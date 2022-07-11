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В Грузии утром произошло несколько землетрясений
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Грузии сегодня утром, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:36 по тбилисскому времени возле села Самеба, в 25 км к юго-западу от Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Землетрясение ощущалось и в Тбилиси, примерно в сотне километров от эпицентра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Позже у села Самеба подземные толчки магнитудой 4,7 и 3,1 были зафиксированы с разницей в восемь минут, в 09:10 и в 09:18 по тбилисскому времени. Третий афтершок силой 3,1 произошел в 09:48, четветый (3.2) – в 10:14, пятый (3.7) – в 10:24.
Отметим, что на сайте Национального центра сейсмического мониторинга сообщается лишь о землетрясениях с магнитудой 3.0 и выше.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Село Самеба в последний год стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, а 1 мая – магнитудой 5,3.
Другие новости дня
Глава Минобороны Украины призвал Запад к поставкам артиллерии и дронов
Украина на сегодняшний день выдержала испытание благодаря использованию недавно доставленных американских артиллерийских систем дальнего действия. Но Киев по-прежнему нуждается в дальнобойной артиллерии и дронах. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Министр признал, что украинская армия несёт потери. По словам Резникова, вооружённым силам нужно обновить подразделения, произвести замены и перестановки, а также спланировать новую оперативную стратегию. Число погибших и раненых глава Минобороны не привёл.
Резников подчеркнул, что американские ракетные установки HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать позиции российской армии в Изюме. США поставили Киеву четыре таких установки, что, по словам министра было тестом для украинских военных, и в случае с Изюмом они его успешно прошли.
Также глава Минобороны сказал, что Россия, вероятно, берет паузу в своем наступлении в Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Это не обязательно даёт новые возможности украинским силам, которые тоже нуждаются в отдыхе.
Российская сторона раскритиковала решение США поставить HIMARS. Москва заявила, что Вашингтон в конфликте подливает масла в огонь.
- Россия и Украина практически не раскрывают данные о потерях среди своих военнослужащих.
- Украинская сторона в конце июня сообщала, что погибли около 10 тысяч военнослужащих.
- В последний раз министерство обороны России сообщало о числе погибших 25 марта. Тогда утверждалось, что Россия потеряла 1351 погибшим и 3825 ранеными. Журналисты Русской службы Би-би-си и "Медиазоны" по открытым источникам установили имена более четырёх с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной. Киев заявляет, что Россия потеряла более 37 тысяч солдат и офицеров.
Подача газа через «Северный поток» с 11 июля остановлена
Россия с понедельника, 11 июля остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
Об этом было объявлено заранее - оператор газопровода, компания Nord Stream AG, утверждает, что речь идёт о плановой профилактике, которая продлится до 21 июля. В Германии и других странах ЕС, однако, опасаются, что на фоне противостояния, связанного с войной в Украине, подача газа может и не возобновиться - что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе.
Газопровод ежегодно останавливают на несколько дней для профилактики. Однако в нынешнем году опасения в ЕС вызывает тот факт, что ещё до его остановки объёмы подачи газа через "Северный поток" сократились более чем вдвое. Это не было компенсировано увеличением поставок через Украину или по иным маршрутам.
"Газпром" объяснили резкое сокращение поставок решением Канады из-за санкций заблокировать возврат в Россию находившихся в Канаде на ремонте газовых турбин фирмы Siemens, а также неполадками, обнаруженными Ростехнадзором на компрессорной станции. В Берлине, однако, считают решение России политическим. "Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие", - заявил 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.
При этом власти Германии начали переговоры с Канадой, попросив Оттаву в виде исключения вернуть турбины. Канадское правительство уже дало принципиальное согласие - было объявлено, что турбины будут переданы Германии, а оттуда, очевидно, отправятся в Россию, чтобы вновь начать работу на "Северном потоке". Москва это пока не комментировала.
Как пишет Deutsche Welle, в политическом руководстве ФРГ считают вполне вероятным сценарий полного прекращения поставок российского газа по "Северному потоку" после 21 июля. Ряд комментаторов и политиков считает, что ради достижения своих военных целей в Украине Владимир Путин готов пойти на столь радикальный шаг в надежде ввергнуть Германию в тяжелый экономический, а затем и политический кризис.
В случае полной остановки подачи российского газа дефицит топлива в Германии и большинстве стран Евросоюза неизбежен, и власти должны будут нормировать подачу газа. В Германии уже ввели в действие чрезвычайные меры экономии энергии; пакет мер обсуждается и на уровне всего ЕС. Целью является максимальное наполнение газохранилищ до начала отопительного сезона.
Расследователи: РФ вывозит украденное украинское зерно через Крым
Россия доставляет захваченное украинское продовольствие в аннексированный Крым, а оттуда судами вывозят в Турцию, Египет и Сирию, часто – не под российскими флагами. К такому выводу пришли расследователи программы «Схемы» (проект Радио Свобода), Би-би-си и Reuters, передает телеканал Настоящее Время.
Украинские власти обвиняют Россию в воровстве на захваченных во время вторжения территориях как минимум 400 тысяч тонн зерна.
Журналисты «Схем», в частности, установили, что украинское зерно в Крыму грузится в порту «Авлита» в Доковой бухте Севастополя. «При входе в крымский порт балкеры выключают радары, поэтому их невозможно отследить системами мониторинга судов. Но сухогрузам не удается «спрятаться» от спутника, который из космоса фиксирует пребывание и погрузку в порту», – говорится в расследовании.
Журналисты выяснили, что из Крыма в этом году вывозят гораздо больше зерна, чем вывозили ранее, до войны. Такого количества зерна не могло быть в Крыму и не может быть завезено через мост, который является единственным логистическим соединением России и Крыма. При этом зерно перевозят грузовиками с территории оккупированных регионов Украины в Крым. Караваны машин замечали на севере полуострова, в Армянске или на Крымском перешейке, утверждают расследователи.
С полуострова зерно вывозят судами. Они выходят не только из Севастополя, но также из портов Феодосии и Керчи. Эту же схему описывает и украинский прокурор Крыма Игорь Поночовный, находящийся в Киеве.
По словам Поночновного, подобные суда имеют двойную документацию. У них есть «черная» документация, которая реальная, и есть «белая» документация. Она говорит, что эти суда выходят не из Крыма, а из Ростова-на-Дону, Новороссийска и других российских портов.
ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путем вывозить зерно и другое продовольствие. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран.
Сборная Грузии по регби обыграла в тест-матче команду Италии
Сборная Грузии по регби впервые в истории принимала на «Батуми Арене» сборную Италии и одержала важнейшую победу над принципиальным соперником со счетом 28:19, сообщает Общественный вещатель.
До сегодняшней игры «Лелос» проиграли все 4 из 4-х встреч, проведенных против итальянцев, поэтому эта встреча имела большое значение - сборной Грузии нужен был веский аргумент для выхода на турнир 6-ти наций, и в этом плане была необходима победа над Италией.
Сборная Грузии по регби впервые в истории победила команду из Tier 1 и сделала огромный шаг для участия в турнире 6 наций.
На следующей неделе, 16 июля, сборная Грузии проведет еще один тест-матч - в Кутаиси сыграет с Португалией.
Президент Шри-Ланки подписал приказ об ускоренном распределении газа
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове. Это первый документ, обнародованный после захвата протестующими резиденции главы государства, сообщает новостной портал Newswire.
Кроме того, несколько министров Шри-Ланки объявили о решении покинуть свои посты на фоне экономического и политического кризисов в стране, передает Ada Derana. Министр сельского хозяйства заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как страна получит поставку удобрений. Свои посты также покидают министры труда, туризма, транспорта и инвестиций.
Накануне вечером, 10 июля, стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента.
В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.
Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона
Теннисист Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдонского турнира. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Это 21-я победа сербского спортсмена в турнирах Большого шлема.
Кирьос в финал Большого шлема вышел впервые. До этого финала теннисисты встречались дважды. Австралиец оба раза побеждал Джоковича, не уступив ему ни одного сета.
По количеству титулов на Уимблдоне Джокович догнал Пита Сампраса, у которого тоже семь побед. Впереди только Роджер Федерер - у которого их восемь.
В день финала Уимблдона сербский теннисист и его супруга отмечают восьмую годовщину свадьбы. По этому поводу Елена Джокович опубликовала в соцсетях серию совместных фото.
Байден заявил о важности Саудовской Аравии в противостоянии России
Президент США Джо Байден заявил, что поездка в Саудовскую Аравию важна в противостоянии с Россией и Китаем. Байден ответил критикам своего визита в публикации в The Washington Post. Президент также отметил, что энергоресурсы Саудовской Аравии жизненно важны в качестве альтернативы российскому сырью.
«Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия - одна из этих стран», - пишет Байден.
Статья в The Washington Post опубликована в преддверии визита американского президента на Ближний Восток. 13 июля Байден приедет в Израиль, на следующий день побывает в Палестинской автономии, а затем отправится в Эр-Рияд.
Встреча будет проходить при участии наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, которого США обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашшоги. Из-за убийства журналиста против Саудовской Аравии США ввели санкции.
Эр-Рияд не присоединялся к санкциям в отношении России из-за Украины, но после начала войны США решили наладить отношения с саудовскими властями. В июне телеканал CNN сообщал, что Байден решил пойти на сближение с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть в результате введения Западом ограничений в отношении российских энергоресурсов. Высокие цены на нефть ведут к повышению стоимости бензина, а это ускоряет инфляцию в США на фоне предстоящих осенью выборов в Конгресс.
Сторонники создания армии Японии получили 2/3 мест в парламенте
Партии, выступающие за изменение Конституции Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Правящие Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто», а также поддерживающее их по этому вопросу «Общество обновления Японии», по предварительным данным, займут две трети мест в парламенте. Об этом сообщают японские СМИ.
Сторонники изменений настаивают на пересмотре девятой или так называемой мирной статьи конституции. В ней говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах. Сейчас в Японии действуют Силы самообороны.
Активным сторонником изменений в Конституции Японии был бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, убитый на днях после покушения.
Преемники Абэ – Есихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида неоднократно заявляли, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы.
Абхазская делегация отбыла с рабочим визитом в Татарстан и Башкортостан
Делегация самопровозглашенной республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Республику Татарстан и Республику Башкортостан.
Визит в Татарстан будет проходить с 10 по 12 июля, в Башкортостан – с 12 по 15 июля. В составе делегации спикер парламента Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
В Казани состоится встреча Аслана Бжания и с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Абхазская делегация посетит Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ООО «Эйдос-Медицина», технополис «Химград», Казанский вертолетный завод, пишет информагентство «Апсныпресс».
В рамках рабочего визита в Башкортостан 13 июля состоится встреча Аслана Бжания с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.
Абхазская делегация посетит в Башкортостане Центр управления республики, индустриальный парк «Уфимский», Уфимское моторостроительное производственное объединение. Цель визита Аслана Бжания в Татарстан и Башкортостан - укрепление сотрудничества и развитие связей в области экономики, туризма, торговли и информационных технологий.
ООН: В ходе войны в Украине выявлены 124 случая сексуального насилия
В ходе военного конфликта в Украине выявлено 124 случая сексуального насилия - заявляют в ООН. По словам специального представителя ООН по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен, имеющиеся данные – лишь верхушка айсберга и не отражают реальных масштабов насилия в условиях войны. Главными препятствиями для расследования сексуальных преступлений во время войны ООН называет страх и стыд жертв рассказывать о насилии, слишком большое количество преступлений, на которые не хватает расследователей, и отсутствие возможности сообщить о преступлениях в условиях оккупации.
Как сообщает глава правления украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, изнасилование - самое скрываемое преступление. «Люди, которые выжили после сексуального насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам,» - считает Матвийчук. По данным Генеральной прокуратуры Украины, уже зарегистрировано более 15 тысяч уголовных производств по эпизодам сексуального насилия, но многие граждане Украины, находящиеся на оккупированных российскими войсками территориях, отрезаны от возможности заявить о преступлениях в украинские и международные правоохранительные и правозащитные органы.
Германский фонд имени Генриха Белля совместно с правозащитными организациями, помогающими жертвам сексуального насилия, также считает, что официальная статистика по изнасилованиям в ходе войны отражает лишь малую часть реального положения вещей. Специалисты с опытом работы с жертвами сексуального насилия в предыдущих военных конфликтах, например в Боснии и Герцеговине, подтверждают, что большая часть жертв годами не рассказывает о преступлениях, опасаясь стигматизации, и что им необходима долговременная помощь и реабилитация.
Александра Кейтер из американской организации Center for Justice and Accountability отмечает, что изнасилования определены Римским уставом как военные преступления, но, по ее словам, до сих пор не было прецедента, чтобы кто-нибудь был осужден в Гааге за эти деяния.
В конце мая с должности Уполномоченной Верховной рады по правам человека была снята Людмила Денисова - депутаты пришли к выводу, что многие из ее рассказов о различных эпизодах сексуального насилия со стороны российских военных по отношению к украинским женщинам и даже детям не подкреплены фактами. При этом подчеркивалось, что сам факт наличия таких преступлений не ставится под сомнение, и работа по выявлению подлинных случаев сексуального насилия продолжается.
Омбудсмен призвала экс-членов «Мечты» искать врагов Грузии в России, а не в США
Народный защитник Грузии Нино Ломджария обрушилась с критикой на депутатов «Мечты», которые недавно «покинули» ряды правящей партии «для того, чтобы предоставлять обществу больше информации». Официально бывшие члены правящей команды теперь более развернуто транслируют мессидж-бокс властей, согласно которому внешние силы пытаются втянуть Грузию в войну.
«Я думаю, что целью этих заявлений является создание некой конспирологии в обществе и внесение путаницы. Жаль, что эти люди не могут отличить врагов от государств, которые любят эту страну. Если они действительно хотят поговорить о врагах, я бы желала, чтобы они говорили о грубых нарушениях прав человека на оккупированных территориях, о том, что граждане Грузии лишены возможности получать образование на родном языке, у них даже нет возможности посещать могилы своих предков.
Я жду, что они отправят подобное заявление, например, российским политикам. Поинтересуются, почему те оккупируют Грузию. Вместо этого они говорят о США и Европе, как о странах, желающих развязать здесь войну», - цитирует омбудсмена SOVA.
- Напомним, 8 июля покинувший ряды правящей «Грузинской мечты» депутат Михаил Кавелашвили обрушился с обвинениями в адрес посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Политик выступил с открытым письмом на имя дипломата, в котором заявил, что никакая «мягкая сила России» не может так сильно подпортить репутацию Америки в Грузии, как заявления или молчание самого посла. По словам Кавелашвили, нарратив о том, что США хотят втянуть Грузию в войну, следует искать не в пособии ФСБ, а в заявлениях людей, финансируемых посольством США или связанных с ним.
- Американский дипломат отвергла обвинение в том, что она поддерживает некие силы, пытающиеся втянуть Грузию в войну, заявив, что «даже не смогла дочитать это письмо, полное лжи и теорий заговора».
Школы на оккупированных территориях Украины готовят к «русификации»
В школах, расположенных на занятых российскими войсками территориях Украины, со следующего учебного года будет внедряться «русифицированная» программа. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода и ряд других СМИ - со ссылкой на местных жителей, рассказавших о происходящим.
В частности, как утверждается, от украинских учителей требуют перехода на российскую систему обучения под угрозой увольнения и иных репрессий. Родителям за отказ обучать детей по «русифицированной» программе угрожают проблемами, а учителям из России, в основном из зауральской ее части, предлагают командировки в так называемые «ДНР» и ЛНР».
Как учителя, так и родители из оккупированных регионов Украины рассказали Украинской службе Радио Свобода о шантаже со стороны новых подконтрольных России администраций: по их словам, за отказ оформить российское гражданство и послать детей в «русифицированные» школы родителям угрожают наказаниями вплоть до лишения родительских прав.
По сообщению The Guardian, школьным учителям на оккупированных украинских территориях под угрозой увольнения предлагают подписать согласие на обучение школьников в следующем учебном году по российской программе. Тем самым учителя попадают в двойную ловушку: за отказ подписать согласие они могут быть уволены пророссийским руководством, а также подвергнуться иным репрессиям. В то же время с точки зрения Украины учителя, подписавшие такое согласие, в случае восстановления на их территориях украинской власти будут считаться коллаборационистами, им может грозить до трех лет тюрьмы.
В самой России в ряде регионов учителям предлагают командировки в Донецкую и Луганскую области Украины, «чтобы обеспечить подготовку к новому учебному году». Сообщения об этом поступают из Алтая, Бурятии, Новосибирской области и Приморского края. Официальная Москва считает эти украинские регионы независимыми республиками «ДНР» и «ЛНР».
Также Россия проводит «переподготовку» на российскую школьную программу учителей из этих регионов. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы «ЛНР» и «ДНР» начнут работать по российской образовательной программе и российским учебникам. По его словам, 865 школ уже завершили прошлый учебный год по российским образовательным стандартам, а в новый учебный год с российской программой должны вступить 1120 ранее украинских школ. Также он сообщил, что более пяти тысяч учителей из «ДНР» и «ЛНР» уже прошли переобучение на российскую программу, а всего в текущем году планируется переобучить 15000 учителей.
Помимо территорий, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР», на российскую программу предполагается переводить и школы в других регионах Украины, которые российские войска взяли под контроль весной нынешнего года - Херсонской области, части Запорожской и Харьковской областей. Обучение предполагается вести на русском языке, украинский, как сообщается, останется в качестве одного из предметов. Сообщалось, что российским учителям предлагают командировки и в эти регионы.
По сведениям генеральной прокуратуры Украины, в ходе войны в стране пострадала 1971 школа, 194 школы были полностью разрушены.
Число жертв удара по городу Часов Яр достигло 15-ти
В городе Часов Яр Донецкой области Украины предположительно в результате удара российских войск частично обрушился пятиэтажный дом.
По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, под завалами были обнаружены тела 15 погибших. Из-под завалов также извлечены пятеро раненых.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что, полностью уничтожены два подъезда, по словам местных жителей, под завалами могли быть более 30 человек.
Спасательная операция продолжается.
Утверждается, что удар был нанесен из установок «Ураган». В соцсетях опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлено попадание по дому.
Минобороны России ранее заявило, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков».
Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.
В Азербайджане перевернулись грузинские вагоны с сахаром
Три товарных вагона Грузинской железной дороги, груженные сахаром-сырцом, перевернулись в Азербайджане накануне вечером, 9 июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы. Еще один вагон сошел с рельсов, но устоял, пишет агентство «Новости-Грузия».
По сообщению агентства Тренд, груз в Азербайджан шел транзитом через Грузию из порта на Черном море. Предварительная версия - техническая неисправность одного из вагонов. На месте находятся представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.
Сам тепловоз принадлежит Сальянскому локомотивному депо и двигался в направлении Баку-Имишли, к нему были прицеплены 20 вагонов, сообщает report.az.
Погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.
В Брюсселе построят «шпионозащищенный» бункер для переговоров лидеров Евросоюза
Власти Евросоюза намерены построить в Брюсселе бункер для переговоров, полностью защищенный от шпионажа и подслушивающих устройств, сообщает издание EU Observer. Вместимость бункера - около ста человек, что позволит проводить там встречи с участием руководителей ЕС, глав входящих в него государств и технического персонала. Стоимость строительства оценивается в 8 миллионов евро.
Бункер не будет подключен к интернету. Он будет заключен в изолирующую «клетку» из материалов, гасящих электромагнитные и радиоволны, которые могут быть перехвачены шпионским оборудованием. Все посетители, от глав государств до технического персонала, будут обязаны сдать на входе все электронные устройства. До и после каждого заседания бункер будет проверяться специалистами на предмет установки «жучков».
Строительство бункера должно быть закончено к 2024 году.
Брюссель, в котором находятся штаб-квартиры как Евросоюза, так и НАТО, в прессе иногда называют «городом шпионов». По оценкам экспертов, в нем наиболее активно действуют тайные агенты неевропейских стран, прежде всего, России и Китая.
