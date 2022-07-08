Сухумский плавательный бассейн: отдельно женские и мужские дни

Во вторник 5 июля свершилось-таки: после 33 лет простоя снова стал функционировать Сухумский плавательный бассейн. Красную ленточку при его открытии перерезали глава администрации столицы Абхазии Беслан Эшба и гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.

«Эхо Кавказа» в последние годы не раз рассказывало, почему в очередной раз задерживается сдача бассейна в эксплуатацию: весной 2020-го, естественно, из-за коронавирусной пандемии, когда не получалось доставить из Китая контейнер с закупленным там оборудованием, в мае 2022-го – из-за ожидания грузовика из России со шкафчиками и прочим для раздевалок… Поэтому, кстати, не удалось приурочить торжественное открытие бассейна ко Дню защиты детей 1 июня. Наверное, позже его можно было приурочить ко Дню города (2 506-летию Сухума), который нынче праздновался 3 июля, но решили провести это мероприятие отдельно, через день.

Что касается предыстории, то началось строительство бассейна еще в 1968 году, когда автор этих строк ходил в школу. По-видимому, это был типичный советский долгострой, ибо в эксплуатацию бассейн вступил только к Московской олимпиаде 1980 года. В последние годы в СМИ стали постоянно называть бассейн олимпийским, и потому некоторые увязали это с датой окончания его строительства. Но Олег Юрченко объясняет это просто тем, что бассейн соответствует олимпийским нормам: глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, длина – 50 метров.

Во время Отечественной войны народа Абхазии объект сильно пострадал. История его восстановления началась в 2007 году. Администрация города передала прилегающий к бассейну пищеблок неподалеку от Сухумской крепости в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Аквастройинвест». На основе пищеблока возник мини-отель «ДЭМ» с клубом-рестораном, который стал быстро приносить доход, а вот обязательное восстановление бассейна, полученного «в нагрузку» (он должен был сдан в эксплуатацию в 2011 году) оказалось в итоге даже большим долгостроем, чем возведение бассейна с нуля.

Поначалу были финансовые проблемы. Потом фирме пришлось поэтапно осуществить демонтаж старого комплекса, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где расположены насосы и фильтры, и отреставрировать чашу бассейна, которая была разломана посередине. На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей.

В ходе церемонии открытия восстановленного бассейна Беслан Эшба сказал, что было бы хорошо организовать в нем тренировки учащихся детско-юношеских спортивных школ, но не на безвозмездной основе, так как бассейн надо содержать. Кроме того, важно предусмотреть льготы для инвалидов. Олег Юрченко ответил, что разработана гибкая ценовая политика: дети от 6 до 16 лет - 200 рублей, абонемент на месяц – 2000 рублей; участники Отечественной войны народа Абхазии – 250 рублей, абонемент на месяц – 2500 рублей; граждане Абхазии – 300 рублей, абонемент на месяц 3000 рублей; зарубежные туристы от 16 лет и старше – 400 рублей, абонемент на месяц – 4000 рублей; инвалиды-колясочники – бесплатно.

Мэр поинтересовался, какое количество людей может одновременно пользоваться бассейном, и услышал от Юрченко, что 120. «Я так понимаю, что, с учетом нашей национальной специфики, вы будете составлять график работы таким образом, чтобы были отдельно женские и мужские дни?» – продолжил Беслан Эшба. «Да, женские дни будут в среду и в субботу», – ответил гендиректор.

Этот момент вызвал удивление у части интернет-комментаторов новости – мы что, мол, исламская республика? И бассейн ведь – не баня… С этого вопроса «Эхо Кавказа» и начало сегодня разговор с Олегом Юрченко:

«Почему все же решили сделать отдельные дни для мужчин и женщин, и женщинам отведено только два дня в неделю? В море же все равно купаются все вместе… Как эта идея возникла?

– Ну, есть те, которые в бассейне стесняются купаться. И много было в процессе его восстановления просьб... Ну, пока так, а дальше посмотрим…

– Ну, а как в первые дни – есть посещаемость?

– Да, да, в целом я доволен.

– Это туристы в основном?

– Нет, в основном местные дети».

Уже задав последний вопрос, я сообразил, что тот был довольно странный: ну, какому российскому туристу, добравшемуся до теплого моря, придет в голову вылезать из него (а пляж тут буквально в паре сотен метров) и идти купаться в бассейн, коих хватает во многих северных городах? Вот только в дни, когда на море будет штормить, есть смысл сюда прийти – благо, вода в бассейне к июлю уже хорошо прогрелась на солнце.

Пока что бассейн будет работать только летом и в начале осени, так как отсутствует система подогрева воды. Энергетики официально ответили владельцам бассейна, что в этом районе набережной отсутствуют мощности, способные подавать такое количество киловатт. Впрочем, об этом, к разочарованию сухумцев, стало известно еще в начале года. Но, как говорится, надо жить и верить…

Мы прошлись с Олегом Юрченко вдоль голубого «зеркала» бассейна, в котором, как и положено, восемь плавательных дорожек. С десяток мальчишек плавали вдали от нас. В августе, сказал собеседник, хотим провести здесь первые соревнования – пока не международные. В послевоенной Абхазии работали секции плавания, но заниматься приходилось в море, а там «неправильная» плотность воды, не такая, какая бывает на соревнованиях, где она пресная.

До войны в этом бассейне занимались и ватерполисты, и мастера синхронного плавания… Но закрылся он даже еще до войны. Почему? «Какие-то технические проблемы, говорят, появились, – сказал Юрченко, который до войны в Абхазии не жил. – А вот давайте спросим у Валерия».

Подошедший к нам Валерий Антипов сказал, что занимался в этом бассейне в секции плавания с 12 лет, но тот прекратил работу после июльских грузино-абхазских столкновений 1989 года. То есть причины были не технические, а общественно-политические. Да, тогда многое стало распадаться… Я, который, к стыду своему, в этот бассейн до войны так ни разу и не заглянул, продолжил разговор с Валерием:

«Тренировались тогда круглый год, зимой тоже, да? А подогрев воды какой был, за счет чего?

– Здесь котельная была.

– На мазуте? Да, тогда много котельных было. Ясно, спасибо. Значит, вы – ветеран этого бассейна, сейчас продолжаете здесь работать. Теперь – тренером?

– Нет, я по хозчасти».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия