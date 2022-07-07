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Цены нефти резко упали из-за ожидаемого падения спроса
Цены нефти в среду впервые с конца апреля упали ниже 100 долларов за баррель. Это резкое падение цен эксперты объясняют повышающейся вероятностью рецессии и падения спроса на горючее.
Цена нефти марки Brent снизилась в среду на 3 процента до 99 долларов 61 цента за баррель. Добываемая в США нефть стоила 98 долларов 53 цента. Месяц назад за баррель давали 120 долларов.
Газета New York Times цитирует аналитиков, предсказывающих дальнейшее удешевление нефти если ожидания экономического спада в США материализуются. Цены нефти будут диктовать два фактора: серьезность рецессии и спрос на энергоносители в Китае, где экономическая активность сдерживается ограничениями, введенными в ходе борьбе с пандемией коронавируса.
По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с союзниками идею введения ограничения цен на импортируемую российскую нефть - от 40 до 60 долларов за баррель. Цель - резко ограничить доходы экспортные доходы России, одновременно сохраняя доступ к российской нефти для мировых потребителей. Отказ нескольких западных стран от импорта нефти из России привел к резкому увеличению российского экспорта в Индию и Китай, покупающим российскую нефть с большими скидками. США надеются, что новые предложения будут достаточно привлекательными для Пекина и Дели и они присоединятся к новому импортному режиму.
Когда новые правила могут вступить в силу неизвестно. На пути их осуществления остается немало препятствий, говорят собеседники Bloomberg.
Другие новости дня
Перевод $890 тыс. для посольства России в Болгарии заблокирован
Перевод на счёт посольства России в Софии на сумму 890 тысяч долларов заблокировали из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщил министр финансов Болгарии Асен Василев, передаёт Болгарское национальное радио.
По словам министра, российская дипмиссия сообщила, что деньги предназначены для выплаты зарплат сотрудникам и запросила снять санкции для этого перевода.Отмена согласовывается с Еврокомиссией.
Василев отметил, что блокировка произошла автоматически на основании санкций ЕС.
Некоторые болгарские парламентарии опасаются, что российская сторона в ответ может заблокировать счета болгарских дипломатов в Москве.
В посольстве России подтвердили ТАСС информацию о блокировке перевода, но комментировать не стали.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".
- София отвергла призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении дипмиссии говорилось, что, если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
- МИД России пообещал принять ответные меры.
Американская Starbucks нашла покупателя на российский бизнес
Американская сеть кофеен Starbucks, которая после начала российского военного вторжения в Украину объявила об уходе из России, нашла покупателя на российский бизнес. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух консультантов компании. Её может приобрети российский ресторатор Антон Пинский. Эту информацию также подтвердил один из знакомых бизнесмена.
По словам собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks, а также помещение в торговом центре "Пушкино Парк", находящееся в собственности компании.
Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!", утверждает источник газеты.
При этом сам Пинский не подтвердил информацию о сделке. В Starbucks и ФАС не ответили на запросы «Ведомостей».
Американская сеть кофеен проработала на россиском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Макфол: граждане Грузии могут попасть в санкционный план Украины
Международная рабочая группа по санкциям против России при президенте Украины Владимире Зеленском обсуждает санкции против граждан Грузии и Беларуси.
Об этом сообщил координатор группы, экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол в интервью PalitraNews.
«Мы обсуждаем [введение санкций против] людей из Грузии и Беларуси, и я думаю, это должно быть сделано. Пока что я не буду называть фамилии, поскольку мы должны достичь соглашения по этому поводу, однако я думаю, что в вашей стране и Беларуси непременно будут индивиды, которые поддерживают путинскую войну и должны знать о последствиях», – сказал Макфол.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», дипломат подчеркнул, что группа, которую он координирует, «является международной, независимой и беспартийной» и «находится в тесной координации с украинским, британским, американским правительствами». Входящие в нее эксперты помогают правительствам и компаниям всего мира в формулировании предложений по санкциям, которые могли бы принудить Кремль к скорейшему прекращению войны в Украине.
Впервые группа обнародовала рекомендации по санкциям в апреле текущего года. По словам Макфола, сейчас они работают над очередным расширением списка.
