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Правоохранители ищут лиц, устроивших стрельбу в Цхинвали
В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили об инциденте на цхинвальской улице Островского. По информации ведомства, ранее судимому 34-летнему жителю Цхинвали неизвестные причинили огнестрельное ранение.
Лица, подозреваемые в совершении данного преступления, скрылись с места происшествия на автомашине Mercedes-Benz E 320.
Пострадавший доставлен в больницу со сквозным ранением левого бедра.
«Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление. В республике объявлен план-перехват. Городским и районным управлениям внутренних дел разосланы ориентировки автотранспорта», – сказано в заявлении.
Ведомство просит граждан обратиться в дежурную часть МВД при получении какой-либо информации по совершенному преступлению.
Другие новости дня
Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться
Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей населённых пунктов, остающихся под контролем Украины, эвакуироваться, чтобы уберечь себя от обстрелов со стороны наступающих российских войск и чтобы дать возможность украинским военным более эффективно защищаться.
"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" - заявил Кириленко во вторник на пресс-конференции в Краматорске, где расположена областная администрация.
По оценкам, в подконтрольных Украине районах области остаётся более 350 тысяч мирных жителей.
Неясно, будет ли эвакуация проводиться централизованно, или же граждане должны попытаться выехать самостоятельно.
Российские войска сейчас наступают в Донецкой области с севера и с востока. Главным направлением удара на севере области является Славянск, на востоке области боевые действия идут под городами Северск и Бахмут. Западнее этих городов расположены Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк; далее на запад до самой границы Донецкой области крупных городов уже нет. В последние дни сообщается об обстрелах Славянска, в среду в результате обстрела Торецка, как утверждают украинские СМИ, были разрушены жилые дома, под завалами могут быть люди.
- Официальная Москва считает Донецкую область независимой республикой - так называемой "ДНР". Одной из целей войны в Москве называют "защиту" территории "ДНР", при этом, судя по высказываниям официальных лиц, российские военные не намерены останавливаться на границах области, даже если им удастся взять под контроль её территорию. Такого же мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW), там считают, что целями России остаётся смена режима в Киеве и подрыв суверенитета Украины.
В Великобританию для обучения прибыла первая группа солдат ВСУ
В Великобританию для участия в военной подготовке прибыла первая группа украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По его словам, программу обучения должны пройти до 10 тысяч украинских военных. Он отметил, что правительство намерено расширить масштабы программы за счёт привлечения инструкторов из других стран. На реализацию обучения было выделено более двух миллиардов фунтов.
Уоллес сказал, что обучение будет проходить сразу на нескольких военных полигонах под руководством 11 бригад инструкторов. Курсы включают в себя обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи, управление полевой техникой, тактику патрулирования и обучение законам вооружённых конфликтов. Он добавил, что каждый курс продлится 2-3 недели.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, украинские военные уже обучаются применению реактивных систем залпового огня на военной базе в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.
Ранее Уоллес заявил, что Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.
- 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон от имени британского правительства в ходе визита в Киев предложил масштабную программу обучения украинских военных на территории Великобритании. По его словам, Британия хочет добиться стратегического перелома в войне.
В Украине погиб белорусский доброволец, двое попали в плен, несколько пропали без вести
В Украине погиб белорусский доброволец Иван Марчук с позывным "Брест" – командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского. Это произошло еще 26 июня, когда полк участвовал в сдерживании танкового прорыва российских войск в районе Лисичанска.
Еще несколько бойцов полка пропали без вести, Ян Дюрбейко с позывным "Тромбли" попал в плен, сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского. Еще об одном пленном – Сергее Дегтеве – сообщили российские провластные СМИ, а также демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская. Пресс-служба полка имени Калиновского обращает особое внимание на то, что бойцы являются контрактными военнослужащими, а не наемниками, поэтому их статус сейчас – военнопленные. Ведутся поисковые действия. Полк Калиновского держит связь с родными и близкими пропавших без вести бойцов.
Ивану "Бресту" было 28 лет. С первых дней войны он защищал Украину и стоял у истоков основания полка белорусских добровольцев имени Калиновского, сообщает пресс-служба полка.
Белорусская служба Радио Свобода говорила с Иваном "Брестом" за день до его смерти. Он успел ответить на несколько вопросов, на остальные обещал дать ответ, когда вернется с боевого задания.
"Брест" успел рассказать, что с 2015 года воевал в зоне АТО, до этого воевал во французском Иностранном легионе. "Теперь все идет к какой-то логической развязке, поэтому я в Украине, где поставил все на кон, находясь в опасности как со стороны КГБ, так и со стороны врагов-россиян", – сказал Иван "Брест" в интервью белорусской "Свободе".
Сколько граждан Беларуси воюют на стороне Украины, неизвестно. Кроме бойцов полка имени Калиновского белорусы входят в состав украинских военных формирований. Известно о нескольких погибших. Светлана Тихановская заявляла о 1500 белорусах, воюющих в Украине. В петиции о предоставлении гражданства иностранцам, воюющим на стороне Украины, упоминаются более двух тысяч граждан Беларуси, которые участвуют в обороне страны.
Еще в марте в МВД Беларуси сообщали, что в отношении 50 человек, которые воюют в Украине в составе белорусского батальона, заведены уголовные дела. В июне в ведомстве заявили, что "в состав националистических батальонов Украины" входят около 200 белорусских граждан. Замминистра ведомства назвал их "участниками террористических формирований". На родине им грозит уголовная ответственность по статьям о наемничестве (до семи лет лишения свободы), об участии в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства (до пяти и до десяти лет лишения свободы).
Известно также о как минимум пяти гражданах Беларуси, воюющих на стороне России. Их данные известны, но белорусские власти никак не преследуют этих людей.
Российские власти не признают военные контракты, которые граждане других стран заключают в Украине, и поэтому считают их наемниками. В российском уголовном кодексе есть статья о наемничестве, она предполагает до восьми лет лишения свободы. Ранее попавших в плен граждан Британии и Марокко судили не на территории России, а в так называемой "ДНР", которая также считает контрактников-иностранцев наемниками и обвиняет их по статье о "силовом захвате власти" (у так называемой "республики" есть свой уголовный кодекс), по которой предусмотрена и смертная казнь.
В Греции задержан грузинский «вор в законе» и 12 членов его группировки
Полиция Греции провела рейд против преступной группировки, возглавляемой грузинским «вором в законе» Како Биланишвили, передает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на греческие СМИ.
Сообщается, что в группировке Биланишвили состояло 12 человек, один из которых – гражданин Ирака, а остальные – уроженцы Грузии. Их задержали 8 июня, а на этой неделе по приказу прокуратуры Афин были обнародованы их фото.
В течение последнего года по всей Аттике члены группировки совершили десятки квартирных краж на общую сумму более 120 тысяч евро.
По итогам обысков у обвиняемых изъяли некоторые украденные вещи: большое количество ювелирных украшений и дорогостоящих часов, разные электронные устройства и мобильные телефоны, солнцезащитные очки и духи, а также сумма 8347 евро наличными. Также полицейские обнаружили огнестрельное оружие и инструменты для взлома дверных замков.
Установлено, что группировка перечисляла деньги от краж в «воровской общак». Биланишвили контролировал каждый шаг – от планирования кражи до продажи краденного. Все члены группировки относились к нему с особым уважением и старались завоевать его расположение.
ТВ «Пирвели» утверждает, что у 72-летнего Биланишвили есть связи с семьей основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что сын Иванишвили – Бера Иванишвили, поддерживает дружеские отношения с проживающим в Тбилиси сыном Биланишвили.
В Абхазии милиционеров, не помешавших похитить россиянина, обвинили в халатности
В Абхазии четверых сотрудников милиции, не предотвративших похищение россиянина, обвиняют в халатности. Уголовное дело возбудила прокуратура Сухумского района.
По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.
В пресс-релизе прокуратуры указано, что 4 июня текущего года сотрудники милиции прибыли на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в селе Гумиста, «в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А. и перемещения последнего под угрозой применения насилия – опасного для жизни и здоровья». После этого злоумышленники увезли россиянина на машине, а сотрудники МВД не предприняли мер по преследованию в отношении лиц, совершивших преступления, утверждают в прокуратуре.
Сотрудников милиции, обязанных предотвращать и пресекать преступления согласно закону «О милиции», обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре заявляют, что права и законные интересы гражданина Российской Федерации были существенно нарушены, а престижу Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики был причинен ущерб.
Сотрудникам милиции грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трёх лет.
Были ли задержаны лица, похитившие россиянина, не сообщается.
Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками
В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.
По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.
Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.
Официальных подтверждений этой информации нет.
В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.
Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введён "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, – с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
ООН подтвердила гибель 17 журналистов на войне в Украине
С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 17 журналистов, ещё 14 были ранены. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на Совете по правам человека ООН. На Совете обсуждался доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
По данным ООН, четверо пострадавших журналистов сообщили, что они преследуются из-за своей профессиональной деятельности. Как минимум семеро погибли под обстрелами, из них пять – скорее всего, в результате российских атак. Ещё пять журналистов были убиты в районах активных боевых действий, во всех случаях личности нападавших не установлены. Одного журналиста похитили военные с российской стороны, его пытали – журналист скончался вскоре после освобождения.
ООН отмечает, что среди погибших и раненых журналистов по меньшей мере пять женщин. Среди них сотрудница Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич и российская журналистка Оксана Баулина.
Кроме того, мониторинговая миссия ООН зафиксировала семь случаев похищения работников СМИ на территориях, оккупированных российскими войсками. В начале марта в Херсонской области российские военные задержали журналиста, он провёл в заключении восемь дней, его близким не сообщали, где он находится, – этот журналист был освобождён.
Также ООН подтвердила, что российская армия как минимум дважды целенаправленно расстреляла автомобиль с журналистами. Журналисты пытались выехать из Ирпеня под Киевом на машине с белым флагом и надписью PRESS.
- С начала войны в Украине ООН задокументировала гибель 4889 мирных украинцев, среди них 335 детей. Свои дома покинули 8 миллионов жителей Украины. В ООН отмечают, что фактические цифры могут быть гораздо выше – работа по документации жертв российской агрессии продолжается.
- В конце июня Украина подала иск в ЕСПЧ с обвинением России в военном вторжении и нападении на мирное население.
- Кремль отрицает, что российские военные совершают преступления против мирных жителей Украины. Российские военные признают свою вину в ударах по гражданским объектам.
Британскому посольству в Москве присвоили адрес на площади Луганской Народной Республики
Участок земли у Смоленской набережной в центре Москвы, на котором расположено британское посольство, официально переименован в площадь Луганской Народной Республики. Об этом 6 июля сообщило агентство городских новостей со ссылкой на столичный департамент городского имущества.
Постановление о переименовании мэр города Сергей Собянин подписал 5 июля. Городские власти утверждают, что переименование прошло по итогам голосования на официальном портале для москвичей, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Отдельно голосование на сайте не анонсировалось, убедился корреспондент Радио Свобода.
Улица, на которой расположено британское посольство, никогда не переименовывалась. На сайте дипломатического представительства по-прежнему указан старый адрес: Смоленская набережная, дом 10. Ранее московские власти переименовали участок в центре города, на котором расположено посольство США, в площадь Донецкой народной республики. Посольство теперь указывает на своём сайте вместо точного адреса географические координаты.
Алан Гаглоев назначил и.о главы цхинвальской администрации
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев возложил временное исполнение обязанностей главы цхинвальской администрации на Дмитрия Пухаты. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Экс-глава администрации Алан Кочиев подал в отставку 24 июня. Спустя неделю Алан Гаглоев подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.
Алан Кочиев занимал должность главы цхинвальской администрации с 2017 года. Дмитрий Пухаты был заместителем мэра с 2013 года.
Роскомнадзор планирует заблокировать зеркальный сайт Радио «Эхо Кавказа»
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует заблокировать на территории России один из зеркальных сайтов «Эха Кавказа». Редакция уже получила предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.
Напомним, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Кавказа» на территории России в начале марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину.
После этого для обхода блокировок наши пользователи могут воспользоваться зеркальным сайтом, который периодически меняется из-за новых блокировок.
В письме российского ведомства от 5 июля речь идет «о нарушении порядка распространения информации» и необходимости «незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации». Какую информацию необходимо удалить, не уточняется.
- Читайте также: Как обойти блокировку?
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В Омске полиция избила инвалида за герб Украины на обложке паспорта
В Омске полицейские избили активиста с инвалидностью Захара Закурдаева из-за обложки на паспорт с гербом Украины, который он достал на приеме у врача. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российский армии. Об этом сообщает "Омское гражданское объединение".
По данным проекта, 15 марта Закурдаев проходил медкомиссию, и врач-нарколог начал задавать ему вопросы об обложке на его паспорте и отношении к "спецоперации". Закурдаев ответил, что ему не нравится, что на войне гибнут люди.
Через две недели к нему на работу пришли полицейские и отвезли в отделение. Там, по словам Закурдаева, его избили и заставили подписать признание, что он имеет отношение к организации митингов, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, к полку "Азов". Также активист утверждает, что его заставили подписать протокол обыска квартиры, и составили протокол по статье о дискредитации армии.
Закурдаева сутки продержали в отделении. После освобождения он сразу обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.
Позже суд оштрафовал Закурдаева на 30 тысяч рублей, указав в постановлении, что у него инвалидность третьей группы. В документе также приводятся слова врача, который заявил, что Закурдаев "демонстративно предъявил паспорт, на обложке которого изображен украинский герб" и "агрессивно высказывался в адрес Путина". Закурдаев также рассказал, что его мать украинка, и в Украине живут его родственники и друзья.
В России остановился крупнейший завод по производству свинца
В России приостановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Об этом пишет "Коммерсантъ".
Причиной остановки подмосковного предприятия стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая производители свинца обязаны получать разовые лицензии на экспорт необработанного металла. Однако пока Минпромторг не выдал ни одной.
Внутренний спрос на свинец крайне низкий, пишет издание. "Фрегат" выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов в год, это около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года, по информации "Коммерсанта", завод выпустил около 17,5 тысячи тонн продукции.
Пока завод, где заняты почти 230 человек, приостановил работу на месяц.
По данным собеседников издания, Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, но без лицензии на экспорт вести такие переговоры не имеет смысла.
В то же время, по мнению экспертов, власти не выдают лицензии на экспорт, опасаясь дефицита свинца для оборонной промышленности. Он активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности.
По данным Института проблем естественных монополий, в 2021 году из России экспортировали в общей сложности 127 тысяч тонн необработанного свинца. Почти половину этого объема купили ЕС и Швейцария. С 10 июля ЕС перестанет покупать российский свинец в рамках пятого пакета санкций.
Движение «Сирцхвилиа» обещает исправить ошибки, допущенные на митинге 3 июля
Движение «Сирцхвилиа» («Позор») признает, что допустило ошибки при проведении масштабной протестной акции в Тбилиси 3 июля и обещает лучше подготовиться к следующему проевропейскому митингу.
«Ошибки, которые могли быть допущены, только усиливают нас и дают гарантию того, что следующее собрание пройдет еще более гладко. Сейчас, как никогда раньше, мы получаем отзывы от людей, которые были подключены к этим процессам», – сказал один из лидеров движения Гига Макарашвили в эфире телеканала «Пирвели».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в «Сирцхвилиа» добавляют, что кампания «Домой, в Европу» продолжится, и все ее мероприятия, как и прежде, будут служить скорейшему выполнению 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.
«Протест – только одна часть этой кампании. Кампании включает встречи с разными целевыми группами – профессорами, учителями, студентами, деятелями культуры, с объединениями разного типа, гражданскими организациями», – сказал активист Шота Дигмелашвили в эфире телеканала «Формула».
Активисты подчеркивают, что пытаются принимать все решения «на основании народного консенсуса». Они рассчитывают составить и огласить свой план в ближайшее время.
3 июля истекал срок ультиматума с требованиями об отставке премьера Ираклия Гарибашвили и формирования временного правительства, которое сможет выполнить все условия предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей «Грузинской мечте» ультиматум отклонили. Тысячи человек собрались на митинг в Тбилиси, ожидая, что главный организатор протеста, движение «Сирхвилиа» огласит новый план действий, однако этого так и не произошло. Многие демонстранты открыто высказали свое недовольство и даже обвинили «Сирхвилиа» в «сливании» протеста.
Кобахидзе: в случае начала войны в Грузии страна получит статус кандидата в ЕС
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе оценил шансы Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС. Он утверждает, что предпосылкой для этого может стать начало войны.
