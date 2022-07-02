Ультраконсерваторы попытались столкнуть Грузию с европейского пути

Сегодня представители ультраконсервативной, гомофобной и пророссийской платформы «Альт-Инфо» провели в Тбилиси несколько акций, на которых звучали антиевропейские и антиамериканские лозунги. В свою очередь, оппозиция готовится к завтрашнему митингу, где будет озвучена обновленная программа действий по выполнению рекомендаций ЕС.

Принимая во внимание события прошлого года, когда организованная группа гомофобов в центре Тбилиси устроила расправу над более чем 50 представителями СМИ, в этом году ЛГБТК-активисты решили отказаться от проведения публичных мероприятий, в том числе и от марша. Поэтому уличные акции сегодня проводили только гомофобно настроенные активисты.

Гомофобный протест против Запада в Тбилиси

Сегодняшние действия ультраконсерваторов приняли четкую антизападную направленность. Так, на утренней акции у грузинского парламента несколько сот человек демонстративно рвали флаги ЛГБТ-сообщества и НАТО.

В какой-то момент один из участников попытался совершить самоподжог. Мужчина облил себя бензином и поджег, после чего прыгнул в фонтан. Свои действия мужчина объяснил «нежеланием жить в грешной стране, где защищают представителей ЛГБТ-сообщества». На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Позже протестующие переместились к центральному офису «Грузинской мечты». Там они призвали лидеров «Грузинской мечты» перестать быть «рабами Европейского союза».

Шумная акция прошла и у тбилисского офиса ЕС. «Европейский курс должен быть свернут, стране необходимо следовать политике активного нейтралитета» – рефреном звучало на мероприятии. Несмотря на мобилизацию беспрецедентного количества сотрудников правоохранительных органов, участники митинга вновь затеяли надругательства над флагами – теперь и Евросоюза.

Оппозиция готовится к завтрашнему дню

В оппозиции считают, что акции ультраправых служат запугиванию людей, принявших решение присоединиться к митингу 3 июля. Большая часть оппозиции работала над созданием альтернативного плана по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, который они собираются обнародовать на завтрашнем митинге. Предложенный «Грузинской мечтой» график выполнения условий ЕС в оппозиции называют поверхностным, ненацеленным на конкретный результат, нерешающим критически важные вопросы в деле сближения с ЕС.

По словам члена политсовета партии «Лело» Саломе Самадашвили, необходимы конкретные действия и шаги, а не забалтывание процессов:

«Создание комиссий и бесконечное обсуждение вопросов о том, что давно должно было быть сделано, служит плану «Грузинской мечты» растянуть процесс на месяцы и сбить накал. Конкретные предложения будут озвучены на завтрашнем митинге, мы солидарны с гражданским обществом по поводу формирования альтернативного правительства народного доверия».

Впрочем, именно в этом вопросе полного единства в рядах оппозиции нет. Часть партий дистанцируется как от предложений партии власти, так и оппозиции.

«Требование оппозиции относительно формирования технического правительства совершенно нелогично и не имеет ничего общего с европейской интеграцией. Есть некоторые вещи, над которыми мы должны поработать во всех вариантах и представить альтернативные проекты и видения. Обсуждение должно вестись на парламентской площадке, а не на улице. Мы должны работать вместе, если действительно хотим выполнить рекомендации ЕС», – заявил Александр Раквиашвили, один из лидеров «Гирчи».

Схожей точки зрения придерживаются в партии экс-премьера Георгия Гахария. Натия Мезвришвили говорит, что объединение «За Грузию» будет внимательно наблюдать за процессами.

«У нас, естественно, есть вопросы, мы будем участвовать во всех процессах, направленных на реальный ответ по выполнению плана ЕС из 12 пунктов. С одной стороны, мы не будем способствовать созданию каких-то фиктивных процессов правящей партии и участвовать в них, но, с другой стороны, мы не позволим «Мечте» обвинять оппозицию в невыполнении пунктов», – заявила депутат.

Со своей стороны, в «Грузинской мечте» считают, что предложенный оппозиций сценарий льет воду на мельницу России. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, «Грузинская мечта» предложила оппонентам конкретный формат, чтобы выполнить первое требование Еврокомиссии – деполяризацию, а в ответ получила попытки дестабилизации, заявил спикер.

«Чтобы ввести общественность в заблуждение, вместо технического правительства они теперь говорят: «правительство народного доверия». О каком доверии может идти речь, когда они предлагают вынудить одну сторону идти на уступки. Выбор сегодня прост: те, кто не присоединяется к нам, похоже, отвергают предложения Европейской комиссии. Платформа – это парламент, темы и сроки определены. Мы сделали это предложение, ответственность за выполнение этих 12 рекомендаций лежит на правительстве. Мы предлагаем европейский путь, они предлагают нам беспорядки, которые в конечном счете приносят пользу России и отдаляют нас от Европы», – подытожил Шалва Папуашвили.

На тему деполяризации сегодня лидеры оппозиции вели разговор и с прибывшим в Грузию Деймоном Уилсоном, президентом и генеральным директором Национального фонда демократии США (NED). Как сообщил он журналистам, на масштабном митинге 20 июня грузинский народ в очередной раз показал, что Грузия должна быть частью Европы. Поэтому сейчас необходимо, чтобы политические силы и гражданское общество Грузии выполнили их волю.