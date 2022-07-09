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Кобахидзе обвинил посла США в оскорблении депутата парламента Грузии
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил посла США в Тбилиси Келли Дегнан в оскорблении депутата парламента Грузии. Так политик отреагировал на слова дипломата в адрес его уже бывшего коллеги по партии Михаила Кавелашвили. Тот в открытом письме обрушился с обвинениями на Дегнан.
Кобахидзе назвал очень «печальным и досадным» тот факт, что критику европарламентариев со стороны грузинских политиков расценивают как нападение, но считают допустимым оскорблять народного избранника, «имеющего право задавать вопросы», пишет SOVA.
«Я не могу вдаваться в содержание [открытого письма], но она дала оскорбительный ответ нашему коллеге, парламентарию, депутату Мише Кавелашвили. И я отдельно подчеркну, что он действительно исключительно правильный, честный и порядочный человек и любит свою страну, что очень важно. И важно, что такой человек и без того не заслуживает такую критику, а нарушение дипломатических стандартов действительно требует реагирования всех парламентариев», - сказал Кобахидзе на проправительственном телеканале POSTV.
- Накануне, 8 июля, покинувший ряды «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили выступил с открытым обращением на имя посла США в Тбилиси. В нем он заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки, как заявления или молчание Келли Дегнан. По сути, депутат обвинил посла в поддержке тех, кто пытается втянуть Грузию в войну с Россией. Позже дипломат ответила на письмо, заявив, что оно полно лжи и теорий заговора.
Другие новости дня
Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter
Американский миллиардер Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter. Сделка была анонсирована в апреле, об отказе предприниматель сообщил 9 июля. По утверждению его юристов, сервис не смог или не стал раскрывать информацию о числе фейковых или спам-аккаунтов, а она имеет основополагающее значение для бизнеса.
Ранее Маск заявлял, что может выйти из сделки, если окажется, что фейковые и спам-аккаунты составляют больше 5 процентов его пользователей. По его оценке, доля таких учетных записей может превышать 20 процентов. В письме регулятору он заявил, что имеет право самостоятельно оценивать этот показатель.
Акции Twitter упали на новостях об отказе Маска от сделки на 6 процентов. Бизнесмен должен выплатить миллиард долларов за отказ от соглашения. Сервис подаст на него в суд. Компания требует, чтобы миллиардер закрыл сделку, заплатив за нее 44 миллиарда долларов.
В Зугдиди мужчина пытался убить бывшую супругу на улице
Мужчина с ножом напал на свою бывшую супругу на глазах малолетних детей в Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Случай произошел накануне вечером в центре города. Очевидцы рассказывают, что злоумышленник преследовал женщину и угрожал убить ее. Ему помешали прохожие и полицейские, дежурившие поблизости.
«Мы услышали крик детей, выбежали на помощь матери», - рассказал журналистам один из свидетелей.
Нападавший задержан. По факту начато следствие.
За два последних месяца в Грузии произошли сразу три страшных случая, когда мужья нападали на жен с оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений. Вторую ранили на автобусной остановке - ее удалось спасти. Накануне в Тбилиси мужчина пробил голову своей супруге молотком, свидетелями также стали их дети.
NYT: США обнаружили в Украине 18 российских фильтрационных лагерей
США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.
По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились «фильтровать» украинское население еще до начала вторжения в Украину.
«Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности», – заявила Остриан.
Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала «самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов». Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей, в том числе около 250 000 детей. «Проверить это данные невозможно. Нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, ни отчетности,» – добавила Остриан.
Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе «фильтрации» заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.
США выделят военную помощь Украине на сумму до $400 млн
Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 400 млн долларов, передает Reuters.
Этот пакет включает еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и больше боеприпасов. Представитель Пентагона заявил, что в результате у Украины будет 12 систем HIMARS.
Соединенные Штаты начали поставлять Украине высокоточное ракетное оружие в прошлом месяце после того, как Киев пообещал не использовать это оружие для поражения целей на территории России. Представитель Пентагона добавил, что Украина не использовала HIMARS для нанесения ударов за пределами страны.
HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
Первые четыре системы HIMARS прибыли в Украину 23 июня. В Киеве отмечали, что без систем, способных стрелять с расстояния в десятки километров, ВСУ не могут эффективно оборонять Донбасс и планировать освобождение оккупированных территорий.
Келли Дегнан: США находятся в Грузии, чтобы поддержать население, а не конкретную партию
«В Грузии мы находимся для поддержки независимых институтов, основанных на вашей Конституции, таких как офис Народного защитника», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Посол прокомментировала открытое письмо депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили. «Письмо было полно лжи и теорий заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца, мне было очень обидно», - цитирует посла Общественный вещатель Грузии.
По ее словам, США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины.
«Я повторю это еще раз, потому что он, кажется, пытается повторить дезинформацию, которая была идентифицирована как откровенная ложь. США и Европа не хотят втягивать Грузию в войну России против Украины. Мы делаем все возможное, чтобы остановить эту войну, не допустить ее распространения. Мы работаем для мира, и мы стараемся, чтобы любой человек, который хочет работать для мира вместе с нами, был на нашей стороне. Есть очень много стран, и я уверена, что премьер-министр видел, как на недавнем саммите НАТО в Мадриде продемонстрировали поддержку усилий, направленных на то, чтобы остановить войну Путина против Украины. Это серьезный вопрос, который стоит на весах.
Мне очень странно, что нарратив предполагаемых бывших депутатов «Грузинской мечты» очень близко следует нарративу лидеров правящей партии, которые также повторяют дезинформацию, идентифицированную как ложь. Каковы их мотивы для того, чтобы продолжать повторять это, что является ложью? - это мой вопрос. Что я знаю, так это то, что то, что он говорит, кажется, поддерживается лидерами правящей партии. Так что не похоже, что он дистанцировался от партии, как он сам говорит», - заявила Келли Дегнан.
В Украине арестовали активы «Роснефти», «Газпрома» и «Росатома»
Суд в Украине арестовал активы украинских компаний, принадлежащих «Роснефти», «Газпрому» и «Росатому». Общая стоимость активов составила более двух миллиардов гривен (более 70 миллионов долларов). Об этом сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
Корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации, были арестованы по инициативе СБУ. Арест был также наложен на 46 объектов недвижимости.
В сообщении пресс-службы СБУ сказано, что правоохранительные органы продолжают уголовное делопроизводство в отношении данных предприятий по статьям «диверсия» и «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».
- 16 мая Бюро экономической безопасности Украины заявило о наложении ареста на активы компании олигарха из России на сумму 12 миллиардов гривен (350 миллионов долларов). Имя олигарха в сообщении не раскрывалось. Позднее пресс-служба украинского Альфа-банка подтвердила изданию «Экономическая правда», что речь идет об активах Фридмана. Арест также был наложен на активы предприятия «Моршинская», которое принадлежит IDS Group Фридмана.
В Европе начинается вакцинация от оспы обезьян
Европейская комиссия в пятницу объявила, что четыре страны Евросоюза – Испания, Германия, Бельгия и Португалия – получили поставки вакцины от оспы обезьян и в ближайшее время начнут прививочную кампанию. Сообщается, что вакцинация будет добровольной.
Общее количество вакцины, приобретенной Евросоюзом, составляет более 13600 доз. Первой 5300 доз вакцины еще в конце июня получила Испания. Вслед за ней столько же доз вакцины было доставлено в Германию. Португалия получила 2700 доз, а Бельгия всего 340.
По сообщению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на 6 июля в 33 странах европейского региона зарегистрировано 5950 случаев заражения оспой обезьян. Это около двух третей всех случаев заболевания в мире. Больше всего случаев установлено в Великобритании (1351), на втором и третьем местах – Испания и Германия (около 1250 в каждой), за ними – Франция, Португалия и Нидерланды, где число подтвержденных случаев болезни не превышает нескольких сотен.
Большинство заболевших – мужчины от 18 до 50 лет, вступавшие в половые отношения с другими мужчинами. Однако эпидемиологи пока не могут прийти к выводу, стал ли вирус оспы обезьян передаваться именно через однополые контакты, или гомосексуальные мужчины оказались в числе первых зараженных из-за более раскованного сексуального поведения. Тем не менее ECDC предлагает включить в число кандидатов на вакцинацию гомосексуальных мужчин, а также медицинский персонал, работающий с зараженными людьми.
