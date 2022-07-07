Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Россию прекратить оккупацию грузинских территорий

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию грузинских территорий – Абхазии и Цхинвальского региона, а также принять конструктивное участие в Женевских международных дискуссиях. Декларация принята по итогам ежегодной сессии, прошедшей в Бирмингеме 2-6 июля.

Осуждая полномасштабное военное вторжение и агрессивную войну России против Украины, в Парламентской ассамблее ОБСЕ также указывают на «прежние агрессивные насильственные действия Российской Федерации в отношении других государств-участников, в том числе Грузии и Молдовы».

«Российская Федерация поддерживает неприемлемые условия, позволяющие ей до сих пор фактически оккупировать или контролировать часть территории этих государств-участников», – сказано в документе.

Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила «глубокое сожаление в связи с неурегулированным конфликтом между Российской Федерацией и Грузией» и подчеркнула «необходимость всестороннего выполнения Российской Федерацией положений заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня», а также решения Европейского суда по правам человека, вынесенного в январе 2021 года.

В декларации также осуждается «деградация обстановки в области прав человека и гуманитарного положения дел в оккупированных Россией регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южная Осетия». Речь идет о нарушениях основных свобод и прав местных жителей, различных формах дискриминации этнического грузинского населения, а также уничтожении и изменении характерных грузинских черт памятников грузинского культурного наследия, что «является прямым следствием продолжающейся оккупации и политики «русификации», осуществляемых Российской Федерацией».