«Не дай бог, а если теоретически допустить, что в конце декабря в Грузии будет война, конечно же, статус кандидат у нас будет гарантирован, и, наверное, вы согласитесь, что принимать такой статус не стоит. Мы не сможем изменить этот фактор. Оппозиция была бы счастлива сделать это и все делает, однако мы на такое не пойдем ни в коем случае. Но что я хочу сказать – в том случае, если до декабря завершится война в Украине, конечно же, не будет этого эмоционального фона, который, в том числе, обосновал принятие противоположного решения по Грузии в Евросоюзе. Был определенный эмоциональный фон, из-за которого Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС, а мы нет», – заявил Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Предоставление статуса Украине и Молдове глава правительства объяснил тем, что «это поощрительное решение». Он утверждает, что Украина находится в тяжелейшем положении из-за войны, а Молдова приняла на себя удар огромного потока беженцев.
С парламентской трибуны 22 июня Гарибашвили задался вопросом: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что распространенный в Грузии «коварный нарратив» о том, что Соединенные Штаты хотят вовлечь страну в войну российско-украинскую войну, взят из «Руководства по дезинформации ФСБ России».
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Еврокомиссия обещает следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложить о них к концу 2022 года.
Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо
Генеральный секретарь Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил в твиттере глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. По его словам, Баркиндо умер вечером, 5 июля. Причина смерти не уточняется.
Известно также, что вчера Баркиндо встречался с президентом Нигерии и выступил с речью на нигерийской нефтегазовой конференции в Абудже.
Баркиндо работал в ОПЕК с 1986 года, представляя Нигерию. В августе 2016 года он был назначен генеральным секретарём ОПЕК. Его полномочия должны были истечь 31 июля, а новым генеральным секретарем картеля избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса.
После начала российского военного вторжения в Украину и введения санкций в отношении Москвы Мохаммед Баркиндо говорил, что ОПЕК не сможет возместить экспорт из России объемом более 7 миллионов баррелей в сутки из-за отсутствия свободных мощностей. Он предупреждал Евросоюз, что ограничительные меры могут вызвать серьезные потрясения на нефтяном рынке.
31 мая Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России, в него входит в том числе, частичный запрет на экспорт российской нефти. Тогда же стало известно, что некоторые страны-члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти.
Опрос: уровень поддержки Украины в США повысился
Американцы поддерживают идею помощи Украине даже если за это придется расплачиваться повышенной инфляцией и высокими ценами бензина. Такой основной результат опроса, проведенного специалистами вашингтонского Брукингского института.
Ради помощи Украине 62 процента опрошенных готовы больше платить за бензин, 58 процентов готовы терпеть высокую инфляцию. Треть респондентов считает, что для поддержки Украины допустима даже гибель американских военнослужащих. Все эти показатели повысились в сравнении с опросом, проведенным в мае.
Идею введения бесполетной зоны над Украиной в случае затяжной войны поддерживают 65 процентов участников опроса. Это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Эта поддержка несколько падает, если в вопросе упоминается возможность того, что введение бесполетной зоны приведет к прямому конфликту США и России.
Оценивая общий ход войны, 27 процентов опрошенных считают, что Украина побеждает, лишь 20 процентов видят Россию в роли победителя. Около сорока процентов говорят о патовой ситуации в Украине. Невысокая оценка шансов России на победу отражается на общей готовности поддерживать Украину, пишут социологи, проводившие опрос. По их словам, такие настроения являются "хорошей новостью" для администрации Джо Байдена, для которой помощь Украине стала одним из главных приоритетов.
C начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву вооружений и военной техники почти на 7 миллиардов долларов.
Зурабишвили: Усиление пророссийских группировок наносит ущерб европейской перспективе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление в годовщину событий 5 июля, когда гомофобные антизападные группировки избили более 50 сотрудников СМИ на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия». Президент заявила, что общество все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. По ее словам, за этот период насильственные группировки усилились, что наносит ущерб европейской перспективе.
Зурабишвили также откликнулась на инициативу Народного защитника Нино Ломджария, которая сообщила, что подготовит конституционный иск о запрете партии «Консервативное движение», созданную представителями пророссийской платформы «Альт-Инфо».
«Прошел год после событий 5 июля, сегодня общественность все еще ждет, когда виновные предстанут перед судом. Это та реальность, на почве которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы. Это совершенно недопустимо в стране, 20% территории которой оккупировано Россией», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Президент подчеркнула, что усиление пророссийских, насильственных, гомофобных и агрессивных группировок наносит ущерб европейской перспективе страны.