Оспа обезьян до 2022 года считалась редким заболеванием, которое встречается преимущественно в экваториальной Африке и передается человеку от животных. Симптомы включают в себя лихорадку, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и гнойную сыпь на коже. У взрослых людей в большинстве случаев при хорошем уходе болезнь проходит через 2-4 недели, однако рубцы от оспин могут остаться на всю жизнь.
В 2022 году случаи оспы обезьян неожиданно появились в ранее свободных от них странах Америки и Европы. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире зарегистрировано более 6000 случаев заболевания, три пациента умерли. ВОЗ пока не видит необходимости объявлять о пандемии, но предпочитает относиться к ситуации с настороженностью. От заражения оспой обезьян предохраняет вакцина от натуральной оспы, которую получали в младенчестве все родившиеся до 1980 года, когда было официально объявлено о полном уничтожении натуральной оспы на планете. Существует также вакцина непосредственно против оспы обезьян, которая будет теперь применяться для групп риска.
Умер бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
В Испании после продолжительной болезни скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Ему было 79 лет. Душ Сантуш возглавлял правительство Анголы 38 лет.
Жозе Эдуарду душ Сантуш родился в столице Анголы Луанде в 1942 году - тогда Ангола являлась португальской колонией. В юности он вступил в движение за освобождение Анголы, а в 1960-х учился в азербайджанском Институте нефти и химии в Баку. Он стал другом и союзником СССР, который поддерживал ангольское национально-освободительное движение. В 1975 году, когда Ангола обрела независимость, душ Сантуш занял пост министра иностранных дел страны, а в 1979 году, после смерти первого президента независимой Анголы Агостиньо Нето, стал его преемником.
За время правления душ Сантуша - с 1979 по 2017 годы - Ангола стала одной из самых быстрорастущих экономик Африки и мира. Она ведет разработку своих природных запасов, в числе которых нефть и алмазы. В стране фактически отсутствует безработица, низкий уровень внешней задолженности, значительный профицит бюджета. Но около 70% жителей страны по-прежнему живет на доход меньше 2 долларов в день.
Душ Сантуш более двадцати лет прилагал значительные усилия, чтобы остановить в Анголе гражданскую войну между разными политическими группировками. Ему удалось достичь мира только к 2002 году.
При душ Сантуше в Анголе была установлена многопартийная система, отменена смертная казнь. Однако проблема бедности так и не была решена, несмотря на стабильный экономический рост. В 2013 году правительство Анголы запретило исповедовать ислам на территории страны, объявив ислам «сектой, противоречащей обычаям и культуре Анголы».
Первой женой душ Сантуша в 1966 году стала гражданка СССР Татьяна Куканова. Их с президентом единственная дочь, Изабель душ Сантуш, гражданка Анголы и Российской Федерации, возглавила национальную нефтяную компанию Sonangol и стала богатейшей женщиной Африки по версии Forbes. Впоследствии Жозе Эдуарду душ Сантуш был женат еще дважды. Многие из его детей также занимали государственные посты, однако после ухода душ Сантуша в отставку были с них смещены. Один из его сыновей был в сентябре 2018 года арестован по обвинениям в коррупции.
Жозе Эдуарду душ Сантуш всю жизнь поддерживал отношения с властями СССР, а затем России. Он встречался со всеми советскими и российскими лидерами от Леонида Брежнева до Владимира Путина, за исключением только генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, у которого он присутствовал только на похоронах. При его правлении Ангола получала помощь от СССР и России как в политической и экономической сфере, так и в военных миссиях.
В «ДНР» отменили мораторий на смертную казнь
Так называемый «Народный совет ДНР» в пятницу 8 июля отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.
Эта норма, как говорится в сообщении, вступит в силу после опубликования закона о внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса «ДНР», который был принят 8 июля.
9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины, к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти.
21 июня Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих, но посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР».
1 июля власти «ДНР» заявили, что предъявили аналогичное обвинение еще двум гражданам Великобритании – Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. До этого сообщалось о задержании двух граждан США.
