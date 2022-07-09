В Абхазии сообщают о смерти лидера Народной партии Якуба Лакоба

Пользователи абхазского сегмента социальных сетей сообщают о смерти лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба.

В частности, о смерти политика написали на своих страницах в сети Facebook председатель Абхазского Народного Движения (АНД) Адгур Ардзинба и бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая.

Народная партия Абхазии — старейшая политическая партия в самопровозглашенной республике. Она была создана 20 марта 1992 года. Якуб Лакоба являлся председателем политсовета партии с сентября 1999 года.

Подробностей о причинах смерти политика не сообщается. Еще несколько дней назад Якуб Лакоба принимал участие в общественных мероприятиях.

Якуб Лакоба не раз был гостем эфира Радио "Эхо Кавказа". Последний раз он давал комментарий нашему корреспонденту в мае этого года. Лакоба выступил с резкой критикой пропаганды сталинизма в Абхазии, рассказав о тех потерях, которые понесла его семья в 1937 году:

«Вся семья Нестора Лакоба была полностью уничтожена, вообще никого не осталось. А семья моего деда и моей мамы была почти полностью уничтожена. Уничтожен был дед, уничтожена была моя бабушка. Она, кстати, была арестована первой из всех абхазских женщин и репрессирована. И повели ее на расстрел, на ликвидацию вместе с матерью Нестора Лакоба. Уничтожили родного брата моей мамы, несовершеннолетнего, в четырнадцатилетнем возрасте он был арестован и в 17 лет был расстрелян в Сухановской тюрьме, похоронен был в Чертаново, где массовое братское захоронение. Там же похоронены были все эти абхазские юноши, которые были подростками арестованы, а он был самый младший из них, его Тенгизом звали (трое лакобовцев и один Кости Инал-ипа сын)».