В «Мечте» решили уточнить у Брюсселя, что такое деолигархизация

Как правящая «Грузинская мечта» собирается выполнять рекомендации Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС? На этот вопрос премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня ответил, что власти будут дожидаться окончательного решения Евросовета 24 июня. С этим не согласны их оппоненты, которые призывают «Мечту» немедленно приступить к выполнению рекомендаций и в первую очередь сделать акцент на предложенной евроструктурой деолигархизации.

«Мы дождемся решения Евросовета», – заявил перед правительственным заседанием премьер-министр Ираклий Гарибашвили и принялся объяснять, как следует расценивать рекомендации Еврокомиссии, выданные 17 июня в ответ на заявку Тбилиси о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Там решили, что, в отличие от Киева и Кишинева, Тбилиси следует сначала упорядочить ситуацию в стране в 12 направлениях, в том числе вплотную заняться деполяризацией и деолигархизацией в стране.

Эти слова Ираклий Гарибашвили не употреблял, но предложил вспомнить о заслугах основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили, с именем которого критики властей связывают термин «деолигархизация». Назвав историческим предоставление Еврокомиссией перспектив по статусу кандидата, Гарибашвили снова напомнил, чья эта заслуга:

«Именно заслугой «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили являются все те ощутимые достижения, которые связаны с интеграцией Грузии с ЕС».

Далее глава правительства почему-то заявил, что не завидует Украине и Молдове, что практически предоставленный им статус кандидата, а Грузии – европейская перспектива, подразумевают одно и то же: необходимо осуществлять реформы, только Тбилиси придется сначала их провести, а потом – получить статус, а Киеву и Кишиневу статус предоставили в качестве поощрительного аванса – из-за войны. Там же премьер-министр Гарибашвили сообщил, что власть дожидается 24 июня, когда рекомендации Еврокомиссии утвердят на саммите Евросовета:

«Как только Совет утвердит рекомендации, мы, конечно, сразу же начнем работать с Брюсселем. Хочу разъяснить гражданам, что большая часть этих вопросов и так была внесена в нашу повестку дня. Есть и другие вопросы, которые выясним у Брюсселя, будем работать и получим статус кандидата».

Другие лидеры правящей силы – Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе – решили педалировать первый пункт в перечне рекомендаций – о деполяризации, обвиняя оппозицию и общественное движение «Позор» в нагнетании ситуации посредством планов провести сегодня в восемь вечера в Тбилиси масштабную акцию в поддержку евроинтеграции. Критики власти именно на нее возлагают ответственность за то, что Грузия не поучила статус кандидата наряду с Украиной и Молдовой. И виной тому – «олигархическое влияние Бидзины Иванишвили». Вице-спикер Мамука Мдинарадзе недоумевал, почему оппозиция не хочет молча ждать решения Евросовета 24 июня, почему она требует незамедлительного выполнения рекомендаций. Одно из них, как следует полагать из слов Мдинарадзе, «Грузинскую мечту» не устраивает: там есть термин «деолигархизация», который сегодня из-за сложности произношения многие окрестили «дебидзинизацией»:

«Мы сначала должны правильно идентифицировать, кто такой олигарх, – это тот, кто вмешивается в политику, влияет на нее деньгами. Вы можете считать, если очень хотите, что Бидзина Иванишвили – олигарх. Но на самом деле в природе нет этому доказательств. Давайте называть благотворителя благотворителем».

О том, что Иванишвили – благотворитель и меценат, а олигархом в правящей силе считают бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщил председатель партии власти Ираклий Кобахидзе 17 июня, в день, когда стали известны рекомендации Еврокомиссии. Тогда же Кобахидзе сообщил, что первый шаг к деолигархизации уже предпринят властью, поскольку Саакашвили сидит в тюрьме.

В «Нацдвижении» позицию власти посчитали очередным доказательством нежелания «Грузинской мечты» интегрироваться с Европой. В бывшей партии власти считают, что нынешняя власть уже сегодня могла объявить, что возобновляет работу над реформами судебной и избирательной систем, и сделать четкие послания, которые могут повлиять на решение Евросовета. К такому мнению склоняется и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Как можно возлагать главную ответственность за такой провал на оппозицию?» – недоумевал Вашадзе после того, как Гарибашвили сегодня поздравил Грузию с предоставлением европерспективы вместо статуса:

«Оказывается, мы должны радоваться, что страна оказалась в хвосте, что нас отделили от «Ассоциированного трио», радоваться, что живем в условиях олигархии. Оказывается, должны радоваться тому, что по заключению европейцев, в нашей стране царит клановость в правосудии. Поэтому я считаю нужным сегодня пойти на акцию, там должны быть все, мы должны показать Брюсселю, что стремление народа – это Европа, и должны показать «Грузинской мечте», что главная задача в стране – это деолигархизация».

Тем не менее часть оппозиционных партий – «Гирчи», «За Грузию» – решила не присоединяться к сегодняшней акции, не видя смысла в таком мероприятии. Организаторы акции и сторонники идеи, напротив, считают очень важным наглядно продемонстрировать евроатлантические устремления грузинского общества. На ней собираются также напомнить правящей силе о событиях трехлетней давности, когда власть жестоко разогнала участников акции, протестующих против визита российской делегации во главе с депутатом Думы Сергеем Гавриловым.

На сегодняшней акции, как сообщили организаторы, к участникам по видеосвязи обратятся несколько европарламентариев.

Несмотря на утверждения организаторов о мирном характере акции протеста, еще несколько дней назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал мероприятие деструктивным и пообещал жестко отреагировать на нарушения закона.