НПО предупреждают: Грузия может впасть в зависимость от российского топлива
Грузия увеличила потребление российских нефтепродуктов - эксперты опасаются, что в ближайшее время страна будет полностью зависеть от российского топлива. Оппозиционные СМИ в Грузии сообщают, что только в мае Грузия закупила в России 54 тонны нефти и нефтепродуктов. Такого не происходило с 2010 года, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Пирвели».
Президент одной из крупнейших в Грузии сети автозаправок «Виссол груп» Сосо Пхакадзе сообщил, что компания работает над вопросом поставок дешевого топлива с несколькими странами. Однако не исключено, что Россия станет главным импортером нефтепродуктов для Грузии.
«Мы работаем не только с Россией. Мы – бизнесмены и проводим переговоры с любой страной. Сейчас мы работаем с 7-8 странами, и будем ввозить оттуда, где дешевле всего. Это аксиома для бизнеса», - заявил Пхакадзе журналистам. До этого он говорил, что в Грузии все еще пытаются найти источник поставок, который будет дешевле, чем европейское топливо.
Между тем эксперты из НПО «Антикоррупционное движение» заявляют, что поставки российского топлива в Грузию не скажутся на высоких ценах на бензин, однако сделают страну зависимой от России. Согласно статистике, за последний месяц поставки нефтепродуктов из России вышли на первое место, однако цены не снизились, а выросли, указывают в НПО.
«То, что российское топливо более дешевое, на самом деле, ложь. Так что премьер-министр Ираклий Гарибашвили, а в этом случае и Сосо Пхакадзе, обманывают нас. Просто они хотят содействовать продаже российских нефтепродуктов в Грузии.
Это очень дорого обойдется премьеру и тем представителям частного сектора, которые примут участие в кампании, призванной помочь продаже санкционированной российской продукции», - заявил представитель НПО Васо Урушадзе в интервью телекомпании «Мтавари».
Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали «спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды», а организации – компаниями, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и вовлечены в работу по дезинформации.
Среди них патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Санкции также были наложены на Роскомнадзор как ведомство.
В списке организаций в том числе холдинг «Газпром Медиа», Первый канал, телеканалы «Россия-1» и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.
«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины», – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.
РФ в этом году может отменить визы для граждан Грузии – депутат Госдумы
Российская Федерация уже в этом году может отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил первый замглавы Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
«Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен», – сказал депутат на встрече с российскими и грузинскими экспертами и журналистами.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России «этот факт не останется незамеченным».
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе при этом заявлял, что тема возобновления авиасообщения с Москвой не обсуждается.
В Грузии между тем все чаще звучат призывы ввести для россиян визовый режим. Он был отменен в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Журналисты установили имена более 4,5 тысячи погибших в Украине российских военных
Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты.
Россия не раскрывает свои потери в войне с Украиной. В последний министерство обороны сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Независимые исследователи подвергали эти оценки сомнению, заявляя, что они могут быть занижены в разы.
Далеко не о всех погибших сообщается публично. По подсчётам исследователей, подтверждённый ими список потерь может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имён погибших, чем реально захоронено в России.
По утверждают, что около 17% погибших были офицерами. Каждый пятый погибший, о котором сообщают, служил в ВДВ. Добровольцы остаются "самой быстрорастущей" категорией потерь: каждую неделю появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев.
- Россия начала полномасштабное вооружённое вторжение в Украину 24 февраля. Помимо собственно военнослужащих российской армии в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и наёмники частных военных компаний.
- По утверждению Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 36 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены, стороны военных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать свои.
- Украина свои потери также не раскрывает. Советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович в конце июня заявлял, что погибли около 10 тысяч военнослужащих. Российское Минобороны заявляло, что Украина потеряла больше 40 тысяч человек.
Премьер Грузии об акциях протеста: «Демонстрации закончились безрезультатно»
Премьер-министр Грузии считает, что протестные демонстрации в стране «закончились безрезультатно».
