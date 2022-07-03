Дипкорпус в Грузии поблагодарил МВД за защиту участников недели Tbilisi Pride

Дипкорпус в Грузии дал положительные оценки тому, как прошла в Тбилиси неделя Tbilisi Pride и поблагодарил МВД за обеспечение безопасности мероприятий.

Посол Израиля Ран Гидор назвал действия полиции образцовыми. Постоянный представитель Программы развития ООН Ник Бересфорд написал, что увидел важный шаг вперед с точки зрения защиты прав человека в Грузии.

Аналогичные заявления сделали послы Норвегии, Франции, Нидерландов и других стран, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Полиция охраняла все мероприятия Tbilisi Pride. Несмотря на то, что они проходили в закрытом формате, ультраконсервативные группировки по призыву платформы «Альт-инфо» пытались их сорвать всю неделю.

Музыкальный фестиваль стал заключительным событием недели, во время которой ЛГБТК-сообщество проводило показы фильмов, лекции, дискуссии и международную конференцию. Попасть на мероприятия можно было только по пригласительным билетам или же после предварительной регистрации.

От проведения марша по улицам Тбилиси неправительственная организация «Tbilisi Pride» отказалась, как и в предыдущие годы.

В мае этого года, в Международный день борьбы с гомофобией, ООН, представительство ЕС и еще 28 посольств призвали власти Грузии принять меры для защиты прав ЛГБТК+.