Грузия стреляет в молоко

Грузия не вошла в российский список недружественных стран, до этого принято решение допустить на свой рынок молочную продукцию Грузии. В правительстве Грузии считают это нормальным рабочим процессом, оппозиция же обвинила власти в пособничестве оккупантам. Со своим заявлением по этому поводу выступило посольство Украины в Грузии.

О том, что Грузия не попала в список недружественных стран, стало известно ближе к полудню. На фоне эскалации боевых действий в отношении Украины оппозиция требует от грузинских властей присоединиться к западным санкциям против России, закрыть воздушное пространство для этой страны и ввести визовый режим для ее граждан.

Впрочем, власти словно все делают в точности до наоборот, оправдывая происходящее национальными интересами страны. Масла в огонь подлило вчерашнее решение РФ о допуске на рынок грузинской молочной продукции. Позже в своем заявлении скандально известный депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что, «если грузинские власти по-прежнему будут придерживаться выбранного курса и не поддержат распространение антироссийских санкций, то восстановление прямого авиасообщения с Россией станет возможным в ближайшее время», – цитируют слова Гаврилова российские СМИ.

Эксперты в недоумении разводят руками, вот что написал политолог Гия Хухашвили на своей страничке в Facebook:

«Все с ног на голову!

ЕС вводит санкции, мы приветствуем рост экономической активности.

ЕС принимает украинских беженцев, мы принимаем русских.

ЕС объявляет украинских политиков героями, мы – нацистами или врагами....

И при этом мы подаем заявку на членство в ЕС...»

У правительства Грузии своя аргументация. Сегодня министры на специальном брифинге попытались прояснить суть допуска некоторых групп товаров на российский рынок. Глава Минсельхоза Отар Шамугия, не вдаваясь в политическую часть, заявил, что диверсификация экспорта будет полезной для грузинских фермеров.

«Этот процесс начался по просьбе наших компаний, в 2020 году Национальное агентство продовольствия подало заявку в Россию. Несколько дней назад мы получили ответ, что рынок будет открыт для 15 компаний. Это открывает для них возможность расширить производство и иметь конкретные планы на долгосрочную перспективу».

А министр экономики Леван Давиташвили, комментируя поднятый в обществе ажиотаж вокруг возможного восстановления авиасообщения с Россией, заявил, что вопрос высосан из пальца:

«У нас нет конкретной информации по этому вопросу с российской стороны, и я бы не стал придавать значения заявлениям конкретных лиц. Вопрос чувствительный, не стоит забегать вперед, подождем официальной информации».

В оппозиции считают позицию властей пораженческой и предрекают Грузии пакет санкций – на этот раз с Запада. Член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе призвал власти до окончания боевых действий к сворачиванию экономического сотрудничества и закрытия воздушного пространства для России.

«Очень унизительно, что эту тему поднял именно Гаврилов, потому что власти сами дают повод делать заявления в таком ключе. О какой молочной продукции из Грузии идет речь? Просто этим Россия пытается углубить раскол между Грузией и Украиной и, как следствие, с Западом. Допуск товаров и сегодняшний список – это звенья одной цепи. И это не все. Во вчерашней передовице «Вечерней Москвы» публикуется фото премьера Гарибашвили, которого вместе с президентом Венесуэлы приводят в качестве возможного участника путинской коалиции. На что же рассчитывают наши власти? По всей видимости, хотят подзаработать по примеру Лукашенко, который в период прошлых западных санкций выполнял роль лазейки между Западом и Россией. Не выйдет, Грузия сама может оказаться в санкционном списке, вплоть до исключения из ВТО», – предостерег политик.

Впрочем, вице-премьер Леван Давиташвили не верит в развитие событий по этому сценарию. Сегодня он снова назвал Грузию участником западной коалиции:

«Грузия, как ответственный участник западного содружества, присоединилась к некоторым санкциям, и я не считаю, что нашим компаниям может что-то угрожать, кроме, пожалуй, случая с запретом воды «Боржоми» в некоторых странах Балтии как российского продукта. Впрочем, мы не несем ответственности за это явление, так как акции этой компании были проданы при прошлых властях».

Ближе к вечеру заявления министра Давиташвили прокомментировали в посольстве Украины.

«Мы подчеркиваем недопустимость ведения бизнеса с российскими компаниями, что пополняет ее ресурсы для продолжения кровопролитной войны против Украины. Полученная прибыль запятнана кровью убитых украинских граждан», – говорится в заявлении посольства Украины.