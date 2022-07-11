В Грузии утром произошло несколько землетрясений

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Грузии сегодня утром, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:36 по тбилисскому времени возле села Самеба, в 25 км к юго-западу от Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Землетрясение ощущалось и в Тбилиси, примерно в сотне километров от эпицентра, пишет агентство «Новости-Грузия».

Позже у села Самеба подземные толчки магнитудой 4,7 и 3,1 были зафиксированы с разницей в восемь минут, в 09:10 и в 09:18 по тбилисскому времени. Третий афтершок силой 3,1 произошел в 09:48, четветый (3.2) – в 10:14, пятый (3.7) – в 10:24.

Отметим, что на сайте Национального центра сейсмического мониторинга сообщается лишь о землетрясениях с магнитудой 3.0 и выше.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Село Самеба в последний год стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, а 1 мая – магнитудой 5,3.