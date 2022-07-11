Ссоры с послом США. Покинувший недавно ряды «Грузинской мечты» депутат Михаил Кавелашвили обвинил Келли Дегнан в поддержке «людей, которые втягивают Грузию в войну». В свою очередь, посол назвала заявление депутата «полным лжи и теорий заговора». Тут за бывшего коллегу вступился председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, заявив, что слова Дегнан являются оскорбительными для парламента и государства. «Эхо Кавказа» узнавало, что думают на этот счет жители Тбилиси.

– Как вы охарактеризуете выступления бывших и действующих представителей «Грузинской мечты» в отношении посла США?

Софо: Нападки на посла США со стороны представителей наших властей слышатся уже давно. Особенно непонятны и оскорбительны обвинения отколовшихся от «Грузинской мечты» депутатов. Часто это не прямые обвинения, но явная агрессия в отношении западных партнеров. Но стоит учитывать, что США знают, с кем имеют дело – с «Грузинской мечтой», которой управляет русский олигарх. Они давно уже должны были ввести санкции не только в отношении Иванишвили и членов его семьи, но и лидеров его партии. Думаю, для Грузии это не будет сильным ударом, пострадать должны только перечисленные люди, которые, к сожалению, делают все, чтобы навредить народу и стране.

Эмзар: Это не антиамериканская риторика. К послу США обратились отдельные люди и просто выразили свое мнение, это никак не может быть позицией всей власти. Мне тоже многое не нравится, что я считаю неприемлемым для нашей страны. Например, мне не нравится, что Америка поддерживает и спонсирует ЛГБТ-сообщество в Грузии. Я ничего не имею против этих людей, но они ведь могут жить для себя и не беспокоить всех остальных, для кого далек их образ жизни?! Мне это не нравится, но я не говорю за весь народ – это мое личное мнение, оно не может повлиять на отношения с США в целом. И ни в США, ни в мире нет человека, чье личное мнение может повлиять на отношения государств.

Нелли: Это действительно нехорошо. Риторика в последнее время слышится не из лучших, и это сильно ударит по всей Грузии. США всегда помогали нам во всех сферах - в экономической, оборонной, а наши власти решили уничтожить эти отношения. Они позабыли, что и европейцы, и американцы наши друзья.

Георгий: Проблема в том, что антизападная риторика не приведет ни к чему хорошему. Потому «Грузинская мечта» и придумала такой ход: «вывели» из партии членов парламента, чтобы они продолжили нападки на США за ее пределами. Теперь они несут весь этот бред в качестве независимых политиков, якобы, не делая заявления от имени партии власти. Как можно обращаться с такими обвинениями к послу США – самому большому другу нашего государства? Это может очень плохо закончиться для Грузии в целом, но с начала все закончится для людей, которые выступают с такими заявлениями, в Америке они точно будут персонами нон грата.

Бека: Честно говоря, я не слышал ничего плохого, во всяком случае, в новостях это не обсуждалось, как мне кажется. Даже если кто-то и выступил против посла США, думаю, не стоит обращать внимания на слова этого человека. Может, такое и было, возможно я пропустил это.

Нази: Я не думаю, что со стороны нашего правительства звучат какие-то обвинительные заявления в адрес посла США. Да, выступают отдельные люди, что-то им не нравится, но я не знаю, плохо это или хорошо. Вообще, в Грузии все чем-то недовольны, я уже боюсь слушать новости, как бы хорошо не было жить, найдутся люди, которые скажут, что что-то не так. Если кто-то и выступил против США или посла, можно же замолчать и не развивать эту тему. Но у нас не так, сразу появляются люди, которые «взрывают» ситуацию.