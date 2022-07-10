Хатуна Самнидзе: Если бы завтра были выборы, я считаю, что мы не готовы

Если бы завтра были выборы, я считаю, мы не готовы, - заявила оппозиционный депутат, председатель Республиканской партии Гузии Хатуна Самнидзе в эфире ТВ «Привели».

По словам Самнидзе, политический процесс покажет, какими будут будущие выборы, сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы, пройдут ли они в 2024 году или будут внеочередные.

«Но если выборы были бы завтра, я считаю, что мы не готовы. Во-первых, предстоит многое сделать, чтобы убедить больше граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за оппозицию. Для этого нужно больше времени, нужно больше разоблачений «Грузинской мечты». Это не означает, что если выборы были бы завтра, то «Грузинская мечта» очень легко победит. Она вновь прибегнет к своему привычному мошенничеству, но мы должны быть уверены, что система отлажена - а, как вы знаете, система еще не исправлена.

Мы должны быть уверены, что граждане Грузии точно видят, что делает оппозиция и что делает правительство, мы должны быть уверены, что наши граждане будут активны в этом процессе», - заявила Хатуна Самнидзе.