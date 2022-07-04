«Кто виноват?» вместо «Что делать?»

Поиск и клеймение виновных – такую модель управления нашим обществом избрало нынешнее руководство Абхазии. Ежедневно сталкиваясь с проблемами, власти вместо планов по выходу из кризисов предлагают общественности пламенные обвинительные речи. Обычно они направлены в адрес предшественников, иногда виновными назначают Америку, Европу или даже Россию. Но львиная доля обвинений приходится на народ.

Вот, к примеру, нет у нас света – виноваты недобросовестные и недисциплинированные потребители. Они не платят или платят не вовремя. А в авариях на дорогах виноваты водители, которые превышают скорость, пьют за рулем и не соблюдают правил движения. В пожарах виноваты жители домов – надо следить за электроприборами (в условиях постоянного отключения электричества). Нет денег в бюджете – налогоплательщики скрывают свои доходы от государства. Плохой парламент или президент – несознательные избиратели. Нет пенсий – это мошенники снимают с карточек чужие деньги. И так далее: чрезвычайные ситуации нанизываются друг на друга, но чиновники разводят руками – от них ничего не зависит, просто им совершенно нежданно-негаданно досталось плохое наследство.

На минувшей неделе премьер-министр определил очередных виновных. На заседании правительства говорили о повышении зарплат бюджетникам. В соответствии с Соглашением между Россией и Абхазией врачи, учителя, работники культуры, науки и спорта должны были получать повышенную зарплату с января 2022 года, то есть до того, как случилось масштабное повышение цен на все. Деньги эти – российские, и я, как и все наши граждане, понятия не имею, что там у них там произошло: финансирование запоздало или правительство не захотело вносить в бюджет эти доходы. Обе версии имеют право на жизнь.

Но надо признать, что в любом варианте издать постановление о повышении зарплаты правительство должно было не позднее октября прошлого года, когда формируется республиканский бюджет. Издать, дать подписать президенту и учесть налоговые поступления в бюджете 2022 года. Что помешало нашему правительству на сей раз – пандемия или плохая погода в Кении, – не знаю, но свою работу они не выполнили. Но, чтобы отвлечь наше внимание от очередного провала, по покрывшейся ржавчиной традиции, стали назначать виновных. Премьер Александр Анкваб нашел их в российском казначействе и в структурах, подотчетных правительству, – родных министерствах и ведомствах. То есть в тех самых министерствах и ведомствах, руководителей которых назначают президент и премьер, сотрудники незаконно получают «вторую-пятую-девятую» зарплату. Анкваб констатирует и даже угрожает уголовной ответственностью – люди не работают, а числятся и получают зарплату, и вот теперь это стало известно российскому казначейству. В его версии, если эти нарушения не будут устранены, то российская финансовая помощь может сократиться на 360 миллионов рублей. Посыл непонятно к кому – видимо, к Всевышнему.

Должна пояснить, что такая система получения дополнительных средств в государственных органах существует давно, и о ней известно не только премьеру и президенту, но и всему обществу. При мизерных зарплатах, которые получают бюджетники, она не вызывает порицания в обществе и существует по умолчанию. Так что посыл премьера прост: если бы не требования финансирующей проект стороны, то он бы не возражал против этих нарушений. Он добрый, он понимает, но вот Россия требует.

Народ тоже понял и провел четкую параллель. Два года назад виноватыми за нарушения при получении пенсий премьер назначил Пенсионный фонд России, который обнаружил мертвые души среди получателей российской пенсии, и несознательных граждан нашей страны – они получали пенсии по карточкам умерших родственников. Расплатились за бардак в системе пенсионеры. Их поставили в очередь и стали выдавать деньги наличными, карточки ликвидировали. А теперь самое время напомнить: Пенсионный фонд России требовал, чтобы правительство наладило систему поступления информации о смерти в Сбербанк. И вот прошло два года, и ничего не изменилось – за все это время наше правительство не сумело взять под контроль информацию о 20 тысячах пенсионеров, получающих российскую пенсию.

С такой задачей может справиться менеджер средней руки. А вот человек, который обладает такими (уникальными, в абхазских масштабах) способностями, которые позволяют протащить на выборах абсолютно непопулярных политиков, просчитать с достаточной точностью интересы бизнес- и криминальных групп или организовать митинг протеста под окнами первого президента, не может справиться с организацией учета 20 тысяч пенсионеров или 2,5 тысяч чиновников? Либо Александр Анкваб утратил свои способности, либо он не заинтересован в современном учете денег в стране. И в том и в другом случае понятно, что если правительство Абхазии ждет решений российского казначейства, российского Пенсионного фонда или российского кадастра, то никакой результативности от него ждать не приходится. От таких людей во власти надо избавляться, пока они не избавили нас от нашей страны.

А вот в чем они преуспели за все время хождения во власть, так это в создании долгов и залоговых обязательств. И здесь я согласна и с президентом, и с правительством, что виноват народ, который за тридцать сребреников выбирает такую власть, лишая будущего себя и своих детей.

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