Грузинские НПО предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии

Грузинские неправительственные организации предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Реализация озвученных Брюсселем 12-ти пунктов позволят Тбилиси получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Как заявила на пресс-конференции исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, для выполнения плана нужна политическая воля: «Несколько дней назад мы видели, что власти представили план, как получить статус кандидата и что нужно реализовать. Впрочем, этот план касался только процедурных вопросов и создания рабочих групп. Мы не увидели конкретных шагов, указывающих на то, что власти имеют в виду. Мы думаем, что это будет очередной формальный процесс, который растянется во времени, и в итоге через шесть месяцев мы не сможем сделать те шаги, которые нужны Грузии».

В этой связи гражданский сектор предлагает конкретные действия, которые необходимо предпринять для получения статуса кандидата в ЕС, пишет SOVA. В частности, для достижения деполяризации следует вернуться к «Соглашению Шарля Мишеля», где говорится, что в парламенте должен быть достигнут баланс сил. К примеру, пять комитетов должна возглавить оппозиция: «При наличии политической воли это вполне возможно».

Кроме того, считают авторы инициативы, очень важно изменить избирательное законодательство. Это касается вопроса независимости ЦИКа и избрания председателя и членов комиссии на основе консенсуса: «Это будет главным для того, чтобы поднять доверие населения к выборам».

Одним из ключевых вопросов является и реформа правосудия. В плане неправительственных организаций говорится о необходимости реформирования Высшего совета юстиции. В нем также представлено видение по борьбе с коррупцией – должно быть создано агентство, которое объединит механизмы борьбы с коррупцией в различных ведомствах и будет более эффективным.

Как заявила Нино Долидзе, должен быть выполнен и 5-й пункт рекомендаций Еврокомиссии, который предусматривает деолигархизацию Грузии, «то есть ослабление олигарха и его правления». По ее словам, это не положит конец олигархическому правлению полностью, но ослабит его.

«В конечном счете, при наличии конкретного плана и политической воли все очень легко достижимо. Это не требует создания рабочих групп или растягивания процесса, но, предприняв конкретные шаги, можно реализовать этот план», - сказала Долидзе.