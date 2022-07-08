НПО предупреждают: Грузия может впасть в зависимость от российского топлива

Грузия увеличила потребление российских нефтепродуктов - эксперты опасаются, что в ближайшее время страна будет полностью зависеть от российского топлива. Оппозиционные СМИ в Грузии сообщают, что только в мае Грузия закупила в России 54 тонны нефти и нефтепродуктов. Такого не происходило с 2010 года, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Пирвели».

Президент одной из крупнейших в Грузии сети автозаправок «Виссол груп» Сосо Пхакадзе сообщил, что компания работает над вопросом поставок дешевого топлива с несколькими странами. Однако не исключено, что Россия станет главным импортером нефтепродуктов для Грузии.

«Мы работаем не только с Россией. Мы – бизнесмены и проводим переговоры с любой страной. Сейчас мы работаем с 7-8 странами, и будем ввозить оттуда, где дешевле всего. Это аксиома для бизнеса», - заявил Пхакадзе журналистам. До этого он говорил, что в Грузии все еще пытаются найти источник поставок, который будет дешевле, чем европейское топливо.

Между тем эксперты из НПО «Антикоррупционное движение» заявляют, что поставки российского топлива в Грузию не скажутся на высоких ценах на бензин, однако сделают страну зависимой от России. Согласно статистике, за последний месяц поставки нефтепродуктов из России вышли на первое место, однако цены не снизились, а выросли, указывают в НПО.

«То, что российское топливо более дешевое, на самом деле, ложь. Так что премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а в этом случае и Сосо Пхакадзе, обманывают нас. Просто они хотят содействовать продаже российских нефтепродуктов в Грузии.

Это очень дорого обойдется премьеру и тем представителям частного сектора, которые примут участие в кампании, призванной помочь продаже санкционированной российской продукции», - заявил представитель НПО Васо Урушадзе в интервью телекомпании «Мтавари».