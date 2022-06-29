Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Грузию

Объемы импорта российского топлива в Грузию достигли рекордных показателей. Часть оппозиционеров предполагают, что некоторые фирмы используют его для вывоза в третьи страны. Мнения экспертов по этой проблеме разделились.

По итогам первых пяти месяцев, согласно данным Грузстата, Российская Федерация стала крупнейшим поставщиков нефтепродуктов: всего Грузия закупила около полумиллиона тонн топлива, отсюда около трети (140 тысяч тонн) пришлось на РФ. Примечательна динамика роста: только в мае импорт российской нефти увеличился на 70% по сравнению с апрелем. А по итогам пяти месяцев, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, объем импорта из России увеличился на 45%.

По странам объем импорта нефтепродуктов распределяется следующим образом:

Россия – (138 663 тыс. тонн) 28%; Румыния – (103 889 тыс. тонн,) 21%; Туркменистан – (85 389 тыс. тонн) 16,5%; Болгария – (76 409 тыс. тонн) 15,5%; Азербайджан – (56 507 тыс. тонн) 9,7%.

Недавняя история с российским санкционным топливом в батумском порту наделала много шума, оставив открытым вопрос, насколько Грузия соблюдает режим санкций. Учитывая возросший импорт, не перенаправляют ли фирмы топливо на реэкспорт в третьи страны?

У специалистов нет единого мнения по этой проблеме. Начальник отдела логистики в Geo Gulf Trans Георгий Джахая считает, что, несмотря на тот факт, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям, массовый реэкспорт санкционных грузов через территорию Грузии проблематичен по нескольким причинам:

«Импортное топливо не реэкспортируется в третьи страны, это технически сложно. Да, Грузия не присоединилась к санкциям, но принадлежащие частным компаниям порты не пропустят санкционную нефть и нефтепродукты, так как после начала российской агрессии они взяли на себя обязательства. Убежден, что если бы даже история не попала в СМИ, тот танкер все равно не смог бы разгрузиться, так как санкционный груз легко вычислить. Сейчас львиная доля российского топлива поставляется по железной дороге через Азербайджан, и перепродавать его под видом грузинского топлива невозможно, так как Грузия его не производит. Я не исключаю, что для внутреннего потребления сюда может попасть санкционное топливо, но рынок Грузии настолько мал, что это никак не скажется на санкциях против России. Думаю, рост импорта обусловлен тем, что российское топливо дешевле европейского».

В свою очередь, управляющий партнер аудиторской фирмы Kreston Georgia Давид Папиашвили не исключает, что лица/компании, находящиеся под санкциями, теоретически могут использовать несколько схем для перевозки грузов, в том числе топлива через Грузию.

«Могу прямо сказать, что по действующему законодательству санкции можно обойти, например, путем создания компаний-резидентов лицами, подпадающими под санкции, или теми, кто связан с юридическими лицами, подпадающими под санкции. Эти фирмы могут получить как статус предприятия свободной индустриальной зоны и быть освобожденными от налогов, так и статус специальной торговой компании без уплаты налога на прибыль. Эта возможность не закрыта для граждан России. Схем много, и есть конкретные прецеденты. В первые месяцы войны обращение россиян к нашей аудиторской фирме было очень высоким. Они прямо говорили, что ищут лазейки открыть компании в Грузии, перевозить грузы транзитом и не платить налоги. В силу внутренней политики наша компания не обслуживает граждан России, но эти лица знали о преимуществах статуса специальной торговой компании и предприятия свободной индустриальной зоны. Это свидетельствует о том, что они могут использовать эту лазейку», – заявил Давид Папиашвили изданию BMG.

Вопрос возможного провоза санкционных грузов через Грузию сегодня затронула в своем выступлении посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее словам, правительство Грузии серьезно относится к проблеме санкционных грузов. Она сообщила журналистам, что подобные действия внимательно отслеживаются совместно с государственными органами, Таможенно-доходной службой и министерствами.

«У нас очень хорошее, быстрое взаимодействие по таким вопросам. Очень важно, что правительство серьезно относится к этой проблеме. Мы очень внимательно относимся к любым попыткам обойти санкции и продолжим это делать», – заявила Келли Дегнан.