Рабочие Руставского металлургического завода бастуют и требуют повысить зарплаты

Часть работников Руставского металлургического завода объявила забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщает издание Netgazeti. С сегодняшнего дня бастуют работники цеха сортового проката, в котором производится арматура.

Заместитель председателя Объединения профсоюзов (GTUC) Тамаз Долаберидзе сообщил, что в цеху работают около 130 человек, и большинство из них бастуют.

Требования бастующих - увеличение зарплаты на 30% и выплата 13-й зарплаты.

Средняя зарплата сотрудников завода составляет 900-1000 лари (от 300 до 350 долларов).

29 июня сотрудники завода передали свои требования на встрече с администрацией, а после того, как начальство отказалось их выполнять, решились на забастовку.

«Утром приходил начальник одной из служб, он сказал, что в этом году они могут дважды добавить по 50 лари, на следующий год – еще один раз, в марте. В итоге прибавка к будущему году составит 150 лари – это приблизительно 15% их зарплаты», - говорит Долаберидзе.

Представитель профсоюза отмечает, что требования повысить зарплату сотрудники предъявляют с начала мая, поэтому никто не может упрекнуть рабочих в том, что забастовка стала неожиданностью. Он также считает, что требование о повышении зарплаты – абсолютно справедливое, так как цены на потребительские товары выросли гораздо больше.

Долаберидзе уточнил, что в 2021 году администрация предприятия обещала увеличить заработную плату на 100 лари после установки новой печи, однако так и не выполнило эти обещания.

Издание Netgazeti обратилась за комментариями к владельцам завода - в компанию «Рустави сталь». Там заявили, что ведут переговоры с бастующими и надеются, что они возобновят работу. В компании сообщили, что за последние три года заработная плата работников завода повышалась пять раз (в разное время). Последнее повышение зарплаты произошло 1 января 2022 года, а обновленный договор подписали все сотрудники.

В компании отмечают, что никогда не опаздывают с выплатой зарплат, а также обеспечивают сотрудников бесплатным питанием, медицинской страховкой и необходимой для работы спецодеждой и снаряжением.