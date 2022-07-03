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Грузинские НПО предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии
Грузинские неправительственные организации предлагают свой план выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Реализация озвученных Брюсселем 12-ти пунктов позволят Тбилиси получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Как заявила на пресс-конференции исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, для выполнения плана нужна политическая воля: «Несколько дней назад мы видели, что власти представили план, как получить статус кандидата и что нужно реализовать. Впрочем, этот план касался только процедурных вопросов и создания рабочих групп. Мы не увидели конкретных шагов, указывающих на то, что власти имеют в виду. Мы думаем, что это будет очередной формальный процесс, который растянется во времени, и в итоге через шесть месяцев мы не сможем сделать те шаги, которые нужны Грузии».
В этой связи гражданский сектор предлагает конкретные действия, которые необходимо предпринять для получения статуса кандидата в ЕС, пишет SOVA. В частности, для достижения деполяризации следует вернуться к «Соглашению Шарля Мишеля», где говорится, что в парламенте должен быть достигнут баланс сил. К примеру, пять комитетов должна возглавить оппозиция: «При наличии политической воли это вполне возможно».
Кроме того, считают авторы инициативы, очень важно изменить избирательное законодательство. Это касается вопроса независимости ЦИКа и избрания председателя и членов комиссии на основе консенсуса: «Это будет главным для того, чтобы поднять доверие населения к выборам».
Одним из ключевых вопросов является и реформа правосудия. В плане неправительственных организаций говорится о необходимости реформирования Высшего совета юстиции. В нем также представлено видение по борьбе с коррупцией – должно быть создано агентство, которое объединит механизмы борьбы с коррупцией в различных ведомствах и будет более эффективным.
Как заявила Нино Долидзе, должен быть выполнен и 5-й пункт рекомендаций Еврокомиссии, который предусматривает деолигархизацию Грузии, «то есть ослабление олигарха и его правления». По ее словам, это не положит конец олигархическому правлению полностью, но ослабит его.
«В конечном счете, при наличии конкретного плана и политической воли все очень легко достижимо. Это не требует создания рабочих групп или растягивания процесса, но, предприняв конкретные шаги, можно реализовать этот план», - сказала Долидзе.
Другие новости дня
В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе
Первый конвент российских гражданских сообществ в Европе открылся в Праге.
В нем участвуют русскоязычные активисты, гражданские группы и организации из четырнадцати европейских стран. На двухдневном слете они обсудят возможности сотрудничества в области правозащиты, помощи украинским беженцам в Европе и российским оппозиционным активистам, многие из которых были вынуждены покинуть Россию. А также перспективы русскоязычной журналистики и культуры за рубежом в свете идущей в Украине войны и политических репрессий в России.
Среди участников конвента – политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов, правозащитница Ольга Романова, адвокат Каринна Москаленко и другие.
На открытии конвента выступили уполномоченный МИД Чехии по координации политики в отношении России Любош Веселый и депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
Организаторы мероприятия – Пражский антивоенный комитет и чешская организация «За свободную Россию» – отметили, что сразу после начала российского вторжения в Украину в Европе образовался широкий спектр русскоязычных гражданских групп и инициатив, направленных на помощь Украине и выражающих несогласие с политикой Владимира Путина. В последние годы из России в Европу были вынуждены уехать многие оппозиционные политики, гражданские активисты, представители независимой прессы, правозащитники и деятели культуры – с началом войны их число выросло в разы. Цель конвента – дать им возможность представить свои инициативы, скоординировать свои действия и обсудить, какое место российская оппозиция и в целом новая российская диаспора может занять в европейской политической, экономической и культурной повестке.
Завтра в Грузии начинаются Единые национальные экзамены
По информации руководителя Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе, подготовка к экзаменам завершена и все 22 центра в масштабе страны готовы принять экзаменуемых.
В 177-й публичной школе Тбилиси под руководством Софио Горгодзе для представителей СМИ был организован день открытых дверей и их ознакомили с процедурами экзаменационного процесса, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Единые национальные экзамены 2022 года начнутся завтра, 4 июля. Центры, открытые по всей Грузии, в этом году обслужат до 90 000 зарегистрированных экзаменующихся.
Регистрация во всех двадцати двух экзаменационных центрах начнется одновременно в 08:00, а экзамен - в 09:00. Регистрация на вторую сессию начинается в 14:00, а экзамен - в 15:00.
Параллельно с Едиными национальными экзаменами в 2022 году Национальный центр оценок и экзаменов будет администрировать единый магистерский экзамен и грантовый конкурс для студентов, а также экзамен по предмету/профессиональным навыкам/ экзамен старших специальных учителей.
Центр еще раз напоминает всем экзаменуемым, что информация об адресе экзаменационного центра, дате каждого экзамена, времени начала регистрации и другие важные рекомендации указаны в экзаменационной карточке. Важно, чтобы экзаменуемый являлся на каждый экзамен вовремя, с документом, удостоверяющим личность, и экзаменационной карточкой. После завершения регистрации аппликанты к экзамену допущены не будут.
В этом году также все центры оснащены системой охлаждения и необходимой инфраструктурой. На территории экзаменационных центров будут мобилизованы машины скорой помощи, спасательная служба и патрульная полиция.
Житель Северной Осетии подорвал себя во время досмотра автомобиля
В Северной Осетии скончался житель города Алагир – он подорвал себя на ручной гранате, когда машину, в которой он находился, остановили сотрудники ГИБДД. Следственный комитет начал проверку случившегося, сообщает местное издание «15-й регион».
Известно, что погибший был пассажиром, в машине марки Toyota Corolla находился также водитель. По данным сайта «Крылья TV» со ссылкой на собственный источник, оба были пьяны и отказались пройти медицинское освидетельствование. Пассажир якобы вышел из машины и подорвал себя в 30 метрах от нее. По неподтвержденным данным, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
При взрыве никто больше не пострадал.
- В ноябре 2020 года в Дагестане при задержании погиб неизвестный, подозреваемый в убийстве. Он подорвался на гранате на окраине Бабаюрта и погиб, пострадавших среди силовиков нет.
- Позже силовики заявили, что погибший - 55-летний Хадис Алиханов, подозреваемый в убийстве. Во время инцидента 24 ноября он находился в двухэтажном здании. Когда полицейские приехали его задерживать, он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и попытался бросить гранату. На него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Георгий Вашадзе: По всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих
По всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих, на людей, работающих в ведомствах, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По его словам, параллельно с акциями усилилось давление на госслужащих, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Сегодня очень важный день, 3 июля, и мы все идем на акцию. Но по всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих, людей, работающих в ведомствах, домах юстиции, министерствах, департаментах. Хочу обратиться к ним - друзья, не бойтесь, мы стоим рядом с вами. Сегодня Грузинская мечта хочет сломить вашу веру. Потому что судьба этой страны в ваших руках. Знайте, что вы - главный краеугольный камень, на котором мы собираемся построить все реформы, приближающие нас к Европе…
И, наконец, если у кого-то возникнут проблемы, пишите мне в Facebook. Моя страница в Facebook общедоступна или мой телефон, если он у вас есть. Мы полностью поможем вам и поддержим вас. Как правовыми, так и всеми механизмами. Никто не может вас угнетать, потому что мы стоим рядом с вами», - сказал Георгий Вашадзе.
Шойгу доложил Путину об «освобождении ЛНР»
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об «освобождении» самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает «Интерфакс».
Он также проинформировал Путина об установлении полного контроля над городом Лисичанск.
Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.
На протяжении последних нескольких дней за контроль над Лисичанском шли ожесточенные бои. Утром 3 июля глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские силы в настоящий момент закрепляются на занятых позициях.
«На Лисичанск брошены, наверное, все силы, – пишет Гайдай. – Город атакован с неоправданно жестокой тактикой. Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и административные здания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же административные здания уничтожены до основания. Здесь много и военных, и оружия, которое применяется. При этом были уничтожены нескольких складов с вражескими боеприпасами. Они несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Вернокаменке и продолжают уничтожать населенные пункты».
Оппозиция в парламенте представит свой план по выполнению условий ЕС для Грузии
Парламентская оппозиция в понедельник, 4 июля, представит свой план по выполнению 12 условий получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Это станет ответом на ранее озвученный план властей, который в оппозиции назвали «фальшивкой» и попыткой ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В фальшивом деле никто из нас участвовать не собирается. Дождитесь нашего плана. После митинга вы услышите параллельный план, который будет нацелен на дело и реальный результат», - сказал Вашадзе. Он добавил, что готов встретиться с руководством правящей партии «Грузинская мечта» - но только если на ней будет присутствовать бывший премьер Бидзина Иванишвили, который, по заявлению оппозиции, продолжает теневое управление страной.
Лидеры стран ЕС в конце приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, но статус кандидата будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
На данный момент известно, что большая часть оппозиции в парламенте Грузии поддерживает идею формирования технического правительства национального согласия, которое проведет необходимые реформы до конца года. Эта идея была озвучена организаторами гражданского движения «Домой, в Европу», которое уже дважды собрало на проспекте Руставели многотысячные митинги и выдвинуло требование отставки премьера. Очередная акция состоится сегодня, 3 июля, перед парламентом Грузии.
Участники акций не верят, что правительство собирается провести реальные реформы для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Правящая партия «Грузинская мечта» в ответ заявила, что создает рабочие группы для выполнения условий, определенных Евросоюзом. Среди них будет создана рабочая группа по работе над законом о деолигархизации, а также будет набрана мониторинговая группа по содействию деполяризации. В «Мечте» и правящей партии при этом исключают, что может идти речь о Бидзине Иванишвили как олигархе и обвиняют оппозицию в отказе выполнять условие Еврокомиссии о снижении поляризации.
Правительство Грузии купит дома для 768 семей вынужденных переселенцев
По решению Комиссии по изучению проблем вынужденных переселенцев, Агентство по делам беженцев приобретет дома в сельской местности для 768 семей вынужденных переселенцев. Список упомянутых семей опубликован на сайте Агентства ВПЛ, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.
Семьи переселенцев сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии в течение полугода, сообщает Общественный вещатель.
По словам замминистра по вопросам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Ильи Гудушаури, в 2022-2024 годах в рамках проекта «Дом в селе» в масштабе страны будет расселено до 7 тысяч семей вынужденных переселенцев.
Губернатор Курской области рассказал о сбитых украинских беспилотниках
Два украинских беспилотника «Стриж» были сбиты силами ПВО в ночь на 3 июля на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале. По его словам, пострадавших нет.
Он также выразил соболезнования родным погибших в соседнем Белгороде, где в ночь на 3 июля произошла серия взрывов.
«К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», - написал Старовойт.
Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в ночь на 3 июля в городе «была слышна серия громких звуков». Он предположил, что сработала система ПВО.
По предварительной информации, в Белгороде повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, при этом пять из них разрушены полностью. Двое пострадавших были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии.
Акция у парламента Грузии под лозунгом «Домой, в Европу» заявлена на всю ночь
Очередной, уже третий митинг под лозунгом «Домой, в Европу», соберется перед парламентом Грузии в Тбилиси сегодня, 3 июля, в 20.00. Главное требование - отставка премьера и формирование правительства национального согласия, которое выполнит 12 условий Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Организаторы заранее объявили, что ночью никто не расходится. Движение «Позор» заявляет, что «протест станет более интенсивным, но сохранит мирную и ненасильственную форму», пишет агентство «Новости-Грузия».
Ожидается, что проспект Руставели будет перекрыт после 19.00. Две предыдущие акции собирали десятки тысяч человек, значительное число участников - молодежь, протесты поддержали студенты 15 тбилисских вузов.
В это воскресенье ожидается большое число участников из регионов. Во всех крупных городах по стране организованы бесплатные автобусные рейсы для тех, кто собирается на акцию. Автобусы предоставляет партия «Лело», подчеркивая, что они для всех, а не только для членов партии.
Организаторы акции заявили, что всю неделю на агитаторов митинга в Тбилиси и регионах нападали активисты правящей партии. Протест по этому поводу выразила Народный защитник Грузии и потребовала от МВД обеспечить право на свободу собраний.
Власти продолжают заявлять, что за гражданскими движениями - организаторами митингов стоит оппозиционное «Национальное движение», главная цель которого - дестабилизация и возвращение к власти.
ЕНД и другие оппозиционные партии утверждают, что не являются организаторами, а поддерживают акцию, которая выражает мнение граждански активной части общества. На митинги «Домой, в Европу» партии ходят без партийной символики. Глава ЕНД Ника Мелия недавно заявил, что партия на этом этапе не рассматривает вопрос прихода к власти, и главное сейчас для страны - европейская повестка.
Лукашенко обвинил Украину в попытке ракетного удара по Беларуси
Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу заявил, не приведя доказательств, что белорусские военные несколько дней назад перехватили ракеты, выпущенные со стороны Украины.
"Нас провоцируют", - приводит 2 июля слова Лукашенко белорусское государственное информагентство БЕЛТА. "Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины", - сказал Лукашенко. "Коммерсантъ" отмечает, что он выступил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси.
Лукашенко утверждает, что Минск "по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине", чтобы "махом разобраться и с Россией, и с Беларусью". По его словам, Беларусь не стремится воевать в Украине, но будет сражаться в случае нападения. Лукашенко отметил, что отдал приказ военным "взять под прицел" центры принятия решений "противников Минска". Он также заявил, что НАТО и Евросоюз "заинтересованы в новых провокациях" против России и Беларуси.
Комментариев украинской стороны на слова Лукашенко пока не было.
Беларусь не является прямым участником войны в Украине, но оказывает вторгшейся в эту страну России логистическую поддержку. В частности, часть российских войск вошли на территорию Украины через границу Беларуси.
- Страны Запада ввели против Беларуси, как и против её ближайшего союзника - руководства России - несколько пакетов жёстких финансовых санкций в связи с российским вторжением в Украину.
- США, государства ЕС и ряд других стран не признают Александра Лукашенко легитимно избранным главой государства после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Против него и его окружения были введены санкции - в связи с этими выборами и подавлением массовых акций протеста против официальных итогов голосования. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.
В Белгороде после серии взрывов повреждены десятки жилых домов
Три человека погибли и еще четверо были ранены в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ночью в городе "была слышна серия громких звуков".
"Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО", – написал он в телеграм-канале.
По предварительной информации, повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, при этом пять из них разрушены полностью. Двое пострадавших были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов были обнаружены еще двое погибших. Официального подтверждения этой информации нет.
В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
Глава Узбекистана предложил сохранить суверенный статус Каракалпакстана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в субботу в столицу автономной республики Каракалпакстан Нукус, предложил сохранить в Конституции страны пункт о суверенитете автономии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В телеграм-канале он отметил, что глава государства опирается, в том числе, на анализ мнений жителей Каракалпакстана, а также учитывает то, что процесс обсуждения изменений в Основной закон еще продолжается.
Ранее в субботу о том, что Мирзиеев отправился в Каракалпакстан, где пятницу прошли крупные демонстрации против предложенных в Конституцию поправок, сообщил «Интерфакс со ссылкой на источник в его администрации. «Президент вылетел в Нукус из-за того, что вчера там были незаконные демонстрации», – сказал источник агентства, отметив, что позднее появятся официальные сообщения о пребывании Мирзиеева в регионе.
Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 написала и о поездке в Нукус Мирзиеева, и о том, что в регион направился самолет премьера Абдуллы Арипова.
1 июля МВД Узбекистана распространило заявление о том, что в
Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в
Конституцию страны. Чтобы не допустить нарушения общественного порядка, были задействованы силы и средства правоохранительных органов, отметили в ведомстве.
В заявлении на сайта парламента автономии была опубликована информация о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминались «попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане».
Получение точной информации из региона затруднено в связи с ограничениями, либо перебоями в работе интернета и телефонной связи.
Узбекская служба Радио Свобода пишет, что протестные выступления в Каракалпакстане начались после публикации проекта поправок к Конституции. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В ней исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право ее населения на отделение на основе всеобщего референдума. Местные медиа, которые цитируют правительственные источники, писали, что поправки были одобрены законодателями как в самой республике, так и в Ташкенте - в связи с «многочисленными просьбами определить Каракалпакстан как неделимую часть Узбекистана».
Накануне сообщалось о протестах в ряде городов Каракалпакстана: в Нукусе, Чимбае, Муйнаке. В столице региона жители устроили несколько шествий, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка. По ряду сведений, на улицах Нукуса в пятницу собрались по меньшей мере сотни людей с флагами Каракалпакской республики.
Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек.
Бывший следователь Марианна Чолоян получила работу в компании RMG Gold
Марианна Чолоян, бывший следователь полиции, осужденная по нашумевшему делу о самоубийстве 15-летнего Луки Сирадзе, устроилась на работу в компании RMG Gold. В пресс-службе компании сообщили, что последние несколько недель она работает в службе безопасности.
Как передает грузинская служба Радио Свобода, в компании подчеркнули, что не могут предоставить подробную информацию без согласования с самой Чолоян. Уточняется лишь то, что она подала заявку на открытую в RMG Gold вакансию.
Компания RMG Gold пользуется неоднозначной известностью после того, как в Грузии в июле 2014 года был взорван прииск в Сакдриси. Для этого Министерство культуры и охраны памятников Грузии лишило статуса исторического памятника культурного наследия древнейший золотой прииск на Сакдрисско-Качаганском месторождении.
Затем по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили (тогда он занимал этот пост в первый раз после смены власти в 2012 году) компании RMG Gold безвозмездно была продлена многомиллионная лицензия на освоение этого прииска. После этого оппозиция не раз заявляла о том, что «компания RMG Gold и ее деятельность входят в сферу интересов олигархического клана Бидзины Иванишвили».
Что касается Марины Чолоян, то она была следователем управления Дидубе-Чугуретской полиции Тбилиси и дважды допрашивала Луку Сирадзе после того, как в частной «Зеленой школе» кто-то сделал надписи на стенах. 11 декабря 2019 года, после второго допроса, десятиклассник Лука Сирадзе спрыгнул с крыши семиэтажного здания. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и волну акций протеста под лозунгом «Система убивает».
МВД завело дело по статье «доведение до самоубийства» на основании обращения неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ). Марианна Чолоян была задержана в декабре 2019 года, а в сентябре 2020 года суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы за принуждение к даче показаний. Уже в августе 2021 года ее освободили условно-досрочно по решению комиссии по УДО.
Президент Узбекистана вылетел в Каракалпакстан, где прошли протесты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился в субботу в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны). В пятницу там прошли крупные демонстрации.
«Интерфакс» сообщает об отъезде Мирзиеева со ссылкой на источник в его администрации. «Президент вылетел в Нукус из-за того, что вчера там были незаконные демонстрации», - сказал источник агентства. По его словам, позже будут официальные сообщения о пребывании Мирзиеева в регионе.
Узбекская служба Радио Свобода, которая также пишет о поездке Шавката Мирзиеева, опирается на данные сервиса Flightradar24. Со ссылкой на него же отмечается, что в столицу Каракалпакстана направился и самолет премьера Абдуллы Арипова.
1 июля МВД Узбекистана распространило заявление о том, что в
Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в
Конституцию страны. Чтобы не допустить нарушения общественного порядка, были задействованы силы и средства правоохранительных органов, отметили в ведомстве.
В заявлении на сайта парламента автономии говорится о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминаются «попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане».
По информации Узбекской службы Радио Свобода, протестные выступления в Каракалпакстане начались после публикации проекта поправок к Конституции. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В ней исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право ее населения на отделение на основе всеобщего референдума.
Накануне сообщалось о протестах в ряде городов Каракалпакстана - в Нукусе, Чимбае, Муйнаке. В столице региона жители устроили несколько шествий, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка. По ряду сведений, на улицах Нукуса в пятницу собрались по меньшей мере сотни людей с флагами Каракалпакской республики.
Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек.
Сына экс-президента Ичкерии Анзора Масхадова госпитализировали во Франции
Анзор Масхадов, сын бывшего президента непризнанной Ичкерии Аслана Масхадова, госпитализирован в больницу во Франции. Накануне он принял участие в пресс-конференции в Страсбурге, где в том числе обсуждалась война в Украине.
О госпитализации Масхадов сообщил на своей странице в фейсбуке. Он не уточнил, что стало причиной этого, а также свое текущее состояние и город, в котором находится. Известно лишь, что в больницу он обратился 1 июля.
При этом в сети распространяются сообщения со ссылкой на неназванный источник о том, что французские врачи подозревают, что Масхадова могли отравить. Однако источник Кавказ.Реалии, знакомый с ситуацией, опроверг эту информацию – по его словам, такого предположения у докторов не было.
Кавказ.Реалии пытается связаться с самим Анзором Масхадовым – на момент опубликования новости на сообщения и звонки корреспондента он пока не ответил.
- 26 июня в Страсбурге прошла пресс-конференция, организованная Ассамблеей чеченцев Европы, ассоциацией «Барт Маршо» и Международным освободительным движением для Чечни «Маршо». Ее участники говорили о сходстве нынешней войны в Украине с войнами в Чечне и перспективе борьбы за независимость от России.
- Ранее Анзор Масхадов, гражданин Норвегии, приехал с визитом в Киев. Он заявил, что намерен оказывать Украине всяческую поддержку в войне с Россией и хочет вместе с украинскими чиновниками и активистами создать и представить общественности единую базу данных о военных преступлениях российской армии во время двух чеченских войн и нынешнего вторжения в Украину.
- Осенью прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров сделал ряд громких заявлений в совместном эфире с председателем парламента республики Магомедом Даудовым в инстаграме. Глава региона предложил живущему в Европе Анзору Масхадову - сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова - приехать в на родину и «подорвать себя в центре Грозного». По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен «доказать свое мужество».
Украинская сторона отрицает сведения об окружении Лисичанска
В руководстве Украины отвергли распространяемую российской стороной информацию об окружении Лисичанска - последнего оплота украинской обороны в Луганской области на востоке страны.
«Украинская правда» приводит слова спикера Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона: «Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако город не окружен и находится под контролем украинских войск».
Российское информагентство ТАСС в субботу, со ссылкой на представителя самопровозглашенной «ЛНР» Виталия Кисилева, сообщило, что подразделения так называемой «народной милиции ЛНР» пошли в Лисичанск и находятся сейчас в районе стадиона «Шахтер». Отмечается, что это практически центр города.
Также российские СМИ распространили комментарий помощника главы Чечни, командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова о том, что Лисичанск перешел под полный контроль пророссийских сил.
Сам Кадыров ранее 2 июля, а также представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко заявили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских подразделений, находящихся в этом городе.
В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам, и самые недавние боевые действия ведутся спустя неделю после того, как под контроль российских военных перешел город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.
Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе - в ее попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.
Около 10 человек задержаны на Мтацминде, где собираются гомофобы
Около 10 человек были задержаны на Мтацминде, на месте сбора членов гомофобных групповок. Группировка протестует против фестиваля, организованного «Тбилиси прайд», и пытается помешать людям пройти на мероприятие.
МВД Грузии пока не сообщают грузинской службе Радио Свобода точного числа задержанных.
Параллельно с гомофобной акцией «Альт-Инфо» ведет специальный эфир, в ходе которого, помимо разжигания гомофобных настроений, звучат оскорбления в адрес посола США Келли Дегнан и посола ЕС Карла Харцеля. Слышны также антизападные высказывания.
МВД Грузии обратилось к гомофобным группам с заявлением. «Сотрудники МВД мобилизованы в связи с мероприятиями и акциями протеста, объявленными в рамках недели «Тбилиси прайд» и защищают общественный порядок, а также свободу собраний и выражения мнений всех граждан... Сотрудники МВД будут защищать общественную безопасность на всех запланированных в течение недели местах скопления людей, исходя из мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий», - говорится в заявлении ведомства.
На сегодня, 2 июля, в Тбилиси запланировано последнее мероприятие «Недели достоинства» – фестиваль квир-музыки.
Члены гомофобных группировок сожгли флаг Евросоюза возле представительства ЕС в Грузии
Гомофобные группы, объединенные единомышленниками «Альт-Инфо» и партией «Консервативное движение», сожгли флаг возле представительства ЕС в Грузии. Ранее они пришли к офису правящей партии «Грузинская мечта» и разбросали там флаги ЛГБТ, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Теперь мы выполним то, что запланировали», - сказал один из лидеров гомофобной группировки Константин Моргошия перед тем, как сжечь флаг.
По призыву «Альт-Инфо» и «Консервативного движения» сегодня, 2 июля, около 12:00 перед зданием парламента в Тбилиси собрались группы гомофобов. На митинге прозвучали гомофобные и антизападные заявления. Собравшиеся на акции в знак протеста против закрытого мероприятия «Тбилиси прайд» демонстративно разорвали флаг ЛГБТ перед зданием парламента, а затем направились в сторону офиса правящей партии. Протестующие против закрытого мероприятия, организованного «Тбилиси прайд», называют символом победы 5 июля крест, установленный в день беспорядков, в результате которых пострадали в прошлом году десятки журналистов.
Параллельно с гомофобной акцией «Альт-Инфо» ведет специальный эфир, в ходе которого, помимо разжигания гомофобных настроений, звучат оскорбления в адрес посола США Келли Дегнан и посола ЕС Карла Харцеля. Слышны также антизападные высказывания.
МВД Грузии обратилось к гомофобным группам с заявлением. «Сотрудники МВД мобилизованы в связи с мероприятиями и акциями протеста, объявленными в рамках недели «Тбилиси прайд» и защищают общественный порядок, а также свободу собраний и выражения мнений всех граждан... Сотрудники МВД будут защищать общественную безопасность на всех запланированных в течение недели местах скопления людей, исходя из мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий», - говорится в заявлении ведомства.
На сегодня, 2 июля, в Тбилиси запланировано последнее мероприятие «Недели достоинства» – фестиваль квир-музыки.
В возрасте 101 года умер создатель «Чебурашки» Леонид Шварцман
Классик советской анимации Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил ТАСС шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Шварцман с 1975 года работал режиссером на «Союзмультфильме» и был создателем «38 попугаев», «Чебурашки», «Котенка по имени Гав» и других известных мультфильмов.
Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера и домохозяйки. В 1941 года окончил школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Позже – художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
Во время Великой Отечественной войны Шварцман работал токарем на Кировском заводе в Ленинграде, а с ноября 1941 года - на танковом заводе в Челябинске.
На московскую киностудию «Союзмультфильм» художник пришел в 1948 году в качестве ассистента режиссера. Он проработал на студии более 50 лет, до 2001 года.
В качестве художника-постановщика Шварцман работал над мультфильмами «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа - милиционер», «Варежка», четырьмя мультфильма о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев». Многие из этих картин были отмечены призами международных фестивалей.
Шварцман создал облик одного из самых известных персонажей советской анимации - Чебурашки. Он также известен как иллюстратор детских книг и классических литературных произведений.
Народный художник Российской Федерации, обладатель приза «За вклад в профессию» и лауреат премии «Голливуд - детям» Детского фонда Одри Хепберн.
Студентов из Волгограда отправят благоустраивать территорию Донбасса
Волгоградский областной студенческий отряд объявил о наборе желающих отправиться на территорию так называемой ДНР для «благоустройства территории» и восстановления мемориала Саур-Могила, который был разрушен в результате обстрела еще в 2014 году.
Согласно объявлению, размещенному во «Вконтакте», студентам предлагают заработную плату от 65 тысяч рублей, проезд и питание будет бесплатным. Как долго продлится командировка, неизвестно – планируется, что студенты пройдут специальное обучение в Ростове в течение двух дней, а с 7 июля приступят к работе в районе села Дмитровка, в 15 км от границы.
Как рассказал командир студенческого отряда в Волгограде Николай Канубриков изданию V1, привлечение студентов к работе на территории сепаратистской республики проходит вместе с Минобороны России – в случае опасности студенты будут «моментально эвакуированы», заверяет командир. По его словам, желающим отправиться в командировку придется жить в палатках без газа и электричества – они будут помогать профессиональным строителям, например, подавать им песок и цемент. Объект должен быть сдан до конца лета.
Саур-Могила - курган в Шахтерском районе, входит в состав ландшафтного парка «Донецкий кряж». Был построен после Великой Отечественной войны, так как на этом месте находилось одно из укреплений Миус-фронта. В 2014 году мемориал был разрушен обстрелами. Ранее минобороны отчиталось о том, что восстановлением памятника будут заниматься военные строители - о привлечении студентов к этой работе ничего сказано не было.
- Ранее на Донбасс направили чиновников из Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров. Он не назвал точное число находящихся в Украине госслужащих из региона, сказав лишь, что это «большая группа специалистов», задача которых – «восстановление мирной жизни».
- Сотрудников полиции Ростовской области отправляют в командировку в города так называемых ДНР и ЛНР: Луганск, Донецк, Макеевку, Горловку и другие. Основная задача силовиков - следить за правопорядком на территориях, находящихся под контролем российской армии: полицейские выезжают на вызовы и составляют протоколы о правонарушениях.
- К отправке на захваченные сепаратистами и российскими войсками территории Донбасса стали агитировать и ростовских чиновников. Им пообещали по два миллиона рублей в случае гибели, соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев. Выплата положена и тем, кто скончался в результате ранения, – но только в случае смерти в течение года с момента его получения.
- 2 июля - 129 день войны. Город Славянск в Донецкой области Украины был обстрелян кассетными боеприпасами, сообщил глава городской военно-гражданской администрации (ВГА) Вадим Лях. В результате погибли 4 человека, еще 7 получили ранения. Около 20 человек погибли в результате российского удара по жилому дому и базе отдыха в Одесской области. Российская армия атакует в Лисичанске местный НПЗ и уже удерживает его часть.
