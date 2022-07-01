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"По всем фронтам идет продвижение"

"По всем фронтам идет продвижение"
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"По всем фронтам идет продвижение"

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"Украина выигрывает, и она выиграет. Они борются за правое дело", "По всем фронтам идет продвижение. Россия выиграет, потом еще и до Европы дойдет дело", "Россия действует справедливо", "У нас самый лучший президент", "Выигрывают пока кремлевские бандиты", "Там люди гибнут и дети. А мы? Чего мы выиграли?" Русская служба Радио Свобода спросила москвичей, кто выигрывает в военном противостоянии России и Украины? (Опрос из программы "Лицом к событию")

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