Около 10 человек задержаны на Мтацминде, где собираются гомофобы

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания и руководитель управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов посетили сухумский международный аэропорт. Стороны обсудили «дорожную карту» проекта восстановления авиасообщения с РФ.

Директор аэропорта Вячеслав Эшба рассказал, что «проектировщики изучают возможность использования старых покрытий взлетно-посадочной полосы без капитального ремонта на начальном этапе».

«Полоса у нас большая – 3640 метров, две магистральные рулежные дорожки, и пять рулежных дорог для сруливания. В 2008 году здесь совершили посадку более 100 самолетов ИЛ-76, и покрытие показало себя с хорошей стороны. Сейчас правительство занимается подготовкой соглашения с российскими коллегами о передаче верхнего воздушного пространства (6000 метров и выше) для управления воздушным движением Российской Федерации с центром в Ростове-на-Дону. Организацию воздушного движения ниже 6000 метров мы будем производить самостоятельно. Диспетчерский пункт есть, оборудование – заказано. Кроме того, к аэропорту подходит железная дорога, есть подготовленные резервуары для ГСМ. Дренажная система в хорошем состоянии, есть два источника электроснабжения», – сказал он.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала об организационных работах для начала воздушного сообщения между Абхазией и Россией.

«На текущий момент находится на стадии разработки необходимая нормативно-правовая база. Проведена работа по детализации состояния всей территории аэропорта на предмет наличия мин и другого рода взрывоопасных предметов. Также проводится работа в рамках уточнения границ земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории данного комплекса. Она в стадии завершения. Совместно с министерством транспорта РФ и Росавиацией разработан план мероприятий по подготовке специалистов как для обеспечения полетов, так и непосредственно пилотов. Речь идет о подготовке с нуля и переподготовке. Определено техническое задание на проектирование, которое находится в активной фазе», – отметила Озган.

Аслан Бжания поинтересовался, когда будет завершено проектирование. Озган ответила, что документы должны быть подготовлены в течение года, после чего их направят на экспертизу.

«Предполагается, что госэкспертиза будет проходить в РФ», – добавила она.

«Если есть хотя бы незначительное отставание – мгновенное реагирование, потому что время сейчас очень важно для нас. Всё должно быть сделано в срок. Потенциальный инвестор должен выполнять свои обязательства в срок. Если что-то пойдёт не по плану, мы заранее об этом сообщим», – сказал Аслан Бжания.