"Украина выигрывает, и она выиграет. Они борются за правое дело", "По всем фронтам идет продвижение. Россия выиграет, потом еще и до Европы дойдет дело", "Россия действует справедливо", "У нас самый лучший президент", "Выигрывают пока кремлевские бандиты", "Там люди гибнут и дети. А мы? Чего мы выиграли?" Русская служба Радио Свобода спросила москвичей, кто выигрывает в военном противостоянии России и Украины? (Опрос из программы "Лицом к событию")