От Лугано до Луганска. «План Маршалла» для Украины

«План Маршалла» для Украины будет. Более 40 стран подтвердили свое участие в восстановлении Украины после российской агрессии и подписали «Декларацию Лугано». В ней, в том числе, обозначены условия для будущего выделения денег, включая борьбу с коррупцией и другие реформы в Украине.

«Декларация Лугано», которая дает старт так называемому плану Маршалла для Украины и весьма символично напоминает о Луганске, увидела свет в швейцарском городе с созвучным названием, куда приехали представители почти всех стран Европы, а также Израиля, Японии, Южной Кореи, Турции, США, Канады и Австралии.

Документ, не имеющий, к слову, юридической силы, осуждает российскую агрессию, призывает Кремль незамедлительно вывести войска и декларирует готовность поддерживать восстановление Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняет: готовность поддержки сопряжена с определенными условиями:

«Европейская комиссия предложила правительству Украины создать платформу реконструкции для определения потребностей в инвестициях, координации действий, направления ресурсов и, конечно же, для поддержки амбициозной программы реформ».

Сами украинские власти оценивают реконструкцию страны в 750 млрд долларов. Только по поводу нынешнего года Киев говорит о необходимости привлечения 60-65 млрд долларов, и это без учета расходов на оборону и вооружения. Цифры, а также видение украинского руководства относительно того, как должно обеспечиваться финансирование, озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль:

«Сегодня прямые инфраструктурные потери Украины составляют более 100 миллиардов долларов. Были разрушены или повреждены более 1200 учебных заведений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводных и электрических сетей, автомобильных и железнодорожных путей. Кто должен платить за восстановление, которое уже оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником возмещения должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну, они вызвали эти массовые разрушения, и они должны нести за это ответственность. Замороженные российские активы, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Часть стран уже инициировала процессы не просто замораживания, но и конфискации этих активов».

По словам Шмыгаля, план восстановления Украины должен быть разделен на три ключевых этапа. Первый – немедленное восстановление того, что имеет решающее значение для жизни людей. Второй – быстрое восстановление после завершения боевых действий. В рамках этого этапа необходимо реализовать тысячи проектов – восстановить школы, больницы, построить временное жилье. Третий этап плана – долгосрочная трансформация: от образования и медицины до перехода на зеленую энергетику и создания нового военно-промышленного комплекса.

С тем, что основные расходы должна понести Россия, согласны в Британии. Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс уверена, что в ближайшее время этот вопрос будет решен:

«Россию необходимо привлечь к ответственности за эту ужасающую войну, развязанную в Украине, и мы рассматриваем варианты изъятия российских активов, которые мы обсуждали на саммите «Большой семерки». И многие из наших союзников также рассматривают варианты, как сделать так, чтобы Россия внесла свой вклад в восстановление Украины. Мы также тесно сотрудничаем с международными организациями, такими как Всемирный банк. Но я хочу прояснить, что мы полны решимости оказывать Украине необходимую поддержку в долгосрочной перспективе, сколько бы ни длилась эта война, потому что не только для украинской свободы и демократии, но и для всей нашей свободы и демократии жизненно важно, чтобы Украина победила».

До настоящего времени Запад выделял деньги в основном на гуманитарную помощь и закупку оружия для Украины. Однако сейчас всерьез задумался о будущих расходах на восстановление страны. Но и Украина должна быть готова измениться. Президент принимавшей конференцию Швейцарии Иньяцио Кассис, в частности, заявил:

«То, чего мы достигли за последние два дня, заложило основу, которая в долгосрочной перспективе позволит не только восстановить инфраструктуру разрушенной страны и средства к существованию ее народа. Мы готовимся к послевоенному времени уже сейчас, в разгар войны. Это должно дать людям в Украине надежду и уверенность в том, что они не одиноки, потому что устойчивое восстановление Украины требует обновленных институтов, готовых к будущему».

Уже после первого месяца российского вторжения было ясно, что счет за восстановление окажется 12-значным. Ведущие мировые экономисты еще в апреле предварительно оценили потребность Украины в помощи в размере от 200 до 500 млрд евро. Ученые опирались тогда на опыт Европы после Второй мировой, то есть на пресловутый «план Маршалла», объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели.

Три стадии, предложенные специалистами, – чрезвычайная, восстановление критической инфраструктуры и лишь затем закладывание основ для быстрого превращения Украины в современную экономику, по сути, и были взяты за основу плана, озвученного в Лугано.

Но все те же специалисты подчеркивали: в этом случае невозможно будет обойтись, с одной стороны, без готовности ЕС принять Украину в свои ряды, а с другой – без готовности самой Украины провести радикальные реформы, которые позволят искоренить коррупцию, концентрацию экономической мощи в руках узкого круга лиц и проблемы в управлении государством.

Первый шаг к этому сделан: Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Но в том, что касается борьбы с коррупцией, установления верховенства закона, независимости судебной системы и т.д., Киеву еще предстоит доказать свое соответствие условиям, на которых Запад и его союзники готовы будут вложить в восстановление страны многие миллиарды долларов.