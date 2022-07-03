Перед парламентом Грузии проходит акция «Домой, в Европу»

В Тбилиси перед парламентом проходит акция «Домой, в Европу», проспект Руставели перекрыт. К участникам акции присоединились студенты вузов, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Организатор митинга, один из участников движения «Позор», заявил, что акция будет продолжаться всю ночь.

Это уже третий митинг, организованный народным движением «Домой, в Европу». Предыдущие две акции собрали десятки тысяч человек, значительное количество участников составляла молодежь, акцию протеста поддержали студенты 15 высших учебных заведений Тбилиси.

Требования движения заключаются в том, чтобы премьер-министр Ираклий Гарибашвили ушел в отставку и было сформировано правительство национального согласия. Срок действия ультиматума истекает сегодня в полночь. По словам организаторов митинга, «протест станет более интенсивным, но сохранит мирную и ненасильственную форму».

28 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге в парламенте заявил, что требование гражданского общества об отставке премьер-министра и формировании правительства национального согласия не более чем очередное желание захватить власть.

23 июня Европейский совет присвоил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, а Грузии - европейскую перспективу, и заявил, что готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены озвученные Брюсселем 12 пунктов.