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский боец, 47-летний Каха Гоголь.
Через две недели после начала войны он отправился в Украину и воевал в Луганской области. По имеющимся данным, Каха Гоголь погиб 10 июля рано утром в результате российской воздушной атаки.
Информацию о гибели грузинского воина подтвердил посол Грузии в Украине. Министерство иностранных дел приступило к соответствующим процедурам, сообщает Общественный вещатель.
В результате военной агрессии России в Украине уже погибли 17 грузинских бойцов.
Spiegel: Германия решила проблему с боеприпасами для установок Gepard
Германия решила проблему с поставками боеприпасов для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые теперь могут быть беспрепятственно поставлены в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel.
Осуществить поставки германское правительство обещало еще весной, однако препятствием на их пути стала нехватка боеприпасов для этих установок. Германские власти располагали лишь около 60 тысячами 35-мм снарядов, что было явно недостаточно. Швейцария, производившая подобные боеприпасы, заблокировала их передачу Украине третьими странами.
В результате германское правительство, как сообщается, нашло поставщика в Норвегии. Он пообещал предоставить необходимое число снарядов для стоящих на вооружении установок Gepard автоматических пушек Oerlikon. Снаряды должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе. Если проблем не возникнет, то около 30 единиц Gepard могут быть поставлены Украине уже в июле.
После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов, и пообещали помочь Киеву поставками оружия. Однако многие из обещанных вооружений до сих пор не поставлены, из-за чего правительство ФРГ подвергают критике как представители Украины, так и оппозиция.
- DW приводит в воскресенье слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая заявила, что Запад не может играть более активную роль в защите мирных жителей Украины. «Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои», - сказала Бербок в интервью Der Spiegel, признавая, что такое обещание должно было быть подкреплено военными мерами, на что Запад пойти не может. «Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит», - отметила Бербок.
Новые могилы предположительно погибших в Украине военных нашли в Краснодаре
На трех кладбищах Краснодара активисты обнаружили новые могилы предполагаемых участников боевых действий в Украине. Об этом свидетельствуют надгробные фото в военной форме и даты смерти.
Свежие могилы обнаружил автор телеграм-канала «Титушки в Краснодаре», военный пенсионер Виталий Вотановский. Вот имена тех, чьи захоронения были обнаружены:
- Погибший 19 апреля Андрей Присеко 1998 года рождения – на могиле его фото в форме ВМФ. Информация о гибели военного была размещена в соцсетях. Он служил в 61-й отдельной Киркенесской бригаде морской пехоты Северного флота, командир взвода, лейтенант. В честь него власти Краснодара планируют переименовать одну из городских улиц.
- Погибший 18 апреля Денис Арбузов 1991 года рождения, морской пехотинец. О его гибели открытые источники не сообщали.
- Погибший 21 апреля Кирилл Горшенин 2000 года рождения. Ранее о его смерти также не сообщалось.
- Погибший 19 мая Александр Кислинский 1988 года рождения. О его гибели сообщалось в соцсетях с указанием, что он был разведчиком-снайпером спецназа и погиб на Донецком направлении.
- Погибший 9 июня Кирилл Сайкин 2002 года рождения. На могиле его фото в военной форме. О его гибели Сайкина открытые источники не сообщали.
- Погибший 19 июня Виктор Артамнов 1970 года рождения. Дополнительная информация неизвестна.
- Погибший 29 июня Андрей Артамнов 2000 года рождения. На могиле его фото в зимнем маскировочном костюме.
- Погибший 19 мая Андрей Коржов 1967 года рождения. На могиле его фото в казачьей форме. О подъесауле Коржове известно, что он был председателем Суда чести Екатеринодарского отдела Кубанского войскового казачьего общества, а также заместителем атамана хуторского общества «Шереметевский курень».
Активисты также обнаружили еще несколько могил, на которых установлены схожие типовые лакированные деревянные кресты, как на могилах предположительно погибших в Украине военных, и возложены такие же траурные венки в цвет российского флага. Но фото на них или нет, или на надгробных снимках умершие в гражданской одежде.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Помимо военнослужащих в войне участвуют также служащие Росгвардии, бойцы вооруженных отрядов самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и наемники частных военных компаний.
