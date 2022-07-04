Младше Еревана, старше Тбилиси. В Абхазии отметили 2506-летие столицы

Вчера, в воскресенье 3 июля, в Сухуме отмечали День города, его 2506-летие. Сухумцев поздравил президент Абхазии Аслан Бжания: «Наша столица уникальна своей историей, историко-культурным наследием, атмосферой. Благодаря усердию, трудолюбию и неравнодушию жителей Сухума, он развивается и преображается. Этот город со своим неповторимым очарованием, являясь местом притяжения, играет особую роль в жизни страны. Поэтому сегодняшний праздник – это наш общий праздник».

Празднование началось с традиционного возложения цветов к мемориалу Славы, в котором принял участие мэр Сухума Беслан Эшба. С 12 дня около полутора часов в парке имени Ефрема Эшба проходил концерт для детей. В нем приняли участие воспитанники детских садов города, которые пели песни, посвященные Сухуму, и танцевали. Неподалеку учащиеся школ города рисовали пейзажи Сухума, прошла выставка рисунков и поделок, а также шоу ростовых кукол.

Далее в программе были фотовыставка «Аҟәа» в парке имени Баграта Шинкуба, выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда» на набережной Махаджиров, вечерний кинопоказ под открытым небом фильмов о Сухуме на платформе Гума.

В 20 часов на площади имени Сергея Багапша началась концертная программа, во время которой в полдесятого вечера был запущен фейерверк с территории близлежащего Сухумского морского порта.

День города отмечается в Сухуме ежегодно обычно в первую субботу июля – вот уже в шестой раз. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки Тамышского десанта (2 июля 1993 г.), было решено перенести праздничные мероприятия на 3 июля.

Ну, а первому празднованию, которое состоялось в 2016 году, предшествовал довольно долгий период «анонсов», которые так и не осуществились.

Прежде всего, надо сказать, что Сухум относится к древнейшим городам не только постсоветского пространства, но и мира. Но при этом название его не раз менялось, а дата основания, конечно, предположительна. Первоначально на этом месте, на берегу удобной черноморской бухты, древними греками из города Милет в Малой Азии была основана колония Диоскуриада, или Диоскурия. (По легенде – братьями-близнецами, то есть диоскурами, Кастором и Поллуксом, которые были аргонавтами и решили остаться в Колхиде.) Диоскурия была крупным торговым центром, который упоминается в различных древнегреческих источниках, в частности, у автора, которого историки называют Псевдо-Скилаком. Предположительно, в первые века нашей эры из-за оползней город частично погрузился в море, потому его порой называют Черноморской Атлантидой. Когда сюда пришла Римская империя, город стал называться Себастополисом – в честь императора Августа, имя которого звучит так по-древнегречески… Турки, обосновавшиеся здесь после покорения Византии, стали называть его Сухум-кале, грузины называли Цхуми. Потому, когда Абхазия с 1931 по 1991 годы, то есть шесть десятков лет в качестве АССР входила в состав Грузинской ССР, к названию «Сухум» была добавлена традиционная для грузинской топонимики буква «и». Абхазы же издревле именуют этот город Акуа. Можно здесь в виде шутки вспомнить и еще один, придуманный Фазилем Искандером для обозначения Сухума в его прозе топоним – Мухус. Недавно в столице Абхазии открылось кафе с таким названием.

Во второй половине 90-х годов прошлого века чуть ли не каждый наступающий год объявлялся в Абхазии годом празднования 2500-летия Сухума, и каждый раз это празднование откладывалось. И это откладывание было вполне объяснимо с учетом послевоенной разрухи и блокады Абхазии странами СНГ – до подобных торжеств ли было? А озвучивалось это намерение, скорее, по инерции, так как замысел этого юбилея возник еще до грузино-абхазской войны и распада СССР. Причем, когда с середины нулевых годов текущего века жизнь в республике стала понемногу налаживаться, а затем она была признана Россией, про идею юбилея города словно на время забыли. И только в конце 2015 года специально созданная государственная комиссия приняла решение отметить 2500-летие абхазской столицы летом будущего года. В этом решении немаловажную роль сыграла готовность тогдашнего сухумского мэра Адгура Харазия взять на администрацию города организацию празднеств (смелость города берет).

И празднование юбилея города прошло на славу. Оно продолжалось два дня – 9 и 10 июля 2016 года. Главным его мероприятием было театрализованное представление на стадионе «Динамо», в котором было задействовано около пятисот участников. Благо, богатейшая история города позволяла сделать это шоу очень зрелищным. Тут были и корабль «Арго», и девушки в белых древнегреческих туниках, и марширующие римские легионеры…

В последующие годы таких масштабных представлений не проводилось: даты были уже некруглые. Но День города стал неотъемлемой частью жизни абхазской столицы. Ну, а условная дата основания города закрепилась за 484 годом до нашей эры.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с известным абхазским историком Сосланом Салакая. И вот что он сказал:

«На самом деле город старше лет на сто-двести. Но поскольку дата более круглая, решили в свое время так сделать – 2 500.

– Ну, вот я посмотрел, сравнил – Ереван все-таки старше лет на триста. При советской власти там отмечали юбилейную дату. А вот Тбилиси, наоборот, – он основан только в пятом веке нашей эры царем Иберии Вахтангом.

– Да, Тбилиси намного младше, на тысячу лет».

Зашла у нас речь и о прозвучавшем недавно предложении перенести дату празднования основания города – все равно, мол, она условная – на другой день. Возможно, поводом стала необходимость переноса нынче празднования с субботы на воскресенье:

«Была тут недавно какая-то такая небольшая дискуссия в соцсетях. По-моему, кто-то даже из администрации города предложил обсудить: не перенести ли эту дату на 27 сентября, когда празднуется День освобождения города в войне, чтобы совместить. Но, по-моему, идея поддержки не получила, потому что это разные…

– Да, конечно. День освобождения Сухума – это связано с конкретной исторической датой, и привязывать к нему День города – думаю, не совсем целесообразно. День города неслучайно решили отмечать летом, в курортный сезон, когда много гостей. Потом это все же праздник, а 27 сентября – это и праздник, и в то же время день памяти…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия