Александр Анкваб: «Недалек путь к Уголовному кодексу»

На сегодняшнем заседании кабинета министров Абхазии центральным был вопрос софинансирования повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Премьер-министр Александр Анкваб предупредил руководителей всех министерств и ведомств о том, что Россия сократит финансирование, если не будет наведен порядок в штатной численности сотрудников.

Кабмин утвердил проект постановления о внесении изменений в Соглашение между Абхазией и Россией о порядке софинансирования за счет средств российской финансовой помощи повышения заработной платы основным категориям работников бюджетных организаций в системе здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2022 году.

Александр Анкваб: У нас образовались отдельные лица, у которых шесть-девять бюджетных карточек

Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба проинформировал, что в основе этих изменений лежит мониторинг освоения средств российской финансовой помощи:

«Мы порой непредметно относимся к соблюдению трудового законодательства, это как раз и показали мониторинговые мероприятия. Со следующего года будет изменение процентов по софинансированию: мы должны увеличивать долю Республики Абхазия в части софинансирования. Освобождающиеся средства будут по программам социально-экономического развития 2023-2025 годов направляться на инфраструктурные проекты. Вторая часть изменений касается соблюдения соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок одним работником – не более полутора. Национальное трудовое законодательство прописывает это, но, как оказалось, при реализации этого законодательства мы его совсем не соблюдаем. Пришлось дойти до того, что в межправительственное соглашение это надо включать. Ситуация коренным образом должна измениться в ближайшее время».

Премьер-министр Александр Анкваб пояснил, что речь идет о том, что работники числятся и получают зарплату на семи-восьми рабочих местах:

«Придется отказываться от этой практики, которая называется просто: хищение государственных средств. У нас образовались отдельные лица, у которых шесть, семь, восемь, девять бюджетных карточек. Придется обратить на это внимание всем руководителям, которые вместе с бухгалтерским составом подписывают финансовые документы. Значит, недалек путь к Уголовному кодексу. Тогда как отдельные звенья многих министерств и ведомств получают более чем низкую зарплату, непосредственно руководитель получает 70-80-100 тысяч рублей, а на том звене, о котором я говорю, кстати, оно является очень важным звеном, ковид нам это продемонстрировал, люди получают четыре-шесть тысяч рублей. И мы хотели, чтобы они ответственно относились к своей очень важной работе? К сожалению, это имеет место в Министерстве здравоохранения, в Министерстве просвещения, в спорте, в культуре, дальше продолжать?»

Александр Анкваб «убедительно потребовал», чтобы министры начали наводить порядок с центральных аппаратов.

Владимир Делба сообщил, что необходимо обратить внимание и на отпускные, которые начисляются так же на семи-восьми рабочих местах. По его словам, это очень сильно влияет на статистические данные: когда статистики пытаются понять, например, сколько в стране специалистов, то по зарплатным карточкам они видят 35 человек, на деле оказывается, что это всего четыре-пять человек.

Владимир Делба сказал, что объем средств, выделяемых на заработную плату, в 2022 году составит 1,6 млрд рублей. Средняя заработная плата у педагогических работников школ составит более 25 тысяч рублей, детских садов – более 20 тысяч рублей, в системе среднего профобразования – 23 тысячи рублей, у педагогов высшего звена – 35 тысяч рублей, у научных сотрудников более 30 тысяч рублей, у врачей – 34 тысячи рублей, у среднего медперсонала – более 20 тысячи рублей, у младшего медперсонала – 13,5 тысяч рублей. У работников в сфере культуры – 16,6 тысяч рублей, у социальных работников – 14,5 тысяч рублей. Если учесть, что большинство работников бюджетной сферы работают в нескольких местах, то они уже достигли этого уровня заработной платы, но, считает Делба, стремиться к этому надо законным путем. Если же Абхазия не наведет порядок в этом вопросе, то объем средств из России будет сокращен на 363 млн рублей.

Александр Анкваб добавил, что с 2005 года Абхазия получила из Российской Федерации около 67 млрд рублей финансовой помощи без учета пенсионных средств, которые также представляют собой большую сумму.

Соглашение с Сирией и памятник архитектуры «Жоэквара»

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа представил коллегам проект постановления кабмина для подписания министрами Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики, в частности, «имеется в виду использование территории Абхазии для транзита для Сирийской Арабской Республики». Других пояснений министр не дал, только сказал, что подписание состоится во время встречи, которая планируется, но дата ее пока не определена.

Кабмин дал согласие на долгосрочную аренду пансионата «Жоэквара», который является памятником архитектуры, о деталях проекта рассказал председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава:

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос о передаче в аренду имущества бывшего пансионата «Жоэквара» в Гагре. Пансионат находится сейчас в аренде, срок аренды истек, решение было принято в 2003 году. Арендаторы обратились с просьбой продлить аренду. Я должен отметить, что арендные обязательства за этот период выполнялись достаточно добросовестно, каких-либо долгов по арендной плате и другим платежам мы не обнаружили. Было предложение поставить вопрос о приватизации, но мы отказались от этой идеи, потому что сам пансионат, вернее, его здания и сооружения являются памятниками архитектуры, закон запрещает приватизацию в данном случае. Поэтому мы предложили заключить новый договор об аренде до 2050 года. Они согласятся с этим предложением, что мы вам и предлагаем».

Площадь пансионата около двух гектаров, в нем примерно 300 койко-мест. Госкомитет по приватизации предлагает заключить трехсторонний договор аренды (Министерство культуры, Госкомитет по приватизации и арендатор) и внести в него охранные мероприятия, чтобы осуществлять контроль за памятником архитектуры. Рядом с пансионатом находится церковь со своей территорией, и Кубрава заверил, что арендаторы пансионата на эту территорию не претендуют.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия