обществе?

– Та ситуация отличается по своей специфике от нынешней. Тогда Цхинвал был разрушен, многие жители остались на улице, без домов. Люди ждали, что им помогут восстановить их материальное имущество. А в нынешней ситуации больше ментального, люди стремятся восстановить духовное равновесие. Наверное, построение собственного государства, особенно когда у тебя нет большого опыта, это достаточно болезненный процесс. Особенно для маленького изолированного народа, который в основном никто не признает по определенным причинам. Люди кипят в одном большом котле, и внутри этой жизни было множество разных девиаций, множество нарушений внутренней целостности и всего прочего. И в один прекрасный день люди вдруг поняли, что им нужно. Это как после Первой мировой в Европе люди поняли, что им нужно что-то менять, а после Второй мировой поняли, что конкретно нужно менять. У нас происходит нечто похожее – наконец появился запрос на соблюдение норм права».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия