В Цхинвали простились с добровольцем Георгием Кораевым (Гигу), погибшим на Донбассе

В Испании после продолжительной болезни скончался бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Ему было 79 лет. Душ Сантуш возглавлял правительство Анголы 38 лет.

Жозе Эдуарду душ Сантуш родился в столице Анголы Луанде в 1942 году - тогда Ангола являлась португальской колонией. В юности он вступил в движение за освобождение Анголы, а в 1960-х учился в азербайджанском Институте нефти и химии в Баку. Он стал другом и союзником СССР, который поддерживал ангольское национально-освободительное движение. В 1975 году, когда Ангола обрела независимость, душ Сантуш занял пост министра иностранных дел страны, а в 1979 году, после смерти первого президента независимой Анголы Агостиньо Нето, стал его преемником.

За время правления душ Сантуша - с 1979 по 2017 годы - Ангола стала одной из самых быстрорастущих экономик Африки и мира. Она ведет разработку своих природных запасов, в числе которых нефть и алмазы. В стране фактически отсутствует безработица, низкий уровень внешней задолженности, значительный профицит бюджета. Но около 70% жителей страны по-прежнему живет на доход меньше 2 долларов в день.

Душ Сантуш более двадцати лет прилагал значительные усилия, чтобы остановить в Анголе гражданскую войну между разными политическими группировками. Ему удалось достичь мира только к 2002 году.

При душ Сантуше в Анголе была установлена многопартийная система, отменена смертная казнь. Однако проблема бедности так и не была решена, несмотря на стабильный экономический рост. В 2013 году правительство Анголы запретило исповедовать ислам на территории страны, объявив ислам «сектой, противоречащей обычаям и культуре Анголы».

Первой женой душ Сантуша в 1966 году стала гражданка СССР Татьяна Куканова. Их с президентом единственная дочь, Изабель душ Сантуш, гражданка Анголы и Российской Федерации, возглавила национальную нефтяную компанию Sonangol и стала богатейшей женщиной Африки по версии Forbes. Впоследствии Жозе Эдуарду душ Сантуш был женат еще дважды. Многие из его детей также занимали государственные посты, однако после ухода душ Сантуша в отставку были с них смещены. Один из его сыновей был в сентябре 2018 года арестован по обвинениям в коррупции.

Жозе Эдуарду душ Сантуш всю жизнь поддерживал отношения с властями СССР, а затем России. Он встречался со всеми советскими и российскими лидерами от Леонида Брежнева до Владимира Путина, за исключением только генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, у которого он присутствовал только на похоронах. При его правлении Ангола получала помощь от СССР и России как в политической и экономической сфере, так и в военных миссиях.