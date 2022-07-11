Пещерная мечта

«Стоит ли ввязываться в борьбу, если поражение неизбежно» – вопрос, который всколыхнул грузинский сегмент социальных сетей на прошлой неделе. Как утверждают, он был внесен в список вопросов на Едином национальном экзамене – так оно или нет, не знаю, но никто не усомнился, включая сторонников власти. Репутация у «Грузинской мечты» вполне определенная, и тот факт, что в случае чего «мечтуны» либо сдадутся, либо соберут манатки и сбегут в европы-америки, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Как уже было сказано, уверены даже сторонники ГМ, только они в этом видят не трусость и беспринципность, а государственную мудрость и заботу о выживании нации.

Ничего удивительного в этом нет – с первого же дня прихода к власти, в 2012 году, все 10 лет «мечтуны» упорно пропагандируют идеологию национальной отсталости. Если нормальные правители пытаются вдохнуть в нацию огонь и заставить ее верить в собственные силы, то у «мечтателей» задача прямо противоположная – убедить людей в том, что они мелкие, ничтожные, глупые и беззащитные.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – гласила советская пропаганда. «Мы маленькие, глупые, мы ничего не можем, оставьте нас в покое» – вот главный посыл «мечтательской» идеологии. У нынешней власти психология мелких торговцев – имитирующий выполнение обязанностей премьер-министра Ираклий Гарибашвили, воздавая почести юнкерам, погибшим в феврале 1921 года во время советизации Грузии, огорошил всю страну заявлением о том, что «мы не будем присоединяться к санкциям против России, потому что это нам невыгодно».

С точки зрения «Грузинской мечты» юнкера в 1921 году были не герои, а глупцы – ну как же, ввязались в бесполезный бой, вместо того чтобы сотрудничать с оккупантами и кушать-пить в ресторанах.

Венцом, апофеозом «мечтательской» беспринципности стало заявление министра сельского хозяйства, который в первые дни войны заявил, что «получение права на экспорт грузинской молочной продукции в Россию создает новые возможности для наших фермеров»… В это время бомбили Киев и стирали с лица земли Мариуполь, но какое нам до этого дело? У нас ведь «новые возможности» открылись.

После вторжения «орды» в Украину пропаганда – «мы маленькие, глупые, оставьте нас в покое» – удесятерилась, и теперь она ведется под новым лозунгом: «Вы что, войны хотите?..» Причем втянуть в войну Грузию уже хочет не только вредительская оппозиция, но и Америка с Европой. Правда, непонятно зачем – кому и за каким чертом нужно втягивать в войну страну, правительство которой за 10 лет целенаправленно превратило армию в потешные полки и вытравило из населения малейшие остатки боевого духа?

Я как-то предложит абхазам взять Кутаиси, потому как сопротивляться некому – они на это не очень позарились, видимо, им сразу Тбилиси подавай. Ну, извините, за столицу придется повоевать, и у вас будут потери, человек 5-6, но рассмотреть этот вопрос все же можно. Но, как говорится, шутки в сторону. Действительно, если оставить в стороне попытки оглупления нации и посмотреть на этот вопрос беспристрастно, – стоит ли воевать в случае, если поражение неизбежно?

У этого вопроса два измерения: первое – философское, и тут ответ вполне очевиден – борьба всегда имеет смысл. Будь это иначе, сейчас мы с вами продолжали бы жить в пещерах и ходить в набедренных повязках. «Зачем вы выходите из пещер, чего вам тут не хватает, куда вы идете, вы что, хотите, что вас львы съели?» – наверное, так бы звучал текст «мечтателей» эпохи палеолита, когда люди в основном жили в пещерах. Эдакая своеобразная «пещерная мечта».

Но есть и практическая часть: в конкретный момент, когда враг у ваших ворот, и вы знаете, что этот враг гораздо более мощный и многочисленный, чем вы, и когда действовать надо быстро. Либо вы принимаете бой, либо выходите с белым флагом. Исторические параллели тут не прокатят – думать о них просто некогда. Смерть со славой или жизнь с позором – выбор не из простых. Что правильнее: вступить в бой, попытаться отстоять свою правду и проиграть с высоко поднятой головой или купить себе жизнь в обмен на необходимость постоянно смотреть в пол?

Десятки тысяч лет существует организованное человечество, но до сих пор нет четкого и однозначного ответа на этот вопрос. Если не философствовать и попытаться найти ответ в реальной истории, то неопределенность только вырастет, так как в истории тоже нет четкого ответа, что лучше и что правильнее.

В мире немало случаев, когда нации оказали сопротивление, но либо исчезли с лица земли, либо потеряли свои страны: Карфгаген дал бой Риму и в итоге был полностью уничтожен, а евреи, которые восставали против Рима чаще, чем кто-либо, в итоге потеряли страну и двадцать веков бродили по миру. Наши соседи, северные кавказцы, десятки лет в совершенно неравных условиях воевали с Российской империей, в итоге их численность значительно снизилась и они потеряли свою субъектность, превратившись в отсталую окраину отсталой империи.

Но и непротивление захватчику насилием тоже ничего не гарантирует. Великие народы античной эпохи – арамеи и финикийцы – были ассимилированы в арабов после того, как решили не принимать бой. Тогда, наверное, ими руководили партии «Арамейская мечта» и «Финикийская мечта»…

Есть и противоположные случаи – например, Чехия, которая никогда ни с кем не воевала и в итоге дожила до XXI века почти в идеальном состоянии. И наоборот – Украина, которая дала бой и, скорее всего, выйдет из этой войны победителем – в той или иной степени.

Конкретно для Грузии вопрос стоит просто и понятно: если к нам в двери постучится российская армия, что делать? Воевать или сдаваться? Понимая, что сдача, конечно, не приведет к исчезновению грузинской нации, как это случилось с арамейцами, но вызовет необратимую деградацию, и в конце концов обязательному вырождению.

Нет точного ответа на этот вопрос – «Мечтуны» мне враги, но истина дороже. Будь ответ на этот вопрос в моей власти, – не знаю, что бы сделал. Украина – это 600 000 кв. км и 42 млн населения, она смогла рискнуть. Есть ли такая возможность у Грузии с ее 70 000 кв. км и 3,5 млн населения? Ответ на этот вопрос должен сам себе дать каждый гражданин страны – никто не имеет права требовать от людей рисковать жизнью ради красивой страницы в истории. «Бабы еще нарожают» – это не мой лозунг.

Я не верю в насильственную мобилизацию – из-под палки эффективно воевать невозможно. Человек, который не хочет воевать, всегда найдет способ схалтурить на поле боя. Мое священное убеждение состоит в том, что человек может рискнуть жизнью только добровольно. Поэтому ответ на вопрос: «стоит или нет», – это вопрос не для общества в целом. Случись что – отвечать придется каждому за себя.

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