- По утверждению Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 36 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены, стороны военных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать свои.
- Журналисты Русской службы Би-би-си и «Медиазоны» по открытым источникам установили имена более четырех с половиной тысяч российских военнослужащих, погибших на войне в Украине. В эту статистику были включены и граждане России, которые отправились воевать добровольно, заключив краткосрочные контракты.
- Активисты на Кубани уже не раз находили могилы российских военных, предположительно убитых в ходе войны в Украине, о смерти которых ранее не сообщалось. Так, в начале мая Виталий Вотановский и Виталий Черкасов при посещении городского кладбища в районе хутора Копанского в Краснодаре обнаружили не менее восьми новых могил бойцов, а в начале июня – еще два захоронения на Славянском кладбище Краснодара. Одно из них принадлежит подполковнику ФСБ Дмитрию Молчанову.
Хатуна Самнидзе: Если бы завтра были выборы, я считаю, что мы не готовы
Если бы завтра были выборы, я считаю, мы не готовы, - заявила оппозиционный депутат, председатель Республиканской партии Гузии Хатуна Самнидзе в эфире ТВ «Привели».
По словам Самнидзе, политический процесс покажет, какими будут будущие выборы, сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы, пройдут ли они в 2024 году или будут внеочередные.
«Но если выборы были бы завтра, я считаю, что мы не готовы. Во-первых, предстоит многое сделать, чтобы убедить больше граждан прийти на избирательные участки и проголосовать за оппозицию. Для этого нужно больше времени, нужно больше разоблачений «Грузинской мечты». Это не означает, что если выборы были бы завтра, то «Грузинская мечта» очень легко победит. Она вновь прибегнет к своему привычному мошенничеству, но мы должны быть уверены, что система отлажена - а, как вы знаете, система еще не исправлена.
Мы должны быть уверены, что граждане Грузии точно видят, что делает оппозиция и что делает правительство, мы должны быть уверены, что наши граждане будут активны в этом процессе», - заявила Хатуна Самнидзе.
Канада передаст Германии турбины для «Северного потока»
Канада передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода «Северный поток» и в настоящее время проходящие в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Ранее «Газпром» заявлял, что Канада в связи с введенными против России санкциями задержала эти турбины. Это, как утверждала российская компания, стало причиной снижения более чем наполовину объемов прокачки природного газа через газопровод «Северный поток» из России в Германию. В Берлине возникли опасения, что поставки могут полностью прекратиться.
Как сказал Уилкинсон, Канада предоставит компании Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины «Северного потока» в Германию, чтобы, как он выразился, «поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС постепенно отходит от использования российских нефти и газа». Канадский министр признал, что в случае немедленного прекращения поставок газа из России германская экономика будет использовать значительные трудности; прекращение поставок ударит и по жителям страны, которые уже сейчас столкнулись с ростом расходов на отопление.
Как сообщает DW, Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в «шантаже» Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
Получив турбины от Канады, Германия, как ожидается, вернет их в Россию. Берлин считает, что это лишит «Газпром» предлога для ограничения поставок газа по «Северному потоку». Ранее германские власти обвинили Москву в использовании энергии как «оружия», указав на то, что поставки газа по «Северному потоку» какое-то время могли сохраняться на прежнем уровне и без отправленных в Канаду турбин.
С 11 по 21 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Компания-оператор газопровода Nord Stream AG объяснила это «плановыми профилактическими работами». Такие работы действительно производятся ежегодно, однако в нынешнем году звучат опасения, что после их планового завершения поставки газа могут не возобновиться по политическим мотивам.
В городе Часов Яр под завалами после обстрела могут быть десятки людей
В городе Часов Яр Донецкой области Украины предположительно в результате удара российских войск частично обрушился пятиэтажный дом, под завалами могут находиться десятки людей.
Фотографии спасательной операции публикует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, полностью уничтожены два подъезда, по словам местных жителей, под завалами могут быть более 30 человек.
