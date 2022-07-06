Правоохранители ищут лиц, устроивших стрельбу в Цхинвали

В Украине погиб белорусский доброволец Иван Марчук с позывным "Брест" – командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского. Это произошло еще 26 июня, когда полк участвовал в сдерживании танкового прорыва российских войск в районе Лисичанска.

Еще несколько бойцов полка пропали без вести, Ян Дюрбейко с позывным "Тромбли" попал в плен, сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского. Еще об одном пленном – Сергее Дегтеве – сообщили российские провластные СМИ, а также демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская. Пресс-служба полка имени Калиновского обращает особое внимание на то, что бойцы являются контрактными военнослужащими, а не наемниками, поэтому их статус сейчас – военнопленные. Ведутся поисковые действия. Полк Калиновского держит связь с родными и близкими пропавших без вести бойцов.

Ивану "Бресту" было 28 лет. С первых дней войны он защищал Украину и стоял у истоков основания полка белорусских добровольцев имени Калиновского, сообщает пресс-служба полка.

Белорусская служба Радио Свобода говорила с Иваном "Брестом" за день до его смерти. Он успел ответить на несколько вопросов, на остальные обещал дать ответ, когда вернется с боевого задания.

"Брест" успел рассказать, что с 2015 года воевал в зоне АТО, до этого воевал во французском Иностранном легионе. "Теперь все идет к какой-то логической развязке, поэтому я в Украине, где поставил все на кон, находясь в опасности как со стороны КГБ, так и со стороны врагов-россиян", – сказал Иван "Брест" в интервью белорусской "Свободе".

Сколько граждан Беларуси воюют на стороне Украины, неизвестно. Кроме бойцов полка имени Калиновского белорусы входят в состав украинских военных формирований. Известно о нескольких погибших. Светлана Тихановская заявляла о 1500 белорусах, воюющих в Украине. В петиции о предоставлении гражданства иностранцам, воюющим на стороне Украины, упоминаются более двух тысяч граждан Беларуси, которые участвуют в обороне страны.

Еще в марте в МВД Беларуси сообщали, что в отношении 50 человек, которые воюют в Украине в составе белорусского батальона, заведены уголовные дела. В июне в ведомстве заявили, что "в состав националистических батальонов Украины" входят около 200 белорусских граждан. Замминистра ведомства назвал их "участниками террористических формирований". На родине им грозит уголовная ответственность по статьям о наемничестве (до семи лет лишения свободы), об участии в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства (до пяти и до десяти лет лишения свободы).

Известно также о как минимум пяти гражданах Беларуси, воюющих на стороне России. Их данные известны, но белорусские власти никак не преследуют этих людей.

Российские власти не признают военные контракты, которые граждане других стран заключают в Украине, и поэтому считают их наемниками. В российском уголовном кодексе есть статья о наемничестве, она предполагает до восьми лет лишения свободы. Ранее попавших в плен граждан Британии и Марокко судили не на территории России, а в так называемой "ДНР", которая также считает контрактников-иностранцев наемниками и обвиняет их по статье о "силовом захвате власти" (у так называемой "республики" есть свой уголовный кодекс), по которой предусмотрена и смертная казнь.