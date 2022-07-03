В Сухуми сегодня отмечают День города

Сегодня в Сухуми отмечают день города. Праздничный день начался с возложения цветов к Мемориалу Славы. В церемонии принял участие мэр столицы Беслан Эшба.

С 12:00 до 13:30 в парке имени Ефрема Эшба прошел концерт для детей, в котором приняли участие воспитанники детских садов города, которые спели песни, посвященные Сухуми, и показали несколько танцевальных номеров.

Одновременно с концертом недалеко от сцены учащиеся школ города рисовали пейзажи Сухуми, прошла выставка рисунков и поделок, а также шоу ростовых кукол. Большое внимание привлекли куклы, изготовленные учащимися кружка при Доме творчества, сообщает информагентство «Апсныпресс».

В программе праздничного вечера выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда», показ фильмов о Сухуми, торжественное мероприятие «Сықалақь Аҟәа» на Площади им. Сергея Багапша, фейерверк в Сухумском морском порту. Завершит праздничные мероприятия концерт группы Red Rocks на Площади им. Сергея Багапша.

Горожан с Днем города поздравил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.

«Наша столица уникальна своей историей, историко-культурным наследием, атмосферой. Благодаря усердию, трудолюбию и неравнодушию жителей Сухума, он развивается и преображается. Этот город со своим неповторимым очарованием, являясь местом притяжения, играет особую роль в жизни страны. Поэтому сегодняшний праздник – это наш общий праздник», - отмечается в поздравлении главы республики.