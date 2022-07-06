Российскому туристу Грузия заменила целый мир

Июньский список прибывающих в Грузию туристов с большим отрывом возглавила Россия. Впрочем, по сравнению с допандемийным периодом, туристическая индустрия восстановилась лишь наполовину. Дополнительным фактором сокращения турпотока, кроме войны в Украине, специалисты называют подорожавшие авиабилеты.

«В январе-июне 2022 года Грузию посетили 1 миллион 626 тысяч иностранных путешественников», – говорится в сообщении Национальной администрации туризма.

По сравнению с первым полугодием прошлого года в январе-июне 2022 года зафиксировано на 234% больше визитов, однако эти данные дотягивают лишь до 42% от первого полугодия 2019 года.

Всего в июне страну посетили 388 тысяч иностранцев, что на 164% больше, чем годом ранее, хотя и тут турпоток отстает наполовину (49%) от данных рекордного сезона 2019 года.

Данные администрации туризма фиксируют сокращение турпотока из Европы и стран Ближнего Востока и рост числа гостей из России: в июне в Грузию въехало свыше 90 тысяч россиян, что на 503% больше, чем годом ранее, а в целом на граждан России пришлась четверть от общего числа приехавших в июне. Турция занимает второе место с более чем 62 тысячами визитеров, далее следуют Армения – 61 тысяча, Израиль – 20,5 тысяч, Украина – 15,3 тысяч визитеров. Напомним, согласно официальной классификации, туристом считаются гости, пробывшие в стране более суток.

По данным Национальной администрации туризма, в июне Грузия приняла больше всего посетителей – 250 тысяч по суше и 130 тысяч по воздуху. Специалисты считают, что в этой тенденции главную роль сыграла дороговизна авиабилетов, так как в прошлые годы основная часть туристов добиралась в Грузию авиационным транспортом.

По наблюдению путешественника, блогера, журналиста Радио Свобода Кахи Мчедлидзе, тенденция роста цен на авиабилеты в большей мере затронула низкобюджетные авиакомпании:

«По моим наблюдениям, цена билетов на лоукостеры выросла в 5-10 раз. Что касается традиционных авиакомпаний, тут рост составляет порядка 30%. И это оказывает немаловажное влияние на турпоток, который, несмотря на снятие антиковидных ограничений, смог восстановиться лишь наполовину. Кроме дороговизны билетов, я выделил бы тот факт, что из европейских путеводителей Грузия исчезла в качестве доступного, дешевого направления. В том же 2019 году реклама о Грузии повсеместно присутствовала на страницах популярных интернет-изданий, блогов и буклетов. Разумеется, это оказывает негативное влияние на приток посетителей».

Что касается роста популярности Грузии у российских путешественников, то тут, по словам эксперта, можно отметить несколько факторов.

«Российские мигранты массово хлынули в Грузию после начала боевых действий в Украине. Тенденция нашла продолжение после того, как большинство популярных направлений Европы оказались недоступными для многих россиян. И это объяснимо: безвизовый режим, сравнительная доступность и дешевизна отдыха в сравнении с доступными направлениями сыграло роль – Грузия стала популярна для сегмента путешественников с доходом ниже среднего. Более состоятельные туристы выбирают Турцию, там сервисы намного разнообразней и побогаче», – подчеркнул Каха Мчедлидзе.

Что касается доходов в казну от туризма, то тут вырисовывается несколько иная картина. Пока подсчитаны данные за январь-май: за этот период Грузия получила от туризма почти 840 миллионов долларов, что составляет 75,3% в сравнении с аналогичным показателем 2019 года.

Бывшая глава Национальной администрации туризма Майя Сидамонидзе говорит, что количество посетителей из экономически успешных стран сократилось и восстановление туризма происходит в основном за счет соседних государств.

«С точки зрения целевых рынков картина значительно изменилась. Если раньше нашей целью была диверсификация рынка, то сегодня посетители приезжают из 3-4 стран, зачастую с целью пожить определенный период. Когда мы говорим о восстановлении доходов от туризма, да, с большей долей вероятности сумма доходов может сравниться с 2019 годом, так как попавшие под санкции россияне много тратят здесь. Если раньше в страну входили немецкие, японские группы, то сегодня это уже не так – тут очень много российских граждан», – заявила Сидамонидзе.

В Минэкономики с этого месяца начнет функционировать Агентство по развитию курортов. Основными направлениями работы ведомства будут развитие и продвижение бальнеологических, горных и приморских курортов. Всего в Грузии насчитывается около 300 курортов и курортных зон.