Премьер Грузии об акциях протеста: «Демонстрации закончились безрезультатно»

Премьер-министр Грузии считает, что протестные демонстрации в стране «закончились безрезультатно».

О том, как правительство относится к протестам, премьер-министра Ираклия Гарибашвили спросили иностранные журналисты на брифинге после его встречи с канцлером Австрии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер пригласил автора вопроса – представителя иностранных СМИ, в Грузию, и подчеркнул заслуги правящей партии «Грузинская мечта»:

«Мы приглашаем вас в Грузию, наверное, вы не были в Тбилиси и не знаете, что реально происходит… Мы за последние 10 лет драматически изменили ситуацию. Мы приняли автократический, диктаторский режим, а сегодня Грузия стала одним из выдающихся примеров демократии не только в регионе, но можно с гордостью и смело сказать, что мы действительно выделяющаяся страна не только среди стран «Восточного партнерства», но и среди «Ассоциированного трио» (Грузия, Украина, Молдова – ред.). Вместе с тем, у нас есть действительно впечатляющий прогресс по сравнению с европейскими странами», – сказал Гарибашвили.

Премьер также подтвердил, что не намерен уходить в отставку.

«Проведение демонстраций характерны для любой демократической страны. Во всех странах проводятся демонстрации, однако хочу сказать, что эти демонстрации, как и другие, закончились безрезультатно. Правительство является стабильным, устойчивым, сильным и мы продолжаем движение страны вперед», – заявил Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии находится в Австрии с рабочим визитом. Вместе с ним в делегацию входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.