«Грузинской мечте» пригрозили декабрем

В Тбилиси организованный гражданскими активистами митинг завершился требованием отставки правительства и формирования нового кабинета правительства «национального согласия» для проведения реформ и получения статуса кандидата в члены ЕС. В партии власти считают, что планы организаторов, координировавшиеся «Нацдвижением», провалились. В свою очередь, в оппозиции считают, что митинги стали последним предостережением власти от попытки свернуть с европейского пути.

Это был третий митинг, организованный народным движением «Домой, в Европу». На проспекте Руставели собрались десятки тысяч человек, среди которых преобладала молодежь. Акцию поддержали студенты полутора десятков тбилисских университетов. Впрочем, по мнению наблюдателей, организаторы не сумели предложить четкий план действий, и к утру у администрации правительства осталось около сотни человек.

Сама акция «Домой, в Европу» началась вечером 3 июля перед зданием парламента и завершилась сегодня в нескольких сотнях метров от него, у здания правительства. Утром участники акции несколько часов пытались шумом, свистом и криками сорвать заседание правительства. В полдень Шота Дигмелашвили, один из организаторов митинга, сообщил оставшимся демонстрантам о достижении одной из целей акции.

«Сегодня на заседании правительства мы не видим ни правительства, ни премьера Гарибашвили, вместо этого мы видим на 100 участников 500 полицейских. Призываем вас всех в рамках личной ответственности собираться почаще и как можно дольше беспокоить правительство... сейчас расходимся, заседание правительства сегодня не состоится», – сказал он.

В партии власти с самого начала назвали требование гражданского общества об отставке премьер-министра и формировании правительства национального согласия очередной попыткой оппозиции захвата власти. «Активисты проиграли, заседание правительства состоялось ровно в 14 часов», – заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе развил эту мысль:

«Очевидно, что это гражданское движение исчерпало все ресурсы, так как общество видит, что за ним стоит «Национальное движение» и люди, которые движимы ненасытной жаждой получить власть не через выборы, а путем каких-то деструктивных схем. Заряда и настроения 20 июня больше не существует, потому что общество видит, что в этом нет объективной необходимости. Никто не хочет, чтобы его искреннее представление о том, что Грузия является частью Европы, стало частью чьих-то частных партийных интересов».

Некоторые представители оппозиции объясняют относительную неудачу гражданского сопротивления плохой организацией протеста и отсутствием политиков на акциях. Однако, по словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, мощный протестный заряд обязательно заставит власти идти на попятную:

«Важно, что отношение к власти в стране изменилось коренным образом. Не будем концентрироваться на том, что сравнительно небольшое количество протестующих ночевали перед канцелярией. Это требует должного управления, у организаторов акции нет подобного опыта и ресурсов, и их не в чем упрекнуть. Именно они организовали цивилизованное изложение волеизъявления стихийно появившихся на улице людей. Это был тот случай, когда «мы действительно удивили Европу». Власти получили четкий сигнал. До декабря есть время. Если они не воспользуются предоставленным шансом во второй раз, им не удастся избежать гнева народа. Можно назвать это революцией, а можно назвать внеочередными выборами в связи с политическим кризисом, который неизбежно приведет к смене власти».

По мнению Алеко Элисашвили, лидера партии «Граждане», стихийные митинги не позволили власти продолжить дрейф в сторону России. Дело осталось за малым – заставить выполнить правительство рекомендации ЕС, и с этой точки зрения основные лозунги прошедшей акции можно считать шагом назад, говорит оппозиционер:

«Ситуация как дважды два: если мы хотим получить статус кандидата в ЕС, мы должны выполнить 12 пунктов. Где можно сотрудничать, мы должны сотрудничать, если необходима борьба, мы должны стоять на улице. Выдвигать иные требования до декабря – контрпродуктивно. Требование создания «технического правительства» и аналогичные игры следует прекратить, чтобы авторы требований не ставили себя в такое странное положение».

Вчерашние митинги являются составной частью процесса, конечным пунктом которого стала демонстрация непоколебимости воли народа следовать европейским курсом, считает политолог Гия Хухашвили:

«С самого начала я считал неправильным выдвигать политические требования на митинге, где не было политиков. Общество не в состоянии самоорганизоваться, это работа политиков, и они должны выйти на первый план. Почему протестный накал снизился вчера? Это произошло потому, что, к сожалению, общество мало доверяет политической оппозиции. Большинство не признают оппозицию лидером этого протеста, и поэтому, если она может что-то сделать, должна выйти на сцену и показать нам, как заставить правительство с помощью конкретного плана обеспечить выполнение выбора народа относительно нашей интеграции в Европейский союз».

Если рекомендации ЕС не будут выполнены, правительство будет заменено политическими силами, которые выполнят мандат, данный народом, считает политолог.