На акции у парламента Грузии сторонники «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ
На территории, прилегающей к парламенту Грузии в Тбилиси, сторонники ультраконсервативной гомофобной и пророссийской платформы «Альт-инфо» разорвали флаг ЛГБТ-сообщества, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Они проводят акцию у законодательного органа с утра. Как заявляют собравшиеся, после акции у парламента они собираются переместиться к центральному офису «Грузинской мечты» и там опротестовать мероприятия, анонсированные в рамках «Тбилиси прайда».
По их же пояснению, затем они намерены отправиться и к офису ЕС.
- Учитывая события прошлого года, когда толпа организованных гомофобов в центре Тбилиси устроила расправу над более чем 50 представителями СМИ, в этом году ЛГБТК-активисты решили отказаться от проведения публичных мероприятий. Также в этом году ЛГБТК-активисты вновь отказались от центрального события недели – «марша достоинства», из-за отсутствия гарантий безопасности. В итоге вся серия мероприятий недели – показы фильмов, музыкальные вечера, лекции и дискуссии, прошла на частной территории в закрытом формате.
- Несмотря на это, сразу после анонса недели ультраконсерваторы заявляли в своих соцсетях и в эфире телевидения «Альт-Инфо», что сорвут мероприятие. МВД Грузии, со своей стороны, обещало принять все надлежащие меры для того, чтобы мероприятия «Тбилиси прайд» прошли в безопасной обстановке, а свобода выражения мнений каждого человека была защищена. В полиции заявили, что с этой целью находятся на постоянной связи с организаторами «Недели достоинства», а также представителями грузинского офиса ООН, местных и международных НПО, аппарата Народного защитника Грузии и дипломатического корпуса.
Участник гомофобной акции в Тбилиси попытался совершить самоподжог
Участник гомофобной акции против фестиваля Tbilisi Pride перед зданием парламента Грузии попытался совершить самоподжог. Мужчина облил себя бензином и поджег, после чего прыгнул в фонтан. На место происшествия была вызвана скорая помощь, сообщает SOVA.
Свои действия мужчина объяснил «нежеланием жить в грешной стране, где защищают представителей ЛГБТ-сообщества».
Активисты и сторонники прокремлевской платформы Alt-Info проводят акцию на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Они, кроме прочего, требуют освобождения задержанных ночью членов гомофобных и агрессивных группировок.
На сегодня, 2 июля, в Тбилиси запланировано последнее мероприятие «Недели достоинства» – фестиваль квир-музыки.
Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград
Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но только в объемах, сравнимых с поставками до ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Принятое решение позволит предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда. Точный объем товаров, разрешенных к транзиту, будет определяться по литовским таможенным документам. В особых случаях, например, для ремонта шлюзов, объем транзита может быть превышен, однако России придется доказывать каждое исключение.
Решение, принятое Еврокомиссией, во многом отражает позицию правительства Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что сделает вcе, что в его силах, чтобы НАТО не стало стороной войны между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.
По словам представителя Литвы, знакомого с ходом переговоров, Германия с 18 июня оказывала давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на транзит в Калининград.
Публикация решения Еврокомиссии ожидается в ближайшие дни.
- Калининградская область – российский эксклав, граничащий с Литвой и Польшей. Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Пассажирские перевозки продолжаются по прежним правилам.
- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что транзит был прекращен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством. 20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область. 21 июня посол Евросоюза в России Эдерер объяснил, что о блокаде Калининграда речь не идет и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, «работает нормально».
- Ограничения на импорт продукции из стали и железа предусмотрены четвертым пакетом санкций Евросоюза. С 17 июня на территорию Евросоюза запрещено ввозить российские черные металлы и сталь, с 10 июля под запрет попадет цемент, а также алкоголь и другие продукты, с 10 августа – уголь и иные виды твердого ископаемого топлива, с 5 декабря – нефть.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций в отношении России.
Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы
Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди них:
- Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
- Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
- Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
- Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);
- Европейская аудиовизуальная обсерватория;
- Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
- Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
В результате также утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства.
Членство России в Совете Европы было приостановлено еще 25 февраля 2022 года – на следующий день после начала войны в Украине. 16 марта Россию исключили из организации, страна также перестала соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты.
7 апреля, после того как были опубликованы свидетельства убийств мирного населения в Буче, Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.
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