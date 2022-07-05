Как развалилось дело о покушении на Игоря Наниева?

Дело о покушении на бывшего министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева окончательно развалилось. Прокуратура отказывается от обвинений как необоснованных и характеризует подсудимых с положительной стороны. Представители обвиняемых, среди которых был и убитый в руках силовиков Инал Джабиев, в свою очередь, указывают на фальсификацию уголовного дела и требуют привлечь виновных к ответственности.

В Верховном суде Южной Осетии под председательством судьи Наны Гагиевой завершается рассмотрение уголовного дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева 17 апреля 2020 года. Предполагается, что в пятницу, 8 июля, участники процесса перейдут к прению сторон. При этом еще в минувшую пятницу гособвинитель Эдуард Джиоев отказался от выдвинутых обвинений против Инала Джабиева и Николая Цховребова в части покушения на убийство государственного деятеля.

По словам адвоката Николая Цховребова Фатимы Гатагоновой, предварительное следствие не то чтобы не предоставило доказательств вины подсудимых в совершении преступления, оно даже не предоставило доказательств, что на министра Наниева кто-то вообще покушался:

«Не доказано, что преступление имело место быть. Исходя из заключения баллистической экспертизы, выстрел в дверь автомобиля «Нива», на которой перемещался министр Наниев, был произведен снизу вверх, под углом примерно тридцать градусов.

– По результатам предварительного следствия нападавшие стреляли по проезжавшей «Ниве» министра из окон второго этажа заброшенного здания, примерно с расстояния 30 метров. Выходит, направление выстрела сверху вниз?

– Нет, баллистическая экспертиза установила, что стреляли не сверху вниз, а снизу вверх. Это означает, что если кто-то из обвиняемых стрелял из окон второго этажа, то автомобиль должен был пролетать мимо примерно на уровне третьего этажа. Только в этом случае кто-то из нападавших мог причинить транспортному средству ущерб, соответствующий выводам экспертизы. Это главное: совершенно четко было установлено, и прокуратура это подтвердила, что никакого покушения не было и быть не могло!»

Направление выстрела криминалист определяет на месте при осмотре автомобиля. Для этого не надо ждать результатов экспертизы из России. Это значит, что все, кто имел доступ к материалам дела – и следователи, и генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, и министр внутренних дел Игорь Наниев, и президент Анатолий Бибилов, – с самого начала знали, что никакого покушения не было. Не было никаких пуль и гильз, якобы изъятых с места преступления. Все липа. Они выдумали это преступление, говорит Фатима Гатагонова:

«С первых дней они все знали, что это была инсценировка, в том числе и президент, который все это взял под свой контроль. Они все – компетентные люди, но они изначально все это делали с определенной целью – дискредитировать определенных лиц. Но у них не поучилось выбить нужные показания у «подозреваемых». Николая Цховребова они покалечили, а Инала Джабиева замучили до смерти. Никакого преступления он не совершал, человека замучили просто так! И еще у них хватило цинизма писать, что он умер из-за слабого сердца. Каким образом они добывают такие экспертизы?»

Самое время вспомнить заседание Совбеза республики на следующий день после «покушения». Как тогда сообщало информагентство Рес: «Участники совещания обсудили факт посягательства на жизнь министра внутренних дел Игоря Наниева. Анатолий Бибилов назвал обстрел машины главы МВД "вопиющим фактом и вызовом закону, обществу и стабильности Республики Южная Осетия"».

Уже после убийства Инала Джабиева, 28 августа, Анатолий Бибилов проводит совещание с руководителями силовых ведомств. Местное телевидение транслирует озабоченность президента. Он поручает самым тщательным образом расследовать причины смерти Джабиева, но и о покушении на Игоря Наниева просит не забывать:

«Как и покушение на министра внутренних дел, данное дело я беру под свой собственный контроль. По всем данным проблемам и по ходу проведения следственных мероприятий прошу докладывать лично мне. Если будет необходима помощь других структур, пожалуйста, обращайтесь, но сделайте все, еще раз подчеркиваю, чтобы причина смерти Инала Джабиева была установлена. Люди ждут справедливости, люди ждут правды, и мы эту правду и эту справедливость должны доводить до людей, какой бы горькой она ни была. Что касается уголовного дела в рамках покушения на министра внутренних дел, я вас прошу не останавливаться, проводить все следственные мероприятия, которые необходимы, но подчеркиваю: в рамках закона. Оба происшествия, они из ряда вон выходящие, они громкие, они резонансные, и я требую и приказываю, чтобы оба дела довели до конца. Ни в коем случае не допускать звонков, влияния, еще каких-то моментов, которые повлияли бы на ход следствия».

Теперь выясняется, что убеленные сединами господа офицеры, включая гаранта конституционных прав граждан, просто ломали комедию про какие-то там «следственные мероприятия» и «личный контроль». Зачем все это было нужно, ради чего у тридцатилетнего отца троих малолетних детей отобрали жизнь?

Ситуацию прояснил Герсан Кулумбегов в июле прошлого года на одном из судебных заседаний, когда давал показания по делу о покушении. Он проходил сначала как соучастник преступления, потом его перевели в разряд свидетелей. В суде Кулумбегов заявил, что показания из него выбили, он подписывал протоколы, не читая, и даже не знает, что в них содержится. Тогда вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева задала вопрос свидетелю: чего все-таки от него требовали следователи? Говорит Оксана Сотиева:

«После убийства мужа по городу ходили слухи, будто их пытались заставить дать показания против некоторых депутатов как заказчиков покушения. Я спросила Кулумбегова, было ли такое, чтобы их принуждали оговорить себя как исполнителей и назвать заказчиков. Он ответил, что его спрашивали про Алана Гаглоева. Причастен ли он к этому покушению и какую роль он в этом играет? По словам свидетеля, это было, когда его привозили из ИВС в криминальную милицию якобы для допроса, а на самом деле, чтобы избивать.

– О каком Алане Гаглоеве вы говорите?

– О председателе партии «Ныхас», экс-кандидате в президенты Южной Осетии».

Возможно, эти показания Кулубмегова объясняют и поспешность Анатолия Ильича, когда, не дождавшись хотя бы первых результатов расследования по делу о покушении, он вдруг заявил, что за преступлением стоят оппозиция и сросшийся с ней криминал.

Незадолго до «покушения» уже были готовы еще два липовых уголовных дела, по которым еще не президент Алан Гаглоев и его брат Александр были причастны к убийству трех российских предпринимателей в 2004 году и подготовке теракта в 2007-м – взрыва гостиницы «Алан» во время проведения всеосетинского съезда.

Видимо, покушение на Наниева должно было стать вишенкой на торте в этом разоблачении оппозиции, если не сказать разгроме?

По результатам частного расследования, предпринятого Оксаной Сотиевой, «кастинг» на роль убийц следователи провели по биллингу. Районы «Текстиль» и «Московский» обеспечивает одна вышка сотовой связи. Вечером 17 августа в районе «покушения» оказалось около шестисот абонентов. В основном эти были местные жители, которые, очевидно, сидели по домам с домочадцами-свидетелями и плохо подходили на роль приспешников.

В тот вечер, говорит Оксана Сотиева, на свою беду в район «Текстиля» Инал приехал навестить брата. Очевидно, следователям Джабиев показался подходящей кандидатурой – в середине июля Инала задерживала милиция. Подходил и Николай Цховребов – его друг в то время сидел в следственном изоляторе, милиция зафиксировала их телефонные переговоры.

Судя по показаниям в суде Герсана Кулумбегова, от парней сначала требовали, чтобы они признались как исполнители и указали на заказчика. Когда выбить признания не получилось, а Джабиев скончался, не выдержав пыток, появился и новый мотив преступления – чтобы повысить свой авторитет в криминальной среде.

Теперь распался и этот мотив, и само уголовное дело. По словам политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, его так и подмывает назвать исход дела сенсационным, но он вполне закономерен. После победы на выборах Алана Гаглоева силовики стали отскакивать от Анатолия Бибилова и его сомнительных проектов:

«Прокуратура понимает, что дело шито белыми нитками, что никакого покушения на министра Наниева, с огромнейшей долей вероятности, не было – об этом говорит и экспертиза, об этом говорит и весь Цхинвал. Соответственно, люди, которым сейчас нужно предъявлять обвинение, понимают, что все глаза общественные и политические направлены на них, никакой больше защиты насквозь коррумпированной власти нет. А страдать за чужие грешки? Ну, извините, словно говорит прокурор, и заявляет, что он не будет предъявлять никаких обвинений тем, кому пытаются пришить покушение на министра. Для меня совершенно закономерно, что сейчас тектонические сдвиги происходят в государстве Алания. Это не просто передел сфер влияния, нет, мы имеем дело со стремительно меняющейся политической парадигмой. И еще раз, если дистанцироваться от конспирологической версии, что Алан Гаглоев преследует какие-то личные мотивы вендетты, то можно говорить, по крайней мере, декларативно, а уже по факту, наверное, и ситуационно: государство Алания может дать себе шанс встать на правовые рельсы».

Оксана Сотиева говорит, что с завершением процесса ее борьба не заканчивается. Одного лишь оправдательного приговора для мужа ей недостаточно:

«Я буду ходатайствовать о расследовании этого дела. Мы все понимаем, что покушение было сфальсифицировано. В угоду своим политическим амбициям ушедшая власть забила до смерти моего супруга, ни в чем не повинного человека. И я, конечно же, буду добиваться, чтобы все, кто в этом замешан, понесли суровое наказание».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия