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В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека
В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано – он уже посетил Тбилиси, а сегодня проводит встречи в Батуми.
50-летний исландский судья возглавляет ЕСПЧ с апреля 2020 года.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что для получения статуса кандидата в члены ЕС Еврокомиссия представила Грузии список из 12 рекомендаций. Брюссель призывает Грузию принять закон, согласно которому, грузинские суды в своих решениях будут проактивно учитывать решения ЕСПЧ.
Сотрудничество между ЕСПЧ и Грузией продолжится в направлении усиления защиты прав человека, подчеркнул Роберт Спано сегодня во время посещения Конституционного суда Грузии.
По оценке Спано, диалог между ЕСПЧ и национальными судами Грузией поддерживается в последние 20 лет.
«За последние годы мы наблюдаем улучшения в том, как национальные суды рассматривают конвенционные вопросы. Самое главное, что национальные судьи пользовались конвенцией, нашим прецедентным правом, если они будут это делать, наше сотрудничество улучшится, а это значит, что защита прав человека в Грузии еще более усилится», – сказал Спано.
Ранее в Тбилиси Спано провел встречи в Верховном суде Грузии и побеседовал с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Было подчеркнуто историческое решение Европейского суда по правам человека, подтвердившее оккупацию грузинских территорий и то, что Россия осуществляет эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией.
Грузинская сторона отметила, что по состоянию на 31 марта 2022 года, в ЕСПЧ рассмотрели до 130 жалоб о Грузии, что является самым низким показателем в истории.
Другие новости дня
Кадыров опубликовал второе «юмористическое» видео с «Зеленским»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал второе «юмористическое видео» с пародией на президента Украины Владимира Зеленского. В первом ролике, выпущенном 4 июля, «Зеленский» объявлял о капитуляции украинских войск и говорил «Ахмат — сила!»
Как пишет «Медуза», в новом видео «Зеленский» якобы просит Кадырова взять его «часовым» в батальон «Ахмат», но тот отвечает ему отказом: «У нас [уже] сформирован батальон „Ахмат“. НАТО набирает таких, как ты. Там вам место, предателям».
В скетче несколько раз упоминается «мука», которой испачкан нос «Зеленского», а заканчивается видео титром «Муки больше не будет, Zеля!» Это эксплуатация российского пропагандистского штампа о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики. Впрочем, использование слова «мука» может отсылать и к теме украинского зерна: Киев обвиняет Россию в хищении зерна с оккупированных территорий и в препятствовании украинского экспорта зерна по морю.
Вероятно, это не последнее видео про «Зеленского» с участием Кадырова. Исполнитель роли украинского президента — блогер, называющий себя Макс Комикадзе, — после выхода первого видео анонсировал выход «еще двух серий». В производстве, судя по заявлениям исполнителей главных ролей, участвуют российские провластные пранкеры Вован и Лексус.
- За время войны в Украине Кадыров стал одним из главных рупоров российской агрессии: в своем телеграм-канале он ежедневно рассказывает о продвижении чеченских военных, занимается планированием боевых действий и читает стихи своим врагам. С февраля число его подписчиков выросло с 60 тысяч до двух с половиной миллионов человек. Эксперты неоднократно указывали на фейковую информацию, которая появляется в его канале.
Муниципального депутата в Москве приговорили к 7 годам по статье о фейках про армию
Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа города Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Это первый приговор по статье о распространении фейков о российской армии. Депутат осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек.
В начале апреля прокремлёвские телеграм-каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
Российские власти отрицают войну в Украине, называя её специальной военной операцией. Запись заседания была отправила в Генеральную прокуратуру, после чего против двух депутатов было возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый, Елена Котёночкина, уехала за границу.
Согласно решению суда, своим выступлением Горинов распространил недостоверную информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти. Ему запретили четыре года после освобождения занимать государственные должности.
Бывшие президенты ФИФА и УЕФА оправданы по уголовному делу о мошенничестве
Федеральный суд Швейцарии оправдал бывших президентов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Они обвинялись в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов.
Обвинение утверждало, что Блаттер одобрил незаконный платёж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. По версии следствия, это нанесло урон международной федерации. Оба функционера отрицали свою вину.
Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 году соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем ещё на шесть лет.
Платини после решения суда заявил, что счастлив решению. "Я продолжаю повторять: моя борьба — это борьба с несправедливостью. Я выиграл первый матч", — заявил он.
Главы МИД G20 на Бали отказались от общего фото из-за Лаврова
Министры иностранных дел стран "Двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство "Киодо Цусин".
По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры ряда стран Запада пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.
В Госдепартаменте ранее подчёркивали, что Блинкен не намерен встречаться с российским министром на Бали, так как время для этого неподходящее.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что 7 июля главы МИД "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония) и Евросоюза отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих".
7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.
С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.
29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.
- В апреле министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках G20 в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения в Украину. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Канада выведет из-под санкций турбину для «Газпрома» по просьбе Германии
Правительство Канады планирует вывести из-под санкций задержанную турбину для газопровода "Северный поток". Она была доставлена в страну из России для ремонта, но вернуть обратно её стало невозможным из-за введённых против Москвы ограничений. С просьбой сделать исключение к Оттаве обратилось правительство Германии, сообщают со ссылкой на анонимные источники украинское издание "Европейская правда" и агентство Reuters.
Сославшись на задержанную турбину, российский газовый монополист "Газпром" сократил мощность трубопровода "Северный поток" в Германии до 40% от обычного уровня. Российский газ занимает важное место в немецкой экономике, сокращение поставок вынуждает Берлин и крупный немецкий бизнес готовиться к режиму суровой экономии топлива.
В Siemens заявляют, что сокращение "Газпромом" поставок не связано с задержанным оборудованием. Однако, по данным "Европейской правды", причиной для снятия санкций станет аргумент о необходимости восстановить объемы прокачки газа в Европу.
Седьмого июля министр экономики Германии Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg, что турбину нужно будет вернуть в Германию, чтобы после передать её России. "Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны причинить боль и вред России и Путину больше, чем нашей экономике", – сказал министр.
Источник Reuters в украинском министерстве экономики заявил, что если Канада действительно вернет турбину "Газпрому", то украинские власти обратятся к европейским партнерам с просьбой "пересмотреть подход" к исполнению санкционного режима.
Лига Конференций: три грузинских клуба уступили соперникам
Три грузинских клуба накануне потерпели поражения в матчах первого квалификационного раунда футбольной Лиги Конференций.
Тбилисское «Динамо» на домашнем стадионе, дважды выигрывая по ходу матча, уступило эстонскому клубу «Пайде» со счетом 2:3.
Клуб «Сабуртало» уступил на своем поле албанскому «Партизани» со счетом 0:1.
Горийский клуб «Дила» проиграл на выезде финской команде «КуПС» со счетом 0:2.
Ответные поединки пройдут 14 июля.
Юрист: в Луганской области удерживают 17 российских контрактников, отказавшихся воевать
В Луганской области Украины российские командиры удерживают 17 военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил "Медиазоне" глава юридического отдела фонда "Свободная Бурятия" Андрей Ринчино.
По его словам, как минимум двое военных из Тувы, остальные – из Бурятии, Ростовской области и других регионов России. Ринчино сообщает со ссылкой на одного из военных, что около двух недель назад солдаты вернулись из зоны активных боев и написали рапорты об отказе от участия в "специальной операции". Речь идёт о военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты с министерством обороны. Часть солдат отправили в Россию, а другим сказали ждать, но через неделю снова повезли на передовую, как говорит один из военных, без необходимой экипировки.
По пути сломалась машина, поэтому часть солдат остались на обочине. Их встретили военные "ЛНР", накормили и показали подвал, в котором можно укрыться. Позже они решили поехать обратно. Когда они вернулись в то место, там было много раненых, две роты, рассказал военный.
Контрактники решили уехать автобусом до Москвы из города Первомайск. Там их задержали сотрудники военной полиции и отправили в комендатуру в Алчевск в 40 км от Луганска, забрали паспорта и военные билеты, а после закрыли в комнате с матрасами на полу. По словам солдата, среди военных, которых удерживали в Алчевске, были те, у кого закончился срок контракта, а также военнослужащий, потерявший слух после взрыва гранаты. Накануне всех отказавшихся от участия в войне отправили из Алчевска в Брянку в 13 км от города. Там солдаты занимаются "расчисткой помещений", их удерживают в комендатуре. По словам военного, одного из контрактников посадили в камеру, когда он спросил об основаниях, на которых их удерживают.
Как ранее сообщала "Русская служба ВВС", Минобороны России задействует на наиболее активных участках фронта в Украине добровольцев, которые заключили краткосрочные контракты. Как рассказали контрактники, солдат отправляют в зону боевых действий недостаточно подготовленными, а срок обучения перед отправкой на фронт составляет от трех до семи дней.
«Фонтанка» опубликовала список «запрещённых» в России музыкантов
В России появился неофициальный «список запрещенных артистов». На сегодняшний день в нём 37 фамилий. Об этом пишет «Фонтанка», публикуя скриншоты, которые изданию прислал один из оказавшихся в стоп-листе исполнителей, а также организатор концертов на условиях анонимности.
Все перечисленные певцы или группы открыто выступили против войны или же не высказываются в поддержку действий России в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть "ДДТ", Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", Каста, "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, "Louna", "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие.
Собеседник "Фонтанки" уточнил, что список "ежедневно корректируется и дополняется", но и без него "все продюсеры прекрасно знают", кому можно выступать.
Большинство исполнителей из списка открыто выступили против войны, некоторые, например, Монеточка, IC3PEAK, Оксимирон и Face также провели благотворительные концерты в поддержку Украины.
После вторжения России в Украину часть исполнителей уехали из России. Другие столкнулись с отменой концертов. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.
Гаглоев на встрече с главой МВД: «Будем пресекать нарушения закона»
Участники инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали находятся в Северной Осетии, заявил на встрече с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым глава МВД Валерий Газзаев.
«Как известно, 6 июля были совершены противоправные действия в отношении жителя Цхинвала. Ему нанесли огнестрельное ранение из автомашины. С места происшествия гражданин был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. Лица, совершившие преступление, выехали в Российскую Федерацию и по нашей информации находятся в Северной Осетии, в частности, разыскиваются четыре гражданина», – сказал глава МВД.
Как пишет агентство «Рес», он добавил, что ведется работа по установлению их местоположения для дальнейшего задержания.
«В районе Прис была обнаружена автомашина, на которой они скрылись с места происшествия. Она оформлена на фигуранта произошедшей ранее кражи – Догузова. Мы установили и владельца автомашины марки Toyota Prada, на которой подозреваемые в преступлении пересекли границу с Российской Федерацией», – рассказал министр.
На территории Северной Осетии, по словам Газзаева, находятся и лица, совершившие кражу в доме главы ГУП «Югосетнефтепродукт» по улице Ленина.
«Они пересекли границу, в настоящее время находятся на территории Российской Федерации. Доказательная база есть, она собрана. С российскими коллегами мы уже связались через информационно-координационный центр. Понадобится некоторое время, чтобы обеспечить их задержание», – пояснил он.
Алан Гаглоев, выслушав доклад министра, отметил, что «надо провести все необходимые мероприятия, задействовать все ресурсы, в том числе возможности информационно-координационного центра, установить местонахождение разыскиваемых, задержать их и проработать вопрос их экстрадиции».
«Все граждане, начиная от президента до рядового гражданина, должны быть равны перед законом, независимо от занимаемых должностей и степени родства или приближенности. А если кто-то не хочет заниматься своими обязанностями или не справляется с ними, жду от вас предложений. В случае необходимости будем принимать соответствующие кадровые решения. Каждый должен чувствовать себя в безопасности. Будем пресекать любые нарушения закона», – сказал Гаглоев.
Байден после оставки Джонсона заявил о сохранении особых связей с Лондоном
Соединённые Штаты продолжат своё "тесное сотрудничество" с Великобританией, включая совместную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Об этом в четверг заявил американский президент Джо Байден спустя несколько часов после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста главы британского правительства.
"Соединённое королевство и США ближайшие друзья и союзники, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", - подчёркивается в заявлении главы Белого дома.
Джо Байден добавил, что расситывает на продолжение тесного сотрудничества с Лондоном, в том числе, в том, что касается помощи украинцам, защищающих свою страну от "жестокой войны Путина" и свою демократию. Также Байден отметил общее стремление заставить Россию ответить за свои действия.
7-го июля, в середине дня, Борис Джонсон объявил, что уходит с должности главы правительства и с поста лидера правящей Консервативной партии после десятка анонсированных за последние два дня отставок в британском кабинете, включая ключевых министров. Это произошло после ряда громких разбирательств. Одно из них связано с именем Криса Пинчера - бывшего высокопоставленного фукционера Консервативной партии, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Джонсона, заявил, что украинцев эта новость опечалила. Зеленский назвал Джонсона своим другом и отметил, что Украина благодарна ему за неизменную поддержку – с первых дней российского вторжения. "У нас нет сомнений, что поддержка со стороны Великобритании сохранится [и после отставки Джонсона]. Мы навсегда останемся настоящими друзьями и сильными союзниками", – подчеркнул украинский президент.
Борис Джонсон взял на себя одну из лидирующих ролей в усилиях Запада по оказанию поддержки Украине в связи с российской агрессией. С начала войны в конце февраля Лондон подверг санкциям свыше тысячи физических лиц и более 120 компаний в России, а также в союзной Москве Беларуси. Джонсон дважды лично приезжал в Киев уже после вторжения.
Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода:
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в больнице после совершенного на него покушения. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
В пятницу утром в городе Нара на западе Японии в спину Абэ дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абэ доставили в больницу на вертолёте. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.
Такую же формулировку использовал бывший губернатор Токио Ёити Масудзоэ. Би-би-си пишет, что в Японии "часто используют этот термин, когда смерть официально не подтверждена". Премьер министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние экс-премьера государства Синдзо Абэ оценивается как "крайне тяжёлое".
Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тэцуя Ямагами — бывший служащий морских сил самообороны Японии.
67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии, которую в разное время возглавляли его отец и он сам.
Абэ, сын бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и двоюродный внук бывшего премьер-министра Нобусукэ Киси, в первый раз возглавил правительство в 2006 году и на тот момент стал самым молодым премьером в послевоенной истории Японии.
В следующий раз Синдзо Абэ стал главой правительства в 2012 году и оставался на этом посту до 2020 года. Своё решение об отставке он объяснил проблемами со здоровьем.
Абэ считался самым пророссийским главой правительства в истории Японии. За годы у власти он встречался с Владимиром Путиным 27 раз, 11 раз был в России с визитом. Задачей премьер-министра было подписание мирного договора с Россией и возвращение Японии части Курильских островов. Однако ему не удалось достичь никакого прогресса в этом ключевом для него вопросе.
Хоштария требует ввести персональные санкции против глав МВД и СГБ Грузии
Лидер партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария призвала ввести персональные санкции против глав МВД и СГБ Грузии, которые входят в близкое окружение миллиардера, основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Список чиновников и бизнесменов, против которых следует, по мнению Хоштария, ввести санкции, политик представила сегодня на брифинге. Она также пообещала передать список партнерам на западе. В него вошли глава МВД Вахтанг Гомелаури, действующий глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, Коба Кобидзе из СГБ, который, как утверждает Хоштария, непосредственно занимается слежкой и шантажом.
«Вместо того, чтобы служить стране, они обслуживают именно интересы Бидзины Иванишвили», - заявила Элене Хоштария.
В список Хоштария также вошли «мелкие олигархи» и «псевдо-безнесмены», которых она обвинила в коррупции и связях с Россией: это владелец телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе, бизнес-партнер миллиардера Иванишвили, его родственник – бизнесмен Уча Мамацашвили, а также влиятельный бизнесмен Вано Чхартишвили и скандально известный бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе.
Хоштария составила свой список после того, как американский дипломат Майк Макфол заявил, что лица в Грузии и Беларуси рассматриваются на предмет персональных санкций, связанных с помощью России в условиях войны.
«Наша задача - сделать международные персональные санкции одним из инструментов процесса деолигархизации», - подчеркнула Хоштария.
В Финляндии одобрен законопроект о заграждениях на границе с Россией
Финляндия начала укреплять границу с Россией. Парламент страны в четверг одобрил возведение заградительных барьеров и возможность полного закрытия участка совместной границы протяженностью в 1300 километров в случае исключительных обстоятельств.
Голосование прошло в момент, когда Финляндия находится в процессе ускоренного присоединения к НАТО после десятилетий нейтралитета в оборонной сфере. О решении вступить в Североатлантический Союз Хельсинки объявил после начала российского вооруженного вторжения в Украину.
Законопроект, принятый финским парламентом 7 июля, предоставляет правительству право вести строительство заграждений вблизи границы. Документ также позволяет закрывать пункты ее пересечения и направлять лиц, которые добиваются убежища, в определенные места при крупномасштабной попытке попасть в страну, отмечает агентство DPA.
В прошлом месяце Финляндия, наряду со Швецией, получила формальное одобрение на присоединение к НАТО от руководства блока. Теперь каждая из 30 стран-членов организации должны ратифицировать протокол о вступлении, что в ряде государств находится уже в процессе рассмотрения.
Общественное мнение в обеих скандинавских странах изменилось значительно в пользу членства в НАТО на фоне войны в Украине.
Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
Ряд членов НАТО высказались за вступление Финляндии и Швеции по ускоренной процедуре, чтобы, как отмечалось, не подвергать их опасности при длительном промежуточном периоде и иметь возможность защитить союзников согласно 5-й статье устава НАТО. В ней говорится, что нападение на одного из участников рассматривается как агрессия против всех членов Союза.
Путин: Россия всерьез пока еще ничего не начинала в Украине
Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе спецоперации на Украине, заявил в четверг российский президент Владимир Путин.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет», - сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
Как сказал Путин, все должны понимать, что Россия «по большому счету всерьез пока еще ничего не начинала». При этом Москва, по его словам, не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - подчеркнул глава государства.
На встрече с законодателями Владимир Путин также сказал, что инициаторы санкций в отношении России не достигли своих целей. «Незаконные меры, введенные против России, создают нам трудности. Это очевидный факт. Но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России», - сказал Путин.
Западные страны резко осудили российское вооруженное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, охарактеризовав его как неспровоцированное. Так, на недавнем саммите группы семи ведущих экономик мира, G7, было подчеркнуто, что война в Украине «незаконна и неоправданна». Санкционные списки против России за нападение на Украину постепенно расширяются. Под ограничения уже попали многие ведущие российские банки, предприятия оборонной сферы, различные крупные компании, бизнесмены и высокопоставленные официальные лица, включая самого президента Владимира Путина.
В Москве подчеркивают, что «военная спецоперация в Украине» стала, в том числе, следствием безуспешных попыток России договорится о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО. Выступая 7 июля, Владимир Путин заявил о стремлении «коллективного Запада навязать миру свой новый миропорядок» и о том, что эти усилия обречены на неудачу. Он также упомянул желание Запада «спровоцировать конфликт в Украине для нового этапа борьбы с Россией».
Против российского военкома Крыма возбудили дело по двум статьям
Против российского военного комиссара аннексированного Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело по двум статьям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.
По утверждению следствия, он за деньги давал подчинённым поручения об освобождении граждан от призыва в армию.
Военно-следственный отдел управления ФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Военному комиссару грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что сотрудники военной контрразведки пришли к военкому с обыском, а трое его подчиненных уже находятся под следствием.
Одному из старейших воров в законе России дали 8,5 лет колонии
Суд в Республике Адыгея приговорил вора в законе Владимира Волкова, известного в криминальной среде как Волчок, к восьми с половиной годам колонии особого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Волков, которому 72 года, считается одним из старейших криминальных авторитетов в России, пишет Кавказ.Реалии. В воры в законе Волкова короновали в 1982 году, он более 38 лет руководил преступным сообществом на территории Кубани и Адыгеи.
Суд постановил, что Волков "организовывал сбор денежных средств и их траты на нужды лиц, осуществляющих преступную деятельность, участвовал в разрешении конфликтов в преступной среде и занимался покровительством". При аресте суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о передаче в бюджет государства одного миллиона долларов, которые могли принадлежать Волкову.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
- Дело Волкова поступило в суд в июле 2021 года, после чего суд более 40 раз откладывал заседания по неизвестной причине.
- В 1982 году Владимир Волков был осуждён за вымогательство, в 1994 году – за хранение наркотиков, в 2019 году – за вымогательство, использование рабского труда и мошенничество. В 2012 году Волкова объявили в федеральный розыск по обвинению в создании преступного сообщества, в 2017 году его задержали в Краснодаре.
- Статья о ворах в законе была включена в Уголовный кодекс России в 2019 году. За "занятие высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.
Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании
Борис Джонсон уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Об этом он объявил в ходе специального обращения к нации.
Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового лидера. Выборы, предположительно, могут состояться в октябре.
Он поблагодарил граждан за "огромную привилегию" и заявил, что ему грустно покидать "лучшую работу в мире". Джонсон также отметил, что в политике нет незаменимых людей, и пообещал оказать поддержку новому лидеру.
Ранее сообщалось, что не менее 50 политиков вышли из состава британского правительства из-за потери доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Среди ушедших в отставку есть как главы министерств, так и депутаты, которые принимают участие в работе правительства, не являясь его членами.
У такого решения нет одной конкретной причины – это целая череда скандалов, которая сопровождает правление Джонсона. Самым крупным из них оказались вечеринки в резиденции премьера, которые тот проводил во время локдаунов. На них члены кабинета выпивали и не соблюдали антиковидных мер, которые сами и установили для жителей Великобритании.
Второй по величине скандал связан с высокопоставленным членом Консервативной партии Крисом Пинчером: в нетрезвом состоянии он домогался двух мужчин в закрытом клубе. Депутата на должность назначил именно Джонсон. Премьер не обратил внимания, что Пинчер уже был фигурантом парламентского расследования о неподобающем сексуальном поведении.
В начале июня премьер-министр уже выдержал вотум недоверия, хотя перевес в его сторону был минимальным – многие главы правительства Великобритании уходили с поста и при более внушительных успехах на голосовании.
Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона – 71 процент. Если бы выборы состоялись на прошлой неделе, за лейбористов проголосовало бы больше людей, чем за консерваторов, а последние потеряли бы не меньше 26 мест в парламенте, прогнозируют социологи.
Лица, устроившие стрельбу в Цхинвали, выехали в Россию
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия объявило в розыск четырех участников инцидента со стрельбой на улице Островского в Цхинвали.
Как сообщалось ранее, неизвестные причинили огнестрельное ранение 34-летнему жителю города, после чего скрылись с места происшествия на автомашине Mercedes-Benz E 320. Пострадавший был доставлен в больницу со сквозным ранением левого бедра.
В МВД заявляют, что установили лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались четверо жителей республики.
«По имеющейся оперативной информации, после совершения преступления подозреваемые пересекли границу Республики Южная Осетия в сторону Российской Федерации. В настоящее время принимаются меры по установлению их местонахождения и задержанию», – сказано в сообщении.
«Мечта» снизит избирательный барьер, если Грузия получит статус кандидата в ЕС
Партия «Грузинская мечта» снизит избирательный барьер на парламентских выборах 2024 года с пяти до двух процентов после того, как Грузия получит статус кандидата на членство в ЕС. Об этом объявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
С 2024 года Грузия переходит на полностью пропорциональную избирательную систему. Проходной барьер для партий, согласно действующей Конституции, составляет пять процентов. Оппозиция требует снизить его до двух процентов.
Законопроект с конституционными поправками по этому поводу был принят в первом чтении еще в сентябре прошлого года. Однако «Грузинская мечта» позже передумала, усомнившись в целесообразности низкого барьера.
