В ожидании «черного лебедя»

Что ж, похоже на то, что Грузия проигрывает очередную, уже не подсчитать какую, схватку с Боренькой Иванишвили и его поганым олигархическим режимом. Акция протеста 3 июля, которую так долго ждали, показала, так сказать, фабричный дефект грузинской митинговой демократии, который все последние годы неизменно позволяет режиму, несмотря на его гнилую сущность, выходить сухим из воды.

Сейчас начнутся попытки выяснить, почему так происходит, и, как всегда, объяснения будут поверхностными и неглубокими. Скажут, что «политика – не дело общественников и без участия политиков ничего не получится», – что есть глупость очевидная, так как были у нас акции протеста, которые организовывали политики, но и это не приводило к желанным результатам. После событий 20 июня 2019 года некоторое время акции протеста проводили общественники, потом они исчезли со сцены и появились профессиональные политики, но на результат это никак не повлияло.

Другие скажут, что надо активнее работать с людьми, выступать с более понятными лозунгами, произносить более понятные, как говорят, «мессидж-боксы», надевать галстуки правильного цвета, – что также глупость. Собрать народу больше, чем было 20, 24 июня и 3 июля, физически невозможно, даже если организаторы будут жить на рынках и поговорят со всем таксистами Грузии. Надо понимать, что любая митинговая активность имеет свои естественные, природные ограничения – в Грузии никто не собирал больше, чем сейчас, а во время революции 2003 года на самом ее пике, 22-23 ноября, народу был минимум вдвое меньше.

Будут говорить и то, что «оппозиция слаба, ей никто не верит, ее никто не слушает», что также не совсем правильная оценка: при всем моем негативном отношении к нынешней разношерстной оппозиции хотелось бы всем напомнить, что даже в этих условиях, даже при откровенно бандитских методах власти во время выборов оппозиции почти всегда удавалось обойти «Грузинскую мечту» в партийных списках – победу власти обеспечивало мошенничество в одномандатных округах.

Ну и, конечно, найдется прослойка, для которой все крутится вокруг Миши: не надо выдвигать никаких требований, кроме освобождения Миши, и кроме него никто не сможет сковырнуть «мечтунов». Что есть очевидная глупость, по причине которой Саакашвили сейчас в тюрьме – надо полагать, фан-клуб убедил его в том, что, как только он приедет, сотни тысяч человек с вилами и топорами выбегут на улицы свергать режим. Результат налицо…

Что ж, если вроде бы все в порядке, если против власти значительная часть общества, если на митинги собираются десятки тысяч человек, причем стихийно, без особых денег и материальной заинтересованности, – почему тогда дело не идет?

И вот тут мы с вами возвращаемся к тому, с чего начинали – с фабричного дефекта грузинской митинговой демократии. У оппозиции нет дефицита сторонников, у нее есть дефицит активных сторонников, готовых дневать и ночевать на улице.

Многие годы мы видим одну и ту же картинку, такой в своем роде постоянный день сурка, вечное дежавю: митинг начинается на очень высокой ноте, вокруг полно народу, все восторженные, атмосфера приподнятая. Затем, часа через три-четыре-пять народ постепенно расходится, и на площади остается пара тысяч активистов. Они пытаются развивать инициативу, переходить к активным действиям, но на этом этапе им уже не хватает количества. Аналогичная картина повторяется в последующие дни с той разницей, что с каждым днем количество митингующих сокращается.

Начинаются поиски виноватых: как так вышло, почему не удается удержать градус, почему, в конце концов, от 40 000 человек остается всего 2-3 тысячи, которые неспособны создать сколь-нибудь ощутимые проблемы власти? Объяснения особой новизной и оригинальностью не отличаются – все они в той иной мере повторяют вышесказанное. Однако в Грузии не любят смотреть вглубь, предпочитая ходить поверху. Никто не пытается дать разумное объяснение: как 40 000 человек могут за один вечер ужаться до трех тысяч?

Мне кажется, у меня есть более или менее достоверное объяснение. Дело тут не в отсутствии сторонников или недоверии к политикам или общественникам. У оппозиции вполне достаточно сторонников как таковых, но у нее явный дефицит таких сторонников, которые готовы днем и ночью стоять на улице, пикетировать здания, перекрывать дороги, блокировать правительственные здания.

Большинство сторонников оппозиции готовы регулярно выходить на митинги, но не готовы стоять на улице месяц, то есть быть активистами, бодаться с полицией, не впускать в здания депутатов, политиков, министров. По этой причине оппозиции не удается удержать градус напряженности достаточно высоко и надолго. Иначе говоря, настоящих буйных мало, а без них никакая революция, и в первую очередь мирная, – невозможна.

Да и вообще, мирная, бархатная революция – это очень редкое явление, так как сменить власть, не разрушая систему, практически невозможно. В мире всего пара десятков по-настоящему мирных революций, которые принесли результат, а в большинстве случаев, начавшись мирно, процессы неизменно перетекают в силовое русло. Классика жанра – Майдан-2014.

Ответ на вопрос «что?» – более или менее очевиден, и теперь лишь остается понять «почему?» И вот ответ на вопрос «почему?» не дает оснований для оптимизма. Вся проблема оппозиции в том, что среди ее активных сторонников подавляющее большинство – средний класс, люди занятые, работающие часто в двух-трех местах. Люди ответственные, которые не могут бросить работу, оставить дома детей без присмотра и целыми днями торчать в пикетах на улице.

Это можно назвать «ловушкой среднего класса»: чем более люди цивилизованы и успешны, тем сложнее им очертя голову броситься в политические авантюры. Чем более развито и цивилизованно общество, тем сложнее ему дается уличная активность. И, наоборот, – в Грузии масса бедняков, нищебродов и прочей черни, которая, по идее, могла бы восстать хотя бы из своих шкурных интересов. Но, увы, люмпен-пролетариат в наших краях не только нищий, но и тупой до невозможности.

В итоге мы получаем ножницы: кто хочет и кто мог бы сменить власть, – тому некогда, а тот, у кого есть для этого и время и возможности, – никогда этого не сделает.

Есть горячие головы, которые считают необходимым силовое свержение власти, но этот сценарий не рассматривается всерьез – в отсутствие четкой, однозначно популярной оппозиционной партии, которая сможет быстро взять ситуацию под контроль и вернуть процессы в конституционные рамки, любой переворот отбросит страну на десятилетие назад.

Тупик. Вся надежда на чудо, на что-то такое, чего мы сегодня не можем предугадать, на какого-то «черного лебедя», который прилетит ниоткуда.

До этого Грузия будет продолжать попусту терять годы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции