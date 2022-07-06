Осенью он возвращается

Ковид возвращается. За последние две недели число новых случаев увеличилось в несколько раз. Эпидемиологи предполагают, что к осени следует ожидать масштабной волны коронавируса, и призывают, несмотря на отмену ограничений, вновь начать носить маски в закрытых пространствах.

Заболеваемость в последние недели растет во всем мире. В Грузии, где учет новых случаев ковида в настоящее время ведется еженедельно, за последние две недели их число увеличилось в пять раз.

«С 500 мы поднялись сперва до 1200, а теперь до 2500. Если смотреть на цифры, это количество – 2500 в неделю – не является особо тревожным, но с точки зрения динамики это увеличение действительно вселяет тревогу», – заявил сегодня в ходе пресс-конференции Иване Чхаидзе, глава детской больницы им. Иашвили, входящий в состав Совета по иммунизации.

Возросла при этом нагрузка и на коечный фонд. Как говорит директор Первой университетской клиники Леван Ратиани, их ковид-отделение уже пришлось расширить:

«В основном среди пациентов беременные и люди старше 60-ти. Ошибочно суждение, что новый штамм ковида протекает легко. Следует осознать, что, нравится нам это или нет, любая вирусная инфекция может привести к ухудшению состояния пациента. В последнее время, могу вам сказать, число ковид-пациентов фактически было сведено к минимуму, но за последние три дня обращаемость очень возросла. У нас в два раза больше пациентов, чем количество коек, которые были выделены. После того как ранее число ковид-пациентов сократилось, клиника вернулась к обычному режиму, мы оставили 15 коек в ковид-отделении. Но сегодня уже 30 пациентов. Их состояние средней тяжести. Шестеро в критическом состоянии».

В Грузии на сегодня доминируют 4-й и 5-й подварианты штамма «Омикрон». По словам Иване Чхаидзе, в заразности 5-й (BA.5) уступает лишь кори. Согласно подсчетам, один человек, инфицированный этим подвариантом, заражает еще 10-12 человек. При этом «Омикрон» и его подштаммы ведут себя совершенно иначе, чем их предшественники, – их практически не останавливает ранее перенесенное заболевание, как это было вначале с уханьским вариантом коронавируса, далеко не всегда от инфицирования защищает и вакцина.

Чхаидзе не исключает, что правило обязательного ношения масок вновь придется ввести. В свою очередь, глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе призвал не дожидаться официального решения и уже начать делать это:

«… Несмотря на то, что правила нас больше не обязывают, надо использовать маски в общественном транспорте, медучреждениях и в местах скопления людей. Даже если мы не сможем избежать роста случаев ковида, особенно важно, жизненно необходимо сохранить показатель смертности на сегодняшней минимальной отметке. Для этого необходимо следующее: симптомы, вызванные штаммом «Омикрон», в первые дни практически не отличаются от симптомов других респираторных инфекций. Поэтому с первыми же симптомами необходимо сделать тест на ковид (он бесплатен) и при подтверждении ковида строго следовать рекомендациям врача», – написал Тенгиз Церцвадзе в Facebook.

Также он призвал людей вакцинироваться. С аналогичным призывом обратился и Иване Чхаидзе – в первую очередь к тем, кто ранее уже привился. На сегодняшний день возможна вакцинация уже четвертой бустерной дозой для определенных групп.

«Бустер-дозу в стране получили 260 тысяч человек. Из них очень мало, наверное, лишь десятки пока получили четвертую. На днях государство позволило вакцинацию четвертой дозой для людей старше 50-ти – это считается группой самого высокого риска, а также для людей с серьезными проблемами здоровья».

При этом специалисты полагают, что волну, для прогнозирования масштаба которой используется термин «цунами», следует ожидать в октябре.