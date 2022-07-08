Ваша карта бита, или Мошенники выходят из тени

В Грузии активизировались мошенники, пытающиеся получить данные кредитных карт, и все чаще в соцсетях появляются горестные рассказы жертв злоумышленников.

Тбилисец Давид Хуцишвили во время пандемии потерял работу. По образованию он художник, однако до коронавируса работал гидом, поскольку трудоустроиться по основной профессии в Грузии не так просто, сетует он. Пару месяцев назад он понял, что графический планшет, который он приобрел ранее, как и его навыки, в ближайшее время не пригодятся. Потому он решил продать его и опубликовал объявление на одном из сайтов, предоставляющих такие услуги:

«Мне позвонила в WhatsApp женщина, не знаю, откуда она была, но говорила по-русски. Сказала, что хочет приобрести планшет, даже не торговалась и не пожелала его сначала протестировать. По ее словам, она проживает в Душети, потому договорились, что я его вышлю почтой, но до этого попросила прислать данные карточки, чтобы перечислить мне сумму. Я по глупости выслал ей все данные. Денег на счету у меня не было, и мне показалось странным, когда она перезвонила во второй раз и заявила, что для того, чтобы мне перечислились деньги, у меня на счету должно быть 200-300 лари. Сам не знаю почему, но я решил позвонить в службу поддержки сайта, где мне сразу сказали: блокируй карточку».

Схожий случай произошел с жительницей Тбилиси Людмилой. Ее дети подарили ей пылесос, и она решила продать старый, также через один из сайтов. Буквально через несколько часов с ней связался мужчина, тоже говорил по-русски, рассказывает она, заявил, что живет в Батуми и предложил выслать ему аппарат по почте:

«Говорит, вышлите мне номер карты, я и выслала, а он говорит: я не могу открыть, чтобы вам послать (деньги), какую-то ересь нес. Спрашивал: есть другая карта? У вас ведь в доме есть кто-то, кто может дать другую карту? Я сказала, что у меня никого нет и ничего больше давать не буду. Когда я все поняла, говорю: вы зря стараетесь, я пенсионерка, и у меня на счету всего 12 лари осталось, так что вам здесь нечего «ловить». Видимо, он запрашивал какую-то большую сумму, которую ему не мог выдать банк, и у него ничего не получалось. На этом все закончилось».

Как предупреждает специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский, не всем везет так, как Давиду и Людмиле, в последние месяцы грузинский сегмент социальных сетей полнится сообщениями обманутых пользователей. Согласно официальной статистике МВД, с января по май 2022-го в Грузии было зафиксировано 624 случая мошенничества (всех видов мошенничеств), что на 20 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако эти данные не могут быть точными, говорит Константин Сталинский:

«Мошенники, видя подобного типа объявления, не претендуют на большие суммы. Из-за суммы, допустим, от 50-60 лари до 100 лари МВД не будет гоняться за этими мошенниками. И я очень сомневаюсь, что даже страховые компании будут их возмещать. К тому же сами люди, которые продают подобные дешевые товары и оказываются в сетях мошенников, чаще всего смиряются с обманом и даже стесняются того, что их обманули и не обращаются в правоохранительные органы. В основном это вина самих пользователей. Люди слишком доверчивы и неинформированы, у них нет базовой информации о том, как защитить свои данные».

И, казалось бы, сегодня все должны знать, что предоставлять личные данные, в частности, номера банковских карт, посторонним людям нельзя, говорит глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе, однако мошенники все же находят своих жертв, и потеря небольшой суммы лишь малая плата за подобную неосторожность, говорит Кепуладзе:

«Были случаи, когда мошенники выносили кредит из банков, используя данные своих жертв, и многим из них приходилось выплачивать всю сумму. Часто подобное происходит с участием мошенников от нашего северного соседа. К нам обратился один человек, на чье имя взяли кредит в банке на сумму 20 000 лари, а затем по частям перечислили на какой-то российский счет. Этому человеку заявили в банке, что ему придется выплачивать сумму, поскольку это была его ошибка. Расследовать подобные случаи сложно, найти мошенника в другой стране очень проблематично, потому и в полиции Грузии стараются не браться за такие случаи, чтобы не оставалось нераскрытых дел».

Поэтому единственное оружие от фишинга сегодня – это информированность. В Грузии подобный тип мошенничества имеет «волновой» характер, продолжает Кепуладзе. Злоумышленники затихают на какое-то время, когда их активность начинает привлекать внимание государственных органов, неправительственный и банковский сектора. В таком случае банки и МВД выступают с соответствующими заявлениями, активизируют смс-рассылку, предупреждая жителей Грузии быть осторожными и не предоставлять кому-либо своих данных. Однако по завершении подобных кампаний мошенники вновь «выходят из тени», и, похоже, сейчас именно тот момент, предполагает эксперт. Потому процесс повышения осведомленности общества должен приобрести постоянный характер, считает Кепуладзе.