Ираклий Кобахидзе говорит, что снижение барьера не может быть условием для присвоения Грузии статуса в ЕС, так как в большинстве европейских стран проходной барьер для партий составляет именно 5%. Председатель правящей партии при этом признал, что высокий барьер увеличивает шансы на успех «Грузинской мечты», а низкий – оппозиционного «Единого национального движения».
- 23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
Проект: Кремль запрещает публиковать «плохие» результаты соцопросов
Социологические центры – ВЦИОМ и ФОМ – задают респондентам вопросы "с подсказкой" и не публикуют "плохие" ответы. Делают они это по требованию Кремля. О том, как российские власти манипулируют общественным мнением с помощью соцопросов, рассказывает "Проект".
По словам собеседников "Проекта", работавших во ВЦИОМ и ФОМ, центры не публикуют значительную часть результатов соцопросов: ВЦИОМ – минимум треть, ФОМ – 50-70%. Например, про оппозиционного политика Алексея Навального ВЦИОМ спрашивает почти в каждом телефонном опросе, но результаты не публикует. Кроме того, в 2020 году власти запретили подконтрольным СМИ писать новости по данным опросов негосударственной социологической организации "Левада-центр".
Помимо этого, социологи задают респондентам вопросы "с подсказкой" – так называемые формирующие вопросы – и получают нужные Кремлю ответы. Накануне войны ВЦИОМ спросил граждан о признании независимости "ЛНР" и "ДНР": "Скажите, пожалуйста, решение президента о признании Россией независимости ДНР и ЛНР вы поддерживаете или не поддерживаете?". На самом деле это вопрос об одобрении президента, объясняет доцент Шанинки Алексей Титков.
Согласно опросам ВЦИОМ и ФОМ, абсолютное большинство опрошенных – от 65% до 76% – поддерживают вторжение в Украину. Однако социологические центры обычно не упоминают, сколько россиян отказалось отвечать на вопросы. По данным от сотрудника ФОМ, с начала войны их доля выросла на 25%: в среднем, отвечать отказываются 15 человек из 18, среди причин – фраза "Я не хочу сесть".
По словам политтехнолога, работающего с Администрацией президента, атмосфера страха в России настолько велика, что влияет на результаты опросов и всерьёз воспринимать данные социологов теперь сложно.
- Некоторые эксперты критикуют проведение соцопросов во время войны.
Уехавший после начала войны с Украиной главный раввин Москвы покинул свой пост
Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил свои должности. По официальной версии, он сделал это в связи с истечением контрактов. Ранее он был вынужден покинуть страну после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной, сообщила его невестка. Сам он рассказал, что уехал из-за болезни отца.
Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В марте он уехал из страны. Уже после отъезда он был переизбран на пост главного городского раввина вопреки позиции российских властей, писала газета The Jerusalem Post. Издание утверждало, что его переназначение было поддержано главными раввинами Израиля.
Московская еврейская религиозная община распространила заявление Гольдшмидта, в котором он говорит, что его работа как главного раввина города "пока завершена", но он "остаётся на связи" — передаёт "Интерфакс". В тексте он поблагодарил членов сообщества. "Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы", — говорится в заявлении.
Credit Suisse не обслуживает Иванишвили, ссылаясь на резолюцию Европарламента
Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей партии и миллиардер Бидзина Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о возможности введения санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства – траст больше не сможет осуществлять свои действия без одобрения суда. Об этом говорится в заявлении компании MKD, защищающей интересы бизнесмена.
Ранее сообщалось, что Credit Suisse заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Этому предшествовала задержка транзакции в марте более чем на месяц, что повлекло за собой финансовые убытки бизнесмена. В швейцарском банке это решение объяснили геополитической ситуацией в Восточной Европе, но наблюдатели расценили его как сигнал со стороны Запада. А в июне Европарламент принял резолюцию, в том числе, призывающую ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили, пишет СОВА.
В компании MKD подчеркивают: даже если в отношении бизнесмена будут введены санкции, это не отменяет обязательств траста перед бенефициаром. Кроме того, как отмечается в заявлении, для Иванишвили очевидно: действия банка ставят целью оказать политическое давление на клиента. И в случае необходимости, он готов лично рассказать детали.
«Пренебрежение интересами бенефициара со стороны трастовой структуры банка началось еще в марте 2022 года, когда на исполнение поручения бенефициара о переводе потребовался один месяц. Именно во время этого банк впервые указал, что его бездействие и невыполнение задания клиента связаны с геополитическими событиями в Восточной Европе. Было понятно, что речь идет о продолжающейся войне в Украине, впрочем, совершенно неясно, какую связь имел бенефициар с упомянутыми «геополитическими событиями». Хотя в банке пояснили, что бенефициар не является гражданином России, не имеет бизнес-интересов в России, не находится под санкциями и не может быть ограничен в распоряжении собственными средствами из-за войны в Украине по другим причинам, на выполнение задачи все же ушел один месяц», – сказано в заявлении.
Затем, как отмечают в компании, выяснилось, что на этом проблемы Иванишвили не заканчивались, а «волна давления» на клиента только увеличивается:
«Уже 11 апреля 2022 года в ответ на просьбу о перечислении определенных средств, траст четырежды задавал бенефициару идентичные вопросы: 13 апреля, 20 апреля, 5 мая и 20 мая, хотя получил полные, исчерпывающую информацию в ответе на первый же вопрос».
Защитники интересов Иванишвили отмечают, что тот интересовался у траста, какая дополнительная информация или какие документы требуются от бенефициара, но в банке повторяли одни и те же вопросы, на которые уже были даны ответы.
«Даже сегодня, по прошествии трех месяцев, обязательства траста перед бенефициаром по-прежнему игнорируются, хотя для нарушения прав клиента был найден новый, явно политический повод. Именно это странное, ошеломляющее послание клиент хочет донести до грузинского общества, поскольку ряд обстоятельств дает г-ну Иванишвили повод делать выводы о том, что действия банка связаны с текущими событиями во внутриполитической жизни Грузии», – говорится в заявлении.
В MKD отмечают, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не влечет никаких юридических последствий. В компании считают неуместными попытки банка сослаться на абстрактные «регуляторные обязательства».
Граница Армении и Турции может открыться для граждан третьих стран
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал «скоординированно работать с соответствующими ведомствами Турции» для скорейшей реализации договоренностей Еревана и Анкары.
Речь идёт, в частности, об открытии границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, а также об осуществлении грузовых авиаперевозок из Турции в Армению и в обратном направлении. Об этом договорились специальные представители Армении и Турции – Рубен Рубинян и Сердар Кылыч.
«Политическая договоренность есть, но от этой работы зависит ее выполнение, и задача, которую я ставлю вам, заключается в том, чтобы работать скоординированно, чтобы мы могли реализовать достигнутые договоренности как можно скорее», – заявил Пашинян.
Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров. В Вене 1 июля состоялась уже четвертая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Единственным существенным итогом более чем полугодовых переговоров пока является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено в конце 2019 года.
Британские СМИ: Борис Джонсон уйдёт в отставку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдёт в отставку 7 июля. Об этом сообщили британские каналы ITV и Sky News, и газеты The Mirror и The Sun. Канал Би-би-си сообщает, что премьер-министр выступит с обращением в середине дня.
Ранее с премьер-министром фактически отказалось работать его же правительство. Более 50 членов кабинета и высокопоставленных чиновников ушли в отставку.
Назначенный Джонсоном 5 июля министр финансов Надхим Захави утром 7 июля призвал премьер-министра уйти в отставку. 7 июля от своей должности отказалась министр образования Мишель Доунлан, назначенная на этот пост двумя днями ранее.
Би-би-си и The Sun сообщает, что после ухода в отставку Джонсон продолжит исполнять обязанности премьер-министра до выборов главы правящей Консервативной партии, которые состоятся до или в начале осени.
Согласно опросам YouGov, работу правительства не одобряют 60 процентов британцев, лично Джонсона — 71 процент. Большинство членов Консервативной партии, к которой принадлежит Джонсон, требуют его отставки, утверждают социологи.
Отставка премьер-министра не означает автоматического проведения новых выборов. Однако их требует оппозиция. Согласно опросам, Консервативная партия могла бы получить на них сокрушительное поражение.
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