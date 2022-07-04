Америка: стрельба в День независимости США

4 июля в США отмечают День независимости, но в этом году в Чикаго праздник омрачен массовым расстрелом: 6 человек убиты. Луганская область полностью под контролем российских войск. В российском Белгороде 5 человек умерли после ракетного обстрела. Массовые протесты в Каракалпакстане: 18 человек убиты