По словам Кириленко, из-под завалов спасли 5 раненых и извлекли тела 6 погибших, спасательная операция продолжается. Утверждается, что удар был нанесен из установок «Ураган».
Минобороны России ранее заявило, что в районе Часова Яра ударом «высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков».
Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.
Грузинские актрисы получили награду за лучшую женскую роль на фестивале в Карловых Варах
Актрисы Таки Мумладзе и Мариам Хундадзе были удостоены награды Международного кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую женскую роль в фильме Сосо Блиадзе «Моя комната», сообщает SOVA со ссылкой на Национальный киноцентр Грузии.
Награды грузинским актрисам на церемонии закрытия фестиваля вручил всемирно известный кинорежиссер Бенисио дель Торо.
«Моя комната» повествует о некоторых эпизодах из жизни двух молодых девушек, события разворачиваются во время пандемии коронавируса. Из-за разногласия с семьей 24-летняя Тина переезжает в Тбилиси, где вместе с ровесницей начинает снимать комнату в общежитии.
Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу
Два человека погибли в субботу в результате ракетного обстрела Ингулецкого района города Кривой Рог российскими войсками. Об этом сообщили главы Днепропетровской областной и Криворожской городской администраций – Валентин Резниченко и Александр Вилкул.
По словам Вилкула, удар по Кривому Рогу был нанесен из дальнобойной системы «Торнадо-С» - город находится в нескольких десятках километров от линии фронта, и обычная артиллерия до него не добивает. По словам Вилкула, было выпущено 10 ракет. Погибшие - женщины, повар, работавшая в детском саду, и 20-летняя девушка. Три человека ранены. В результате обстрела пострадали около 20 жилых домов.
Вечером по городу был нанесен еще один ракетный удар, подробности пока не известны. Российские военные обстрелы не комментировали.
Главы местных администраций сообщили также об обстрелах Харькова и Николаева. По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, 4 человека получили ранения.
Поддерживаемые Россией сепаратисты, в свою очередь, заявляют об обстрелах Донецка - по их данным, там погибли 2 человека. Город Алчевск в Луганской области, по их утверждениям, был обстрелян из американской РСЗО HIMARS, независимого подтверждения этого нет.
Наиболее упорные бои продолжаются на северо-востоке Донецкой области, где российские войска пытаются наступать на Славянск и Бахмут.
В Абхазии сообщают о смерти лидера Народной партии Якуба Лакоба
Пользователи абхазского сегмента социальных сетей сообщают о смерти лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакоба.
В частности, о смерти политика написали на своих страницах в сети Facebook председатель Абхазского Народного Движения (АНД) Адгур Ардзинба и бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая.
Народная партия Абхазии — старейшая политическая партия в самопровозглашенной республике. Она была создана 20 марта 1992 года. Якуб Лакоба являлся председателем политсовета партии с сентября 1999 года.
Подробностей о причинах смерти политика не сообщается. Еще несколько дней назад Якуб Лакоба принимал участие в общественных мероприятиях.
Якуб Лакоба не раз был гостем эфира Радио "Эхо Кавказа". Последний раз он давал комментарий нашему корреспонденту в мае этого года. Лакоба выступил с резкой критикой пропаганды сталинизма в Абхазии, рассказав о тех потерях, которые понесла его семья в 1937 году:
«Вся семья Нестора Лакоба была полностью уничтожена, вообще никого не осталось. А семья моего деда и моей мамы была почти полностью уничтожена. Уничтожен был дед, уничтожена была моя бабушка. Она, кстати, была арестована первой из всех абхазских женщин и репрессирована. И повели ее на расстрел, на ликвидацию вместе с матерью Нестора Лакоба. Уничтожили родного брата моей мамы, несовершеннолетнего, в четырнадцатилетнем возрасте он был арестован и в 17 лет был расстрелян в Сухановской тюрьме, похоронен был в Чертаново, где массовое братское захоронение. Там же похоронены были все эти абхазские юноши, которые были подростками арестованы, а он был самый младший из них, его Тенгизом звали (трое лакобовцев и один Кости Инал-ипа сын)».
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