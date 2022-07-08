Рядовой Кавелашвили сделал шаг вперед

Грузинские политики продолжают выступать с антизападными заявлениями. Открытое письмо послу США в Грузии Келли Дегнан написал бывший депутат «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Обвинив ее в поддержке революционных сценариев в Грузии, депутат отметил, что все претензии, высказанные им, разделяет и сама партия власти.

Открытое письмо депутата Михаила Кавелашвили послу США Грузии Келли Дегнан трудно счесть простым душевным порывом рядового гражданина Грузии, как представляет себя в нем сам автор. Письмо рядового гражданина обнародовано на сайте грузинского парламента, к нему прилагается и английская версия текста, – такой оперативностью, тем более с переводами, пресс-служба законодательного органа обычно не отличается.

Да и вообще, в 934-х словах претензий и обвинений бывший член «Грузинской мечты» прямо напоминает, что все эти вопросы волнуют и «Грузинскую мечту». Но «там воздерживаются публично задавать их». Из-за этого и покинули Кавелашвили и еще два депутата (Созар Субари, Дмитрий Хундадзе) «Грузинскую мечту», но остались в рядах верных сторонников и защитников партии и его основателя Бидзины Иванишвили.

Кавелашвили требует от посла Дегнан дистанцироваться от заявлений практически всех оппонентов «Грузинской мечты»: «Нацдвижения», омбудсмена Нино Ломджария, представителей НПО, бывшего президента Георгия Маргвелашвили, других оппозиционеров и даже от слов бывшего посла США в Грузии.

«Нельзя давать людям думать, что вы хотите вернуть к власти людей, которые без колебаний втянут Грузию в войну. Также позвольте мне напомнить, что, к сожалению, Вы также не отмежевались от заявления предыдущего посла США Уильяма Кортни, который безосновательно назвал Бидзину Иванишвили – человека, которого вы когда-то оценивали как филантропа, - олигархом и повторил заявление о деолигархизации, автором которого является «Национальное движение», – говорится в письме Михаила Кавелашвили.

Перечень претензий на этом не заканчивается. Депутат Кавелашвили утверждает, что посол Дегнан своими заявлениями поддерживала двусторонние санкции Грузии против России, что, конечно же, по его мнению, привело бы к войне. Это утверждала и «Грузинская мечта» весной, после начала российской интервенции в Украину. Тогда же, 17 марта, посол США заявила:

«Я четко заявляю, что никто не просит правительство Грузии вводить двусторонние санкции, если оно этого не хочет, если это не то, что они решили сделать. Решение о двусторонних санкциях должно принимать правительство Грузии».

Многие задаются вопросом: что еще должен сказать американский дипломат, чтобы в «Грузинской мечте» и рядах ее сторонников услышали, что Вашингтон не желает втягивать Тбилиси в войну. Но из письма Кавелашвили следует, что посол должным образом не отреагировала на обвинения украинских политиков, в том числе Давида Арахамия, в том, что грузинские власти помогают России обойти санкции, притом что Келли Дегнан 28 июня заявила:

«Я слышала ответ правительства Грузии на это обвинение, но господин Арахамия не представил никаких доказательств. Поэтому такого рода вопросы между двумя странами следует решать по дипломатическим каналам и перестать делать это публично, потому что такой спор между Грузией и Украиной только идет на руку России. Украина борется за каждый город и каждую жизнь, сейчас не время Грузии и Украине быть друг против друга. Настало время для этих двух стран объединиться против общего оккупанта».

30 июня американский посол вынуждена была ответить председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе на его непрекращающиеся утверждения о том, что Запад втягивает Грузию в войну. Келли Дегнан пришлось уже прямым текстом напомнить, что это не США оккупирует 20% грузинских территорий, что это Россия и ее президент Владимир Путин вторглись в Украину:

«США не пытаются втянуть Грузию в российскую войну против Украины. США не хотят расширения этой войны. США делают все для скорейшего окончания этой войны».

Но, видимо, в «Грузинской мечте» в лице ее рядового сторонника Михаила Кавелашвили остались недовольны тем, что все ее выпады на тему войны дипломат назвала выдержкой из «пособия ФСБ по дезинформации»:

«Нарратив о том, что Америка хочет втянуть Грузию в войну, нужно искать не в российских учебниках ФСБ, а в заявлениях, аффилированных с вами или финансируемых вами людей о том, что вы не дистанцируетесь от них», – заключается в конце письма.

В «Грузинской мечте» сегодня мнение бывшего однопартийца особенно не комментировали, как, впрочем, не стали и отдаляться от него. Для оппозиции это стало еще одним доводом в пользу того, что власть заинтересована в антизападной риторике. Предположив, что такими длинными письмами и риторикой обществу больше запомнился основатель партии Бидзина Иванишвили, а не бывший футболист, депутат Кавелашвили, депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе предположил:

«Это именно Иванишвили написал и поручил сказать пока одному, потом заставит сказать всю «тройку» ушедших из «Грузинской мечты» депутатов, а потом об этом и вся партия заговорит. «Грузинская мечта» фактически восстала против Запада и наших друзей. Нападает на США, ЕС, Украину – это очень тяжелые обвинения. Бидзина Иванишвили встал на прямой путь к России. Это дорога доведет его до санкций».

До чего доведет саму Грузию нескончаемая антизападная риторика, противоречивые заявления правящей партии, а также несговорчивость оппозиции с властями, грузинским наблюдателям прогнозировать все труднее. Нелегко разобраться в этом и американским, и европейским политикам и дипломатам.

«Помогите нам, чтобы мы помогли вам», – говорит американский сенатор Джин Шахин в интервью грузинской службе «Голоса Америки», говоря о евроатлантических перспективах Грузии.

Те же слова ранее сказал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель накануне несостоявшегося решения Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.

Сосредоточиться на выполнении рекомендаций Брюсселя, а не заниматься «политическими провокациями», призвал власти накануне и европарламентарий из Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Сама Келли Дегнан, не ответив сегодня на выпад депутата Кавелашвили, ранее неоднократно подчеркивала важность единения всех политических сил и гражданского общества для достижения европейских перспектив. В этом процессе она гарантировала полную поддержку США в своем обращении на мероприятии, приуроченном ко Дню независимости США. Но ее послания остались незамеченными и неуслышанными из-за устроенной на том мероприятии потасовки между тремя депутатами «Грузинской мечты» и владельцем оппозиционного ТВ «Пирвели».