«Некоторые считают, что ответом на это должен стать запрет их деятельности, однако в стране с демократическими принципами запрет должен быть последним, крайним шагом и подкрепляться вескими юридическими аргументами, чтобы не оставалось сомнений в том, что имеет место нарушение свободы слова и самовыражения», - считает Зурабишвили.
Вместе с тем президент согласна с тем, что решение о запрете пророссийских партий можно принять по необходимости и «исходя из принципов демократических стран». «Прежде чем принять это крайнее решение, каждый должен взять на себя свою долю ответственности. Недопустимо защищать эти группы и поощрять их пророссийскую и антиевропейскую пропаганду», - заявила Зурабишвили. Она подчеркнула необходимость эффективного контроля за деятельностью и выявление источников финансирования пророссийских групп.
Что касается инициативы омбудсмена, то Нино Ломаджария указала, что многие заявления «Консервативной партии» содержат признаки свержения конституционного строя, разжигают разного рода беспорядки, или прямо призывают к насилию или являются пропагандой войны. Народный защитник сообщила, что направит проект иска в несколько инстанций, уполномоченных обращаться в Конституционный суд (сам омбудсмен этого сделать не может).
Четвертый с начала года топ-менеджер, связанный с «Газпромом», найден мертвым
В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка «Морские террасы» найден мертвым гендиректор логистической компании «Астра-Шиппинг», которая специализируется на подрядах «Газпрома», 61-летний Юрий Воронов.
По сообщениям СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его собственном участке. Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение в упор, которое нанес себе сам Воронов. Близкие погибшего утверждают, что тот потерял большие деньги из-за проблем с контрагентами и партнерами.
По информации СПАРК-Интерфакс, в 2020-м и 2021-м годах убытки компании «Астра-Шиппинг» составили 160 миллионов рублей.
С начала года это уже четвертая смерть топ-менеджера, напрямую связанного с корпорацией «Газпром». В январе в Ленинградской области нашли мертвым топ-менеджера «Газпром инвеста» Леонида Шульмана, в феврале - замдиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (официальные версии причин гибели в обоих случаях - самоубийство).
В апреле в Москве обнаружили мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии следствия, находящийся на грани разорения Аваев застрелил своих близких, а затем покончил с собой.
Тенгиз Церцвадзе: Мы ожидаем пик роста случаев COVID-19 к осени
«Впереди лето, активный туристический сезон и мы ожидаем пик роста случаев инфицирования COVID-19 к осени. Если мы хотим сохранить текущую хорошую эпидситуацию, то должны быть бдительными, продолжать активную вакцинацию, в том числе бустерными дозами, несмотря на то, что регуляции больше не обязывают нас носить маску в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и местах скопления людей», - говорится в письме директора Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, которое он опубликовал в социальной сети.
Церцвадзе отмечает, что в последнее время в Грузии, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев COVID.
«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600-700 новых случаев. Новые случаи особенно распространены среди людей, которые выезжали за границу. Впереди лето, активный туристический сезон, мы ожидаем пик заболеваемости COVID осенью», - цитирует Церцвадзе Общественный вещатель Грузии.
- В Грузии за неделю, с 27 июня по 3 июля выявили 2570 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваний, за неделю от ковида скончались 3 пациента, выздоровели 1103. По сравнению с предыдущей неделей число случаев коронавируса увеличилось почти в 2.5 раза.
Осужденный за растрату бывший мэр Батуми вышел на свободу досрочно
Осужденный за растрату 1 миллиона лари из бюджетных средств бывший мэр Батуми Георгий Ермаков вышел на свободу, сообщает агентство «Новости-Грузия». Решение о его досрочном освобождении принял судья апелляционного суда.
Георгий Ермаков - представитель правящей партии «Грузинская мечта», был задержан в мае 2019 года вместе с еще семью высокопоставленными чиновниками батумской мэрии по делу строительства социального жилья.
Следствие по делу велось сразу по двум статьям Уголовного кодекса - «растрата принадлежащих государству денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения» и «злоупотребление служебным положением».
Мэр был обвинен в растрате государственных средств в размере 1 миллиона 370 тысяч лари и злоупотреблении должностными полномочиями. Батумский городской суд признал его виновным по предъявленным в январе 2020 года обвинениям и приговорил к семи годам лишения свободы.
Сегодня судья апелляционной инстанции переквалифицировал обвинение Ермакова и оставил только обвинение в превышении полномочий. Эта статья предусматривает в виде наказания 3 года лишения свободы. Этот срок Георгий Ермаков уже отбыл.
Двое британских министров ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром
Двое членов британского правительства 5 июля ушли в отставку, отказавшись работать с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. В заявлении министра здравоохранения Саджида Джавида говорится, что он потерял доверие к главе правительства. Министр финансов Риши Сунак заявил, что британское общество ожидает от правительства «правильной, компетентной и серьезной работы».
Отставка произошла через неделю после того, как важный функционер Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, Крис Пинчер ушел в отставку с партийной должности. Его уличили в том, что на вечеринке в закрытом клубе консерваторов он приставал к мужчинам в состоянии алкогольного опьянения.
Этот скандал, в свою очередь, произошел на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии. Тогда в поддержку Джонсона проголосовали 211 представителей партии в парламенте, против него – 148.
После этого партия проиграла довыборы в двух округах, в одном из которых не проигрывала выборы более 100 лет. Оба этих мандата ранее принадлежали консерваторам — один был осужден за сексуальное насилие, второй признался в просмотре порнографии в парламенте во время дебатов и был отправлен на должность, которую не могут занимать действующие депутаты.
- Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля заявил, что британское правительство должно отправить Джонсона в отставку. Это бы означало проведение в стране досрочных парламентских выборов - опросы свидетельствуют, что консерваторы могут потерять на них значительное число мандатов.
СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в Брянской области
На воинскую часть в городе Клинцы Брянской области напали трое неизвестных, сообщили сразу несколько местных изданий, а также телеграм-каналы Baza и Mash.
По данным СМИ, полиция разослала ориентировку на поиск трех неизвестных, вооруженных автоматами, их лица были закрыты масками. Сообщается также, что один из нападавших получил ранение. Других подробностей инцидента нет. Неизвестны так же мотивы нападения.
Воинская часть № 12721 в городе Клинцы Брянской области расположена в 45 километрах от границы с Украиной. В ней дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен «желтый» уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали - с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
Администрация абхазского президента прокомментировала письмо немецкой компании
Управление по связям со СМИ администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало разъяснение в связи с публикацией в социальных сетях и некоторых СМИ письма-обращения немецкой компании FVT – Group&Partner к руководству республики с гуманитарным проектом «Строительство поселка городского типа или маленького курортного города».
«Совершенно очевидно, что из текста растиражированного письма компании FVT – Group&Partner никаким образом не вытекает предложение «о продаже земли», «переселении иностранцев», «передаче жилья в собственность иностранцам», как об этом пишут настроенные на провоцирование напряженности в обществе лица и отдельные журналисты. Таких предложений в письме нет. Из письма следует, что инвестор намеревается после окончания строительства безвозмездно передать Абхазии социальные объекты, а это школы, детские сады, больницы на 1000 койко-мест, административные здания и так далее.
Настоятельно просим также обратить внимание на содержание письма президента Республики Абхазия: в нем говорится, что абхазская сторона готова предоставить под строительство «курортного города и строительство медицинского центра» земельный участок с необходимым пакетом разрешений и подключением коммуникаций.
Констатируем, что по сей день по информационному письму-предложению немецкой компании не состоялось ни одной встречи представителей уполномоченных органов страны с кем-либо из FVT – Group&Partner или их представителями. Данная тема больше не обсуждалась», - говорится в комментарии президентской администрации.
В Сухуми состоялось открытие олимпийского бассейна
Сегодня, 5 июля, в Сухуми состоялось торжественное открытие олимпийского бассейна. Символическую красную ленточку перерезали глава администрации столицы самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.
Градоначальник поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном. Юрченко проинформировал, что бассейн рассчитан на одновременное посещение 120 человек, пишет информагентство «Апсныпресс».
По словам мэра, было бы хорошо организовать специальное время для тренировок в бассейне учащихся детских юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко сказал, что разработана гибкая ценовая политика. Также, по его словам, в каждой раздевалке есть специальный туалет для людей с ограниченными возможностями.
На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей. Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам и в нем можно проводить соревнования. Глубина бассейна – 2,25 метра, ширина – 20 метров, длина – 50 метров.
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