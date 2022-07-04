В Грузии отрицают поставки Беларуси радиооборудования в обход санкций

Служба доходов Минфина Грузии назвала ложью информацию о поставках систем радиосвязи в Беларусь в обход санкций и обвинила журналистов в попытке дискредитации ведомства.

В сюжете оппозиционного канала ТВ «Пирвели» утверждалось, что радиоустройства американского производства отправляются из Грузии в Узбекистан, а оттуда – в Беларусь, что по информации авторов сюжета является нарушением международных санкций.

По информации Минфина, экспорт в Узбекистан осуществляла компания «Коммуником» – это официальный представитель Motorola Solutions в Грузии. В начале апреля задекларированы были ретрансляторы радиосвязи. Указанный получатель – «Узэлтехпром-Моторола-Телеком-Радио», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Указанные товары не требуют разрешения на экспорт двойного назначения, а компания-получатель является официальным представителем Motorola в Узбекистане», – говорится в заявлении Службы доходов.

Здесь же отмечается, что в компетенцию государственных органов Грузии не входят вопросы реэкспорта – они не следят за тем, остаются ли товары в стране назначения или переправляются в другое государство.

С учетом всего этого ведомство приходит к выводу: журналисты обвиняют представителей американской транснациональной компании в уклонении от санкций, введенных США и Евросоюзом. Служба доходов призывает «Пирвели» предоставить доказательства изложенных фактов.