В США юристы зарегистрировались иноагентами для Абрамовича
Юристы американской фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в Минюсте США в качестве иноагентов, чтобы представлять интересы российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание обращает внимание, что это первый подобный случай после начала войны России с Украиной.
По словам одного из собеседников газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием в США через фирму. По закону США, те, кто занимается политической деятельностью для иностранных правительств, организаций или людей, должны регистрироваться в Минюсте.
The Wall Street Journal напоминает, что в России тоже есть законодательство об «иноагентах». Оно отличается от американского, хотя российские власти утверждают обратное.
Издание пишет, что в законодательстве США четко указано, что иностранный агент должен работать в интересах конкретного иностранного юридического или физического лица. В отчетных документах агент раскрывает свое имя и конкретные платежи за оказанные услуги.
В российском законе даже в его первоначальной редакции речь шла о неопределенном иностранном финансировании. В новом законе об «иноагентах», она стала еще более расплывчатой, пишет газета.
Роман Абрамович находится под санкциями Евросоюза и Великобритании. США ограничения в отношении миллиардера не вводили, но выдали ордер на арест двух самолетов олигарха. Соединенные Штаты допускали, что Абрамович может выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.
СМИ: более пятидесяти заключенных РФ уже отправили воевать в Украину
Более пятидесяти заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным, сообщают издания «Важные истории» и «Вот Так» со ссылкой на свои источники. Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях на этой территории.
Ранее сообщалось, что в нескольких петербургских колониях появились вербовщики российской частной военной компании «Вагнер», которая принимает активное участие в боевых действиях в Украине. Об этом журналистам рассказали родственники заключенных. Взамен поездки на войну им якобы обещают 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели – выплату родственникам до пяти миллионов рублей в качестве компенсации.
- «Группа Вагнера», или «частная военная компания Вагнера» – неофициальное вооруженное формирование, которое считают аффилированным с приближенным к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным (сам Пригожин он это отрицает). Наемники «ЧВК Вагнера» участвовали в спецоперациях в Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике и других регионах, где у России есть военные интересы, а также с 2014 года оказывали помощь сепаратистским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях Украины. По многочисленным свидетельствам, ЧВК участвует и в нынешней войне России против Украины.
Российский бизнесмен Шалва Бреус откроет музей в бывшей Михайловской больнице в Тбилиси
Российский бизнесмен Шалва Бреус планирует открыть Музей современного искусства в бывшей Михайловской больнице в историческом центре Тбилиси. Презентация проекта состоялась сегодня, 6 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Принадлежащая Бреусу компания Hans Ltd в марте приобрела объект через аукцион за более чем 16 миллионов лари (5,5 миллиона долларов). Других претендентов на лот не было. Согласно условиям аукциона, в музей Бреус должен инвестировать 30 миллионов лари (10,5 миллиона долларов) в течение пяти лет. Поскольку здание больницы является памятником культурного наследия, радикально менять его нельзя. К проекту будут подключены специалисты, которые имеют большой опыт работы в сфере музейной архитектуры. Все они уже прибыли в Тбилиси.
В команде бизнесмена настаивают, что проект «чисто социальный и культурный» и не принесет прибыли. Одновременно они подчеркивают, что в качестве локации рассматривали и другие «архитектурно интересные места и памятники» в Венеции, Москве и Брюсселе, но, в конечном счете, выбор остановили на Тбилиси.
Бреус – уроженец Батуми. Одновременно он является гражданином Грузии и России.
В конце 90-х Бреус занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. В 2004 году стал владельцем целлюлозно-бумажного комбината «Волга», одного из ведущих производителей газетной бумаги в России. Некоторые его бизнес-партнеры попали под санкции после вторжения России в Украину.
Грузинские оппозиционные телеканалы подозревают, что Бреусу удалось заполучить здание Михайловской больницы на очень выгодных условиях благодаря связям с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили.
- Михайловская больница появилась в Тбилиси в середине XIX века. Возводить первое на Кавказе медицинское учреждение было поручено известному архитектору немецкого происхождения Зальцману. Строительство больницы на Михайловском проспекте было завершено в 1865 году. Официально больницу учредили 8 ноября 1868 года, а переименовали в Михайловскую уже в 1882 году.
- В 2018 году здание в стиле модерн впервые выставили на аукцион в рамках государственной программы «50 объектов для твоей гостиницы». Тогда начальная цена лота составила 35 миллионов лари (12,3 миллиона долларов). Предложение не заинтересовало. Продать больницу удалось с четвертой попытки.
Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в ходе разговора Пашинян и Путин коснулись ряда вопросов армяно-российской двусторонней повестки, а также региональных проблем и ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
По сообщению российской стороны, Никол Пашинян информировал Владимира Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.
Более 30 человек покинули правительство Британии из-за Джонсона
Более 30 человек покинули правительство Великобритании из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.
Вчера свои посты оставили министры здравоохранения и финансов. Причиной послужило назначение Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера. Члена Консервативной партии уличили в сексуальных домогательствах в состоянии алкогольного опьянения. Неделю назад Пинчер покинул свой пост.
Сегодня несколько уволившихся министров обратились к Джонсону с письмом, в котором призвали премьера оставить должность. Политик в ответ заявил, что не собирается это делать.
Комитет британской Консервативной партии в понедельник, 11 июня, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является Джонсон, останутся неизменными, передает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Отставки британских министров и депутатов проходят на фоне активной внутрипартийной критики Джонсона. В апреле он стал первым в истории премьер-министром, уличенным в нарушении закона во время пребывания на своем посту. Тогда он был оштрафован за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии COVID-19 его же правительством.
В начале июня Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия, выдвинутому против него его коллегами по Консервативной партии.
Согласно опросам, работу премьера не одобряют более 70 процентов британцев.
Мишель подтвердил, что Грузия получит статус кандидата в ЕС после выполнения условий
Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС после того, как выполнит рекомендации Еврокомиссии, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая сегодня, 6 июля, в Европарламенте.
«Варварская война Кремля против Украины ознаменовала тектонический сдвиг на нашем континенте и создала новую геополитическую реальность. На прошлой неделе вместе с 27 лидерами ЕС мы приняли ряд важных геополитических решений. Во-первых, мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии. Будущее этих стран и их народов - в ЕС», - цитирует Мишеля агентство «Новости-Грузия».
По его словам, лидеры государств-членов ЕС также обсудили идею создания «европейского политического сообщества», участвовать в котором, в том числе, смогут государства, которые стремятся к вступлению в сообщество. Как указал Мишель, речь идет о «достаточно мягкой и гибкой политической платформе», которая будет работать по таким темам как энергетика, безопасность, здравоохранение.
Рекомендации Еврокомиссии для Грузии состоят из 12 пунктов. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Оценить, справилась ли Грузия с выполнением условий, должны уже в конце 2022 года.
Российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана
В Новороссийске Приморский районный суд вынес решение о приостановке действия морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума на тридцать дней. Через него экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти.
В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передаёт "Интерфакс". Сам консорциум подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования.
Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире. Многие российские СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС.
Владелец морского терминала, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), будет обжаловать решение в вышестоящем суде. Каспийский трубопроводный консорциум ежедневно он поставляет партнерам до 51,2 миллионов баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти. 31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% - Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni.
После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, однако они не касались транзита казахстанской и иной иностранной нефти через российские терминалы, где ее загружают в танкеры и доставляют потребителям в разных странах мира. Санкции против России привели к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.
1500 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Грузию
1500 легковых автомобилей стоят в очереди перед «Верхним Ларсом» на выезд из России в Грузию, сообщает Северо-Осетинская таможня.
По информации ведомства, за минувшие сутки Россию покинули 1273 машины.
«Таможенники пропускают в десять раз больше автомобилей, чем предусмотрено: по проекту – 200 авто в сутки на въезд и выезд, по факту – более двух тысяч», – сказано в заявлении таможни.
Граждан, планирующих поездку в Грузию, предупреждают, что необходимо учитывать ограниченную пропускную способность Верхнего Ларса.
«Образование очередей перед пунктом пропуска Верхний Ларс связано с тем, что 18 мая сняты ограничения на перемещение физических лиц в Грузию, а также с сезоном отпусков», – заявляют в Северо-Осетинской таможне.
Во Владикавказе напоминают, что в настоящее время в пункте пропуска «Верхний Ларс» проводится реконструкция. В ближайшее время планируется открытие 12 дополнительных полос движения, что позволит увеличить пропускную способность, говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что время ожидания на проезд из России в Грузию доходит до суток.
ЕСПЧ присудил 377 тысяч евро 12 россиянам, избитым в полиции
Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации двенадцати россиянам, пожаловавшимся на избиения и пытки в полиции. Общая сумма компенсаций составляет 377 тысяч евро. Суд решил, что заявители подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а в двух случаях пыткам, что нарушает положения Конвенцию о правах человека.
Один из заявителей пережил пытки в полиции Сочи в 2013 году. Полицейские задержали его по подозрению в краже кабеля, избивали и пытали. У пострадавшего было зафиксировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы, переломы зубов, следы сексуального насилия. С заявлением на полицейских он обратился в Следственный комитет России, но в итоге на него самого завели дело за ложный донос на полицейских и осудили.
Еще два заявителя, Вячеслав и Геннадий Пискуновы, подверглись пыткам в полиции Саранска в 2013 году. Их задержали по подозрению в убийстве и стали выбивать из них признание. ЕСПЧ присудил Вячеславу 52 тысячи евро компенсации, а Геннадию – 26 тысяч евро.
Анатолий Жуков был избит полицейскими у себя дома в Иванове в 2016 году. Полицию вызвала его жена после семейной ссоры. Избитый полицией Жуков был госпитализирован, в больнице ему поставили диагноз "пневмоторакс" и сделали экстренную операцию. Выписавшись из больницы, Жуков обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, но в возбуждении дела против полицейских было отказано. ЕСПЧ присудил Жукову 26 тысяч евро компенсации. Остальные дела, переданные в ЕСПЧ, похожи на приведённые случаи.
В ЕСПЧ отметили, что ни в одном случае полиция не смогла выполнить свои обязанности по проведению эффективного расследования. Также суд подчеркнул, что следственные органы России, отказывая в возбуждении дел против полицейских, основывали свои выводы в основном на заявлениях причастных к делу сотрудников, а жалобы потерпевших игнорировали.
Заявители, скорее всего, не смогут получить компенсации. Россия была исключена из Совета Европы 15 марта. Москва не исполняет решения ЕСПЧ, принятые после этой даты: соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.
Глава Донецкой области призвал жителей эвакуироваться
Глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко призвал жителей населённых пунктов, остающихся под контролем Украины, эвакуироваться, чтобы уберечь себя от обстрелов со стороны наступающих российских войск и чтобы дать возможность украинским военным более эффективно защищаться.
"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Когда людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" - заявил Кириленко во вторник на пресс-конференции в Краматорске, где расположена областная администрация.
По оценкам, в подконтрольных Украине районах области остаётся более 350 тысяч мирных жителей.
Неясно, будет ли эвакуация проводиться централизованно, или же граждане должны попытаться выехать самостоятельно.
Российские войска сейчас наступают в Донецкой области с севера и с востока. Главным направлением удара на севере области является Славянск, на востоке области боевые действия идут под городами Северск и Бахмут. Западнее этих городов расположены Краматорск, Дружковка, Константиновка и Торецк; далее на запад до самой границы Донецкой области крупных городов уже нет. В последние дни сообщается об обстрелах Славянска, в среду в результате обстрела Торецка, как утверждают украинские СМИ, были разрушены жилые дома, под завалами могут быть люди.
- Официальная Москва считает Донецкую область независимой республикой - так называемой "ДНР". Одной из целей войны в Москве называют "защиту" территории "ДНР", при этом, судя по высказываниям официальных лиц, российские военные не намерены останавливаться на границах области, даже если им удастся взять под контроль её территорию. Такого же мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны (ISW), там считают, что целями России остаётся смена режима в Киеве и подрыв суверенитета Украины.
В Великобританию для обучения прибыла первая группа солдат ВСУ
В Великобританию для участия в военной подготовке прибыла первая группа украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По его словам, программу обучения должны пройти до 10 тысяч украинских военных. Он отметил, что правительство намерено расширить масштабы программы за счёт привлечения инструкторов из других стран. На реализацию обучения было выделено более двух миллиардов фунтов.
