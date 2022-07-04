Как в России реагируют на человека с плакатом «Нет **йне!»

С первого дня войны в Украине активист из Смоленска Виталий Цицуров выходит на одиночный пикет с плакатом «Нет **йне!» Люди к нему относятся по-разному: кто-то угрожает расправой и даже нападает, кто-то поддерживает и уважает за смелость, кто-то считает, что ему нужно уехать из России, ведь «во время войны свою страну никто не хает». За это время Виталия уже несколько раз задерживала полиция и несколько раз избивали прохожие, но он продолжает свой пикет.