О том, как правительство относится к протестам, премьер-министра Ираклия Гарибашвили спросили иностранные журналисты на брифинге после его встречи с канцлером Австрии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер пригласил автора вопроса – представителя иностранных СМИ, в Грузию, и подчеркнул заслуги правящей партии «Грузинская мечта»:
«Мы приглашаем вас в Грузию, наверное, вы не были в Тбилиси и не знаете, что реально происходит… Мы за последние 10 лет драматически изменили ситуацию. Мы приняли автократический, диктаторский режим, а сегодня Грузия стала одним из выдающихся примеров демократии не только в регионе, но можно с гордостью и смело сказать, что мы действительно выделяющаяся страна не только среди стран «Восточного партнерства», но и среди «Ассоциированного трио» (Грузия, Украина, Молдова – ред.). Вместе с тем, у нас есть действительно впечатляющий прогресс по сравнению с европейскими странами», – сказал Гарибашвили.
Премьер также подтвердил, что не намерен уходить в отставку.
«Проведение демонстраций характерны для любой демократической страны. Во всех странах проводятся демонстрации, однако хочу сказать, что эти демонстрации, как и другие, закончились безрезультатно. Правительство является стабильным, устойчивым, сильным и мы продолжаем движение страны вперед», – заявил Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии находится в Австрии с рабочим визитом. Вместе с ним в делегацию входят глава МИД Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Власти Грузии выразили соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразили соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Ужасная трагедия. Вся Грузия шокирована. Синдзо Абэ был другом Грузии, но также и сильной международной фигурой. Мои глубокие соболезнования», – написала Зурабишвили в Twitter.
Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал Абэ «выдающимся лидером Японии».
«Мои глубокие соболезнования семье и близким Синдзо Абэ. Это – невыразимая трагедия. Премьер-министр Абэ был поистине выдающимся лидером Японии. В эти скорбные времена мы поддерживаем народ Японии», – написал Гарибашвили в Twitter.
В пятницу утром в городе Нара на западе Японии в спину Абэ дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии. После ранения бывший премьер потерял сознание. Одна из свидетельниц происшествия сказала, что политику делали массаж сердца. Абэ доставили в больницу на вертолёте. Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.
Нападавшим оказался 41-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Мотивы нападения пока не известны. По предварительным данным, он выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика. Оружие конфисковали. Местные СМИ пишут, что Тэцуя Ямагами – бывший служащий морских сил самообороны Японии.
В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека
В Грузии находится президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано – он уже посетил Тбилиси, а сегодня проводит встречи в Батуми.
50-летний исландский судья возглавляет ЕСПЧ с апреля 2020 года.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что для получения статуса кандидата в члены ЕС Еврокомиссия представила Грузии список из 12 рекомендаций. Брюссель призывает Грузию принять закон, согласно которому, грузинские суды в своих решениях будут проактивно учитывать решения ЕСПЧ.
Сотрудничество между ЕСПЧ и Грузией продолжится в направлении усиления защиты прав человека, подчеркнул Роберт Спано сегодня во время посещения Конституционного суда Грузии.
По оценке Спано, диалог между ЕСПЧ и национальными судами Грузией поддерживается в последние 20 лет.
«За последние годы мы наблюдаем улучшения в том, как национальные суды рассматривают конвенционные вопросы. Самое главное, что национальные судьи пользовались конвенцией, нашим прецедентным правом, если они будут это делать, наше сотрудничество улучшится, а это значит, что защита прав человека в Грузии еще более усилится», – сказал Спано.
Ранее в Тбилиси Спано провел встречи в Верховном суде Грузии и побеседовал с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Было подчеркнуто историческое решение Европейского суда по правам человека, подтвердившее оккупацию грузинских территорий и то, что Россия осуществляет эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией.
Грузинская сторона отметила, что по состоянию на 31 марта 2022 года, в ЕСПЧ рассмотрели до 130 жалоб о Грузии, что является самым низким показателем в истории.
Кадыров опубликовал второе «юмористическое» видео с «Зеленским»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал второе «юмористическое видео» с пародией на президента Украины Владимира Зеленского. В первом ролике, выпущенном 4 июля, «Зеленский» объявлял о капитуляции украинских войск и говорил «Ахмат — сила!»
Как пишет «Медуза», в новом видео «Зеленский» якобы просит Кадырова взять его «часовым» в батальон «Ахмат», но тот отвечает ему отказом: «У нас [уже] сформирован батальон „Ахмат“. НАТО набирает таких, как ты. Там вам место, предателям».
В скетче несколько раз упоминается «мука», которой испачкан нос «Зеленского», а заканчивается видео титром «Муки больше не будет, Zеля!» Это эксплуатация российского пропагандистского штампа о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики. Впрочем, использование слова «мука» может отсылать и к теме украинского зерна: Киев обвиняет Россию в хищении зерна с оккупированных территорий и в препятствовании украинского экспорта зерна по морю.
Вероятно, это не последнее видео про «Зеленского» с участием Кадырова. Исполнитель роли украинского президента — блогер, называющий себя Макс Комикадзе, — после выхода первого видео анонсировал выход «еще двух серий». В производстве, судя по заявлениям исполнителей главных ролей, участвуют российские провластные пранкеры Вован и Лексус.
- За время войны в Украине Кадыров стал одним из главных рупоров российской агрессии: в своем телеграм-канале он ежедневно рассказывает о продвижении чеченских военных, занимается планированием боевых действий и читает стихи своим врагам. С февраля число его подписчиков выросло с 60 тысяч до двух с половиной миллионов человек. Эксперты неоднократно указывали на фейковую информацию, которая появляется в его канале.
Муниципального депутата в Москве приговорили к 7 годам по статье о фейках про армию
Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа города Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Это первый приговор по статье о распространении фейков о российской армии. Депутат осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек.
В начале апреля прокремлёвские телеграм-каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
Российские власти отрицают войну в Украине, называя её специальной военной операцией. Запись заседания была отправила в Генеральную прокуратуру, после чего против двух депутатов было возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый, Елена Котёночкина, уехала за границу.
Согласно решению суда, своим выступлением Горинов распространил недостоверную информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти. Ему запретили четыре года после освобождения занимать государственные должности.
Бывшие президенты ФИФА и УЕФА оправданы по уголовному делу о мошенничестве
Федеральный суд Швейцарии оправдал бывших президентов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве. Они обвинялись в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов.
Обвинение утверждало, что Блаттер одобрил незаконный платёж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. По версии следствия, это нанесло урон международной федерации. Оба функционера отрицали свою вину.
Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 году соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем ещё на шесть лет.
Платини после решения суда заявил, что счастлив решению. "Я продолжаю повторять: моя борьба — это борьба с несправедливостью. Я выиграл первый матч", — заявил он.
Главы МИД G20 на Бали отказались от общего фото из-за Лаврова
Министры иностранных дел стран "Двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство "Киодо Цусин".
По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры ряда стран Запада пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.
В Госдепартаменте ранее подчёркивали, что Блинкен не намерен встречаться с российским министром на Бали, так как время для этого неподходящее.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что 7 июля главы МИД "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония) и Евросоюза отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих".
7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.
С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.
29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.
- В апреле министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках G20 в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения в Украину. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Канада выведет из-под санкций турбину для «Газпрома» по просьбе Германии
Правительство Канады планирует вывести из-под санкций задержанную турбину для газопровода "Северный поток". Она была доставлена в страну из России для ремонта, но вернуть обратно её стало невозможным из-за введённых против Москвы ограничений. С просьбой сделать исключение к Оттаве обратилось правительство Германии, сообщают со ссылкой на анонимные источники украинское издание "Европейская правда" и агентство Reuters.
Сославшись на задержанную турбину, российский газовый монополист "Газпром" сократил мощность трубопровода "Северный поток" в Германии до 40% от обычного уровня. Российский газ занимает важное место в немецкой экономике, сокращение поставок вынуждает Берлин и крупный немецкий бизнес готовиться к режиму суровой экономии топлива.
В Siemens заявляют, что сокращение "Газпромом" поставок не связано с задержанным оборудованием. Однако, по данным "Европейской правды", причиной для снятия санкций станет аргумент о необходимости восстановить объемы прокачки газа в Европу.