Уоллес сказал, что обучение будет проходить сразу на нескольких военных полигонах под руководством 11 бригад инструкторов. Курсы включают в себя обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи, управление полевой техникой, тактику патрулирования и обучение законам вооружённых конфликтов. Он добавил, что каждый курс продлится 2-3 недели.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, украинские военные уже обучаются применению реактивных систем залпового огня на военной базе в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.
Ранее Уоллес заявил, что Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.
- 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон от имени британского правительства в ходе визита в Киев предложил масштабную программу обучения украинских военных на территории Великобритании. По его словам, Британия хочет добиться стратегического перелома в войне.
В Украине погиб белорусский доброволец, двое попали в плен, несколько пропали без вести
В Украине погиб белорусский доброволец Иван Марчук с позывным "Брест" – командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского. Это произошло еще 26 июня, когда полк участвовал в сдерживании танкового прорыва российских войск в районе Лисичанска.
Еще несколько бойцов полка пропали без вести, Ян Дюрбейко с позывным "Тромбли" попал в плен, сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского. Еще об одном пленном – Сергее Дегтеве – сообщили российские провластные СМИ, а также демократический лидер Беларуси Светлана Тихановская. Пресс-служба полка имени Калиновского обращает особое внимание на то, что бойцы являются контрактными военнослужащими, а не наемниками, поэтому их статус сейчас – военнопленные. Ведутся поисковые действия. Полк Калиновского держит связь с родными и близкими пропавших без вести бойцов.
Ивану "Бресту" было 28 лет. С первых дней войны он защищал Украину и стоял у истоков основания полка белорусских добровольцев имени Калиновского, сообщает пресс-служба полка.
Белорусская служба Радио Свобода говорила с Иваном "Брестом" за день до его смерти. Он успел ответить на несколько вопросов, на остальные обещал дать ответ, когда вернется с боевого задания.
"Брест" успел рассказать, что с 2015 года воевал в зоне АТО, до этого воевал во французском Иностранном легионе. "Теперь все идет к какой-то логической развязке, поэтому я в Украине, где поставил все на кон, находясь в опасности как со стороны КГБ, так и со стороны врагов-россиян", – сказал Иван "Брест" в интервью белорусской "Свободе".
Сколько граждан Беларуси воюют на стороне Украины, неизвестно. Кроме бойцов полка имени Калиновского белорусы входят в состав украинских военных формирований. Известно о нескольких погибших. Светлана Тихановская заявляла о 1500 белорусах, воюющих в Украине. В петиции о предоставлении гражданства иностранцам, воюющим на стороне Украины, упоминаются более двух тысяч граждан Беларуси, которые участвуют в обороне страны.
Еще в марте в МВД Беларуси сообщали, что в отношении 50 человек, которые воюют в Украине в составе белорусского батальона, заведены уголовные дела. В июне в ведомстве заявили, что "в состав националистических батальонов Украины" входят около 200 белорусских граждан. Замминистра ведомства назвал их "участниками террористических формирований". На родине им грозит уголовная ответственность по статьям о наемничестве (до семи лет лишения свободы), об участии в вооруженном конфликте на стороне иностранного государства (до пяти и до десяти лет лишения свободы).
Известно также о как минимум пяти гражданах Беларуси, воюющих на стороне России. Их данные известны, но белорусские власти никак не преследуют этих людей.
Российские власти не признают военные контракты, которые граждане других стран заключают в Украине, и поэтому считают их наемниками. В российском уголовном кодексе есть статья о наемничестве, она предполагает до восьми лет лишения свободы. Ранее попавших в плен граждан Британии и Марокко судили не на территории России, а в так называемой "ДНР", которая также считает контрактников-иностранцев наемниками и обвиняет их по статье о "силовом захвате власти" (у так называемой "республики" есть свой уголовный кодекс), по которой предусмотрена и смертная казнь.
Правоохранители ищут лиц, устроивших стрельбу в Цхинвали
В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили об инциденте на цхинвальской улице Островского. По информации ведомства, ранее судимому 34-летнему жителю Цхинвали неизвестные причинили огнестрельное ранение.
