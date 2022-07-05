«Хотел, чтобы Украина была свободной» – в Киеве простились с уроженцем Абхазии, воевавшим в ВСУ

30 лет назад Наталья Ищенко вместе с сыном сбежала от войны в Абхазии. Тогда Астамуру Гумба было 2 года. После начала российского вторжения в Украину Астамур добровольно вступил в ряды теробороны ВСУ в Киеве, а затем в составе подразделения защищал Украину на Харьковщине. Там он погиб под обстрелом. Астамура похоронили в Киеве. Родные хотят, чтобы он получил украинское гражданство посмертно, поскольку не успел это сделать при жизни.