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Как в России реагируют на человека с плакатом «Нет **йне!»

Как в России реагируют на человека с плакатом «Нет **йне!»
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Как в России реагируют на человека с плакатом «Нет **йне!»

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С первого дня войны в Украине активист из Смоленска Виталий Цицуров выходит на одиночный пикет с плакатом «Нет **йне!» Люди к нему относятся по-разному: кто-то угрожает расправой и даже нападает, кто-то поддерживает и уважает за смелость, кто-то считает, что ему нужно уехать из России, ведь «во время войны свою страну никто не хает». За это время Виталия уже несколько раз задерживала полиция и несколько раз избивали прохожие, но он продолжает свой пикет.

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