Лица, подозреваемые в совершении данного преступления, скрылись с места происшествия на автомашине Mercedes-Benz E 320.
Пострадавший доставлен в больницу со сквозным ранением левого бедра.
«Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление. В республике объявлен план-перехват. Городским и районным управлениям внутренних дел разосланы ориентировки автотранспорта», – сказано в заявлении.
Ведомство просит граждан обратиться в дежурную часть МВД при получении какой-либо информации по совершенному преступлению.
В Греции задержан грузинский «вор в законе» и 12 членов его группировки
Полиция Греции провела рейд против преступной группировки, возглавляемой грузинским «вором в законе» Како Биланишвили, передает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на греческие СМИ.
Сообщается, что в группировке Биланишвили состояло 12 человек, один из которых – гражданин Ирака, а остальные – уроженцы Грузии. Их задержали 8 июня, а на этой неделе по приказу прокуратуры Афин были обнародованы их фото.
В течение последнего года по всей Аттике члены группировки совершили десятки квартирных краж на общую сумму более 120 тысяч евро.
По итогам обысков у обвиняемых изъяли некоторые украденные вещи: большое количество ювелирных украшений и дорогостоящих часов, разные электронные устройства и мобильные телефоны, солнцезащитные очки и духи, а также сумма 8347 евро наличными. Также полицейские обнаружили огнестрельное оружие и инструменты для взлома дверных замков.
Установлено, что группировка перечисляла деньги от краж в «воровской общак». Биланишвили контролировал каждый шаг – от планирования кражи до продажи краденного. Все члены группировки относились к нему с особым уважением и старались завоевать его расположение.
ТВ «Пирвели» утверждает, что у 72-летнего Биланишвили есть связи с семьей основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что сын Иванишвили – Бера Иванишвили, поддерживает дружеские отношения с проживающим в Тбилиси сыном Биланишвили.
В Абхазии милиционеров, не помешавших похитить россиянина, обвинили в халатности
В Абхазии четверых сотрудников милиции, не предотвративших похищение россиянина, обвиняют в халатности. Уголовное дело возбудила прокуратура Сухумского района.
По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.
В пресс-релизе прокуратуры указано, что 4 июня текущего года сотрудники милиции прибыли на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в селе Гумиста, «в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А. и перемещения последнего под угрозой применения насилия – опасного для жизни и здоровья». После этого злоумышленники увезли россиянина на машине, а сотрудники МВД не предприняли мер по преследованию в отношении лиц, совершивших преступления, утверждают в прокуратуре.
Сотрудников милиции, обязанных предотвращать и пресекать преступления согласно закону «О милиции», обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре заявляют, что права и законные интересы гражданина Российской Федерации были существенно нарушены, а престижу Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики был причинен ущерб.
Сотрудникам милиции грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трёх лет.
Были ли задержаны лица, похитившие россиянина, не сообщается.
Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками
В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.
По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.
Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.
Официальных подтверждений этой информации нет.
В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.
Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введён "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, – с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
ООН подтвердила гибель 17 журналистов на войне в Украине
С начала российского вторжения в Украину в результате боевых действий погибли 17 журналистов, ещё 14 были ранены. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на Совете по правам человека ООН. На Совете обсуждался доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
По данным ООН, четверо пострадавших журналистов сообщили, что они преследуются из-за своей профессиональной деятельности. Как минимум семеро погибли под обстрелами, из них пять – скорее всего, в результате российских атак. Ещё пять журналистов были убиты в районах активных боевых действий, во всех случаях личности нападавших не установлены. Одного журналиста похитили военные с российской стороны, его пытали – журналист скончался вскоре после освобождения.
ООН отмечает, что среди погибших и раненых журналистов по меньшей мере пять женщин. Среди них сотрудница Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич и российская журналистка Оксана Баулина.
Кроме того, мониторинговая миссия ООН зафиксировала семь случаев похищения работников СМИ на территориях, оккупированных российскими войсками. В начале марта в Херсонской области российские военные задержали журналиста, он провёл в заключении восемь дней, его близким не сообщали, где он находится, – этот журналист был освобождён.
Также ООН подтвердила, что российская армия как минимум дважды целенаправленно расстреляла автомобиль с журналистами. Журналисты пытались выехать из Ирпеня под Киевом на машине с белым флагом и надписью PRESS.
- С начала войны в Украине ООН задокументировала гибель 4889 мирных украинцев, среди них 335 детей. Свои дома покинули 8 миллионов жителей Украины. В ООН отмечают, что фактические цифры могут быть гораздо выше – работа по документации жертв российской агрессии продолжается.
- В конце июня Украина подала иск в ЕСПЧ с обвинением России в военном вторжении и нападении на мирное население.
- Кремль отрицает, что российские военные совершают преступления против мирных жителей Украины. Российские военные признают свою вину в ударах по гражданским объектам.
Британскому посольству в Москве присвоили адрес на площади Луганской Народной Республики
Участок земли у Смоленской набережной в центре Москвы, на котором расположено британское посольство, официально переименован в площадь Луганской Народной Республики. Об этом 6 июля сообщило агентство городских новостей со ссылкой на столичный департамент городского имущества.
Постановление о переименовании мэр города Сергей Собянин подписал 5 июля. Городские власти утверждают, что переименование прошло по итогам голосования на официальном портале для москвичей, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Отдельно голосование на сайте не анонсировалось, убедился корреспондент Радио Свобода.
Улица, на которой расположено британское посольство, никогда не переименовывалась. На сайте дипломатического представительства по-прежнему указан старый адрес: Смоленская набережная, дом 10. Ранее московские власти переименовали участок в центре города, на котором расположено посольство США, в площадь Донецкой народной республики. Посольство теперь указывает на своём сайте вместо точного адреса географические координаты.
Алан Гаглоев назначил и.о главы цхинвальской администрации
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев возложил временное исполнение обязанностей главы цхинвальской администрации на Дмитрия Пухаты. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Экс-глава администрации Алан Кочиев подал в отставку 24 июня. Спустя неделю Алан Гаглоев подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.
Алан Кочиев занимал должность главы цхинвальской администрации с 2017 года. Дмитрий Пухаты был заместителем мэра с 2013 года.
Роскомнадзор планирует заблокировать зеркальный сайт Радио «Эхо Кавказа»
Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует заблокировать на территории России один из зеркальных сайтов «Эха Кавказа». Редакция уже получила предварительное уведомление об ограничении в России доступа к сайту.
Напомним, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха Кавказа» на территории России в начале марта, вскоре после начала российского вторжения в Украину.
После этого для обхода блокировок наши пользователи могут воспользоваться зеркальным сайтом, который периодически меняется из-за новых блокировок.
В письме российского ведомства от 5 июля речь идет «о нарушении порядка распространения информации» и необходимости «незамедлительного удаления распространяемой с нарушением закона информации». Какую информацию необходимо удалить, не уточняется.
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В Омске полиция избила инвалида за герб Украины на обложке паспорта
В Омске полицейские избили активиста с инвалидностью Захара Закурдаева из-за обложки на паспорт с гербом Украины, который он достал на приеме у врача. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российский армии. Об этом сообщает "Омское гражданское объединение".
По данным проекта, 15 марта Закурдаев проходил медкомиссию, и врач-нарколог начал задавать ему вопросы об обложке на его паспорте и отношении к "спецоперации". Закурдаев ответил, что ему не нравится, что на войне гибнут люди.
Через две недели к нему на работу пришли полицейские и отвезли в отделение. Там, по словам Закурдаева, его избили и заставили подписать признание, что он имеет отношение к организации митингов, а также может быть причастен к "украинским группировкам", в частности, к полку "Азов". Также активист утверждает, что его заставили подписать протокол обыска квартиры, и составили протокол по статье о дискредитации армии.
Закурдаева сутки продержали в отделении. После освобождения он сразу обратился в больницу, чтобы зафиксировать побои.
Позже суд оштрафовал Закурдаева на 30 тысяч рублей, указав в постановлении, что у него инвалидность третьей группы. В документе также приводятся слова врача, который заявил, что Закурдаев "демонстративно предъявил паспорт, на обложке которого изображен украинский герб" и "агрессивно высказывался в адрес Путина". Закурдаев также рассказал, что его мать украинка, и в Украине живут его родственники и друзья.
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