Седьмого июля министр экономики Германии Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg, что турбину нужно будет вернуть в Германию, чтобы после передать её России. "Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны причинить боль и вред России и Путину больше, чем нашей экономике", – сказал министр.
Источник Reuters в украинском министерстве экономики заявил, что если Канада действительно вернет турбину "Газпрому", то украинские власти обратятся к европейским партнерам с просьбой "пересмотреть подход" к исполнению санкционного режима.
Лига Конференций: три грузинских клуба уступили соперникам
Три грузинских клуба накануне потерпели поражения в матчах первого квалификационного раунда футбольной Лиги Конференций.
Тбилисское «Динамо» на домашнем стадионе, дважды выигрывая по ходу матча, уступило эстонскому клубу «Пайде» со счетом 2:3.
Клуб «Сабуртало» уступил на своем поле албанскому «Партизани» со счетом 0:1.
Горийский клуб «Дила» проиграл на выезде финской команде «КуПС» со счетом 0:2.
Ответные поединки пройдут 14 июля.
Юрист: в Луганской области удерживают 17 российских контрактников, отказавшихся воевать
В Луганской области Украины российские командиры удерживают 17 военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил "Медиазоне" глава юридического отдела фонда "Свободная Бурятия" Андрей Ринчино.
По его словам, как минимум двое военных из Тувы, остальные – из Бурятии, Ростовской области и других регионов России. Ринчино сообщает со ссылкой на одного из военных, что около двух недель назад солдаты вернулись из зоны активных боев и написали рапорты об отказе от участия в "специальной операции". Речь идёт о военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты с министерством обороны. Часть солдат отправили в Россию, а другим сказали ждать, но через неделю снова повезли на передовую, как говорит один из военных, без необходимой экипировки.
По пути сломалась машина, поэтому часть солдат остались на обочине. Их встретили военные "ЛНР", накормили и показали подвал, в котором можно укрыться. Позже они решили поехать обратно. Когда они вернулись в то место, там было много раненых, две роты, рассказал военный.
Контрактники решили уехать автобусом до Москвы из города Первомайск. Там их задержали сотрудники военной полиции и отправили в комендатуру в Алчевск в 40 км от Луганска, забрали паспорта и военные билеты, а после закрыли в комнате с матрасами на полу. По словам солдата, среди военных, которых удерживали в Алчевске, были те, у кого закончился срок контракта, а также военнослужащий, потерявший слух после взрыва гранаты. Накануне всех отказавшихся от участия в войне отправили из Алчевска в Брянку в 13 км от города. Там солдаты занимаются "расчисткой помещений", их удерживают в комендатуре. По словам военного, одного из контрактников посадили в камеру, когда он спросил об основаниях, на которых их удерживают.
Как ранее сообщала "Русская служба ВВС", Минобороны России задействует на наиболее активных участках фронта в Украине добровольцев, которые заключили краткосрочные контракты. Как рассказали контрактники, солдат отправляют в зону боевых действий недостаточно подготовленными, а срок обучения перед отправкой на фронт составляет от трех до семи дней.
«Фонтанка» опубликовала список «запрещённых» в России музыкантов
В России появился неофициальный «список запрещенных артистов». На сегодняшний день в нём 37 фамилий. Об этом пишет «Фонтанка», публикуя скриншоты, которые изданию прислал один из оказавшихся в стоп-листе исполнителей, а также организатор концертов на условиях анонимности.
Все перечисленные певцы или группы открыто выступили против войны или же не высказываются в поддержку действий России в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть "ДДТ", Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", Каста, "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, "Louna", "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие.
Собеседник "Фонтанки" уточнил, что список "ежедневно корректируется и дополняется", но и без него "все продюсеры прекрасно знают", кому можно выступать.
Большинство исполнителей из списка открыто выступили против войны, некоторые, например, Монеточка, IC3PEAK, Оксимирон и Face также провели благотворительные концерты в поддержку Украины.
После вторжения России в Украину часть исполнителей уехали из России. Другие столкнулись с отменой концертов. Только в июне в разных регионах были отменены выступления ДДТ, Би-2, "Кис-кис", Манижи, Anacondaz